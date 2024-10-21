The Economist: Путин представит «план победы над долларом» на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин предложит построить новую финансовую систему на саммите БРИКС в Казани, написал The Economist. Речь идет о системе BRICS Bridge, которая, по мнению издания, способна «нанести удар по доминированию США в мировых финансах» и может быть создана в течение года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сообщается, что BRICS Bridge может заимствовать концепции из проекта mBridge, частично управляемого Банком международных расчетов (БМР). В создании системы участвовал Китай, который взял на себя руководство по программному обеспечению и написанию кода, лежащего в основе mBridge. По данным источников издания, Китай мог использовать имеющиеся наработки для создания BRICS Bridge.

По мнению авторов статьи, платежная система БРИКС позволит обеспечить более дешевые и быстрые трансакции, что может привлечь развивающиеся экономики. Также западные чиновники опасаются, что схему могут разрабатывать для обхода санкций. Это, в свою очередь, ослабит позиции США: так как Америка является крупнейшим узлом международных платежей, Вашингтон получил рычаг давления на другие страны с помощью санкций.

Самой серьезной инициативой называется план использования цифровых денег, обеспеченных фиатными валютами. Отмечается, что в таком случае в центре трансграничных трансакций окажутся центральные банки, а не облагающие доступом к клирингу доллара банки. Это, в свою очередь, будет означать, что ни одна страна не сможет отключить другую от финансовой системы.

«Поскольку коммерческие банки будут осуществлять трансакции через свои собственные центральные банки, им не нужно будет поддерживать двусторонние отношения с иностранными банками, обходя сетевые эффекты текущей системы корреспондентских банков»,— заключили в материале.

Летом глава Минфина Антон Силуанов сообщал о предложении России странам БРИКС проводить расчеты на отдельной платформе организации. В октябре он добавил, что вместе с этим министерство работает над созданием депозитарной системы BRICS Clear.

Подробности — в материале «Ъ» «БРИКС прокладывает мост».