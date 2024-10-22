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Коммерсантъ FM
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Песков: сотрудничество стран БРИКС не направлено против доллара

Сотрудничество в рамках БРИКС не направлено против доллара и других валют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, страны БРИКС в рамках своего взаимодействия ставят главной целью обеспечение своих интересов.

«Сотрудничество в рамках БРИКС не направлено ни против кого, ни против чего — ни против доллара, ни против других валют. Оно преследует основную цель — обеспечить интересы тех стран, которые принимают участие в этом формате»,— сказал «РИА Новости» представитель Кремля.

Так он прокомментировал публикацию The Economist о том, что Владимир Путин представит на саммите БРИКС «план победы над долларом». Саммит открывается сегодня, 22 октября, в Казани и продлится два дня. В сентябре господин Путин говорил, что в БРИКС создадут независимый платежно-расчетный контур.

О деятельности объединения — в материале «Ъ FM» «Казань встречает БРИКС».

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