Песков: на саммите БРИКС обсудят проект финансово-расчетной системы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что участники саммита БРИКС, который проходит в Казани, предметно обсудят общий проект финансово-расчетной системы. Он уточнил, что речь идет не о системе BRICS Bridge.

«Скажем так, общий проект финансово-расчетной системы с разными измерениями обсуждается и будет предметно обсуждаться в ходе многосторонних встреч»,— сказал Дмитрий Песков «Российской газете».

The Economist писал, что Владимир Путин на саммите БРИКС может предложить создать новую финансовую систему BRICS Bridge, которая была бы способна «нанести удар по доминированию США». По информации издания, она может быть создана в течение года. Господин Песков сегодня, 22 октября, утром говорил, что сотрудничество стран БРИКС не направлено против доллара или других валют.

Подробнее — в материале «Ъ» «БРИКС прокладывает мост».