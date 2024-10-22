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Коммерсантъ FM
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Владимир Путин встретился с Нарендрой Моди на саммите БРИКС

Путин пошутил, что Моди понимает его без переводчика

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита БРИКС в Казани. В начале встречи господин Путин поблагодарил премьера за приезд. Он отметил, что взаимоотношения России и Индии носят характер привилегированного партнерства.

В начале встречи возникла небольшая заминка с переводом. Переводчица, не желая прерывать Владимира Путина, дождалась паузы в его речи, чтобы начать последовательный перевод. «У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете»,— объяснил российский президент с улыбкой.

«Мы очень ценим наше взаимодействие на этом направлении, имея в виду, что наши государства стояли у истоков создания объединения»,— продолжил Владимир Путин. Он добавил, что лидеры БРИКС на саммите должны принять важные решения для расширения и укрепления сотрудничества.

Господин Моди поблагодарил президента РФ за дружбу и гостеприимство. Он также подчеркнул, что Индия выступает за урегулирование военного конфликта на Украине и готова оказать этому содействие. «Мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем. Ваше превосходительство, сегодня у нас будет возможность поговорить по всем этим вопросам»,— сказал премьер.

В прошлый раз Владимир Путин и Нарендра Моди встречались в ходе визита индийского премьера в Москву в июле. С начала года они также провели четыре телефонных разговора. Темы их сегодняшней встречи не анонсировались.

Саммит БРИКС в Казани проходит 22–24 октября. Ожидается, что его посетят делегации из 33 стран. В столицу Татарстана с утра уже прибыли председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса и премьер Эфиопии Абий Ахмед. Формально старт мероприятию будет дан вечером, когда лидеры стран проведут обед в Казанской ратуше.

О деятельности объединения — в материале «Ъ FM» «Казань встречает БРИКС».

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