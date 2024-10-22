Путин встретился с президентом ЮАР Рамафосой

Президент России Владимир Путин и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса начали переговоры в Казани на полях саммита БРИКС. Российский президент напомнил, что РФ приняла у ЮАР эстафету председательства в объединении. Господин Рамафоса заявил, что считает Россию ценным союзником и другом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Сирил Рамафоса

Фото: Кристина Кормилицына / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru Владимир Путин и Сирил Рамафоса

Фото: Кристина Кормилицына / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«Мы очень рады, что мы получаем вашу поддержку во всех отношениях. Благодаря этому мы достигли этого этапа нашей истории. Мы считаем Россию очень ценным союзником и другом. Вы с самого начала нас поддерживали — с дней, когда мы боролись с апартеидом до нынешних времен»,— сказал президент ЮАР (цитата по сайту Кремля). Он также поздравил Владимира Путина с организацией саммита под российским председательством.

Российский президент сказал, что Россия придает особое значение укреплению отношений с африканскими государствами. «Вместе работаем над практической реализацией принятых по итогам петербургского саммита Россия—Африка совместных документов: декларации и плана действий до 2026 года»,— сказал он.

Господин Путин также пригласил президента ЮАР посетить первую министерскую конференцию форума партнерства Россия—Африка, которая пройдет в Сочи с 9 по 10 ноября.

Это уже третья встреча российского президента на полях саммита. Владимир Путин ранее сегодня уже встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф.

Саммит БРИКС в Казани проходит 22–24 октября. Ожидается, что его посетят делегации из 33 стран. Формально старт мероприятию будет дан вечером, когда лидеры стран проведут обед в Казанской ратуше.

Подробнее о деятельности объединения — в материале «Казань встречает БРИКС».