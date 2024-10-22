Путин встретился с президентом банка БРИКС Дилмой Руссефф

В Губернаторском дворце Казанского Кремля прошла встреча президента России Владимира Путина и президента Нового банка развития Дилмы Руссефф. Она приехала в Татарстан для участия в саммите БРИКС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Путин заявил, что Россия ценит то, что было сделано президентом Нового банка развития за последний год. Он также перечислил плюсы от увеличения расчетов между странами БРИКС в национальных валютах. «Увеличение расчетов в местных валютах позволяет снизить оплату за обслуживание долга, повысить финансовую независимость стран—участниц БРИКС, ну и максимально снизить геополитические риски, избавить, насколько это возможно в сегодняшнем мире, развитие экономики от политики»,— сказал глава государства (цитата по ТАСС).

Госпожа Руссефф назвала встречу лидеров БРИКС «очень важной» и отметила, что страны Глобального Юга нуждаются в финансировании. По ее словам, Новый банк развития привержен финансированию проектов в национальных валютах. «Мы действительно реализовали и направили финансирование довольно-таки масштабное на ряд проектов, однако все равно этого недостаточно в сравнении с нуждами стран Глобального Юга. Именно поэтому очень важно обеспечивать финансирование в национальных валютах в специальных форматах»,— сказала глава Нового банка развития.

Саммит состоится 22–24 октября в Казани. Господин Путин планирует провести двусторонние встречи с участниками мероприятия.