Путин провел переговоры с Си на саммите БРИКС в Казани

Президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани. Переговоры продлились чуть больше часа.

Отношения России и Китая — образец того, как должно выглядеть сотрудничество стран, заявил господин Путин. В ответ господин Си назвал БРИКС системообразующим фактором формирования равноправной многополярности.

«За минувшее десятилетие китайско-российские отношения, выдержав испытания переменчивой международной ситуацией, прошли огромный путь и приобрели беспрецедентный характер»,— сказал председатель КНР (цитата по сайту Кремля). Он добавил, что отношения Китая и России не направлены против третьих стран.

Владимир Путин заявил, что сотрудничество двух стран помогает стабилизировать ситуацию во всем мире. Также оно увеличивает авторитет БРИКС, добавил он. «За годы нашей совместной работы авторитет нашего объединения и его влияние возросло. И мы намерены дальше укреплять эту организацию. Сделали все, что от нас зависит в ходе нашего председательства, чтобы так оно и было»,— сказал российский президент.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что у глав государств планируется обстоятельный обмен мнениями, на него отведено более двух часов. Это уже третий очный контакт Владимира Путина и Си Цзиньпина в 2024 году — после государственного визита президента РФ в КНР в мае и встречи в июле на саммите ШОС в Астане.

Встреча Владимира Путина с господином Си — четвертая на полях саммита в Казани. До этого российский президент переговорил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф и с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Саммит проходит 22–24 октября. Ожидается, что его посетят делегации из 33 стран. Формально старт мероприятию будет дан вечером, когда лидеры стран проведут обед в Казанской ратуше.

Подробнее о деятельности объединения — в материале «Казань встречает БРИКС».