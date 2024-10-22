Лидеров БРИКС встретили в Казани чак-чаком и караваем

На саммит БРИКС, который открылся в Казани, прибыли уже несколько иностранных лидеров. По прилете в аэропорту их встретили традиционными праздничными блюдами русской и татарской кухни. В их числе — чак-чак. Его уже попробовали премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, который прибыл на саммит с женой, президент ЮАР Сирил Рамафоса и председатель КНР Си Цзиньпин. Премьер-министр Индии Нарендра Моди каравай и чак-чак пробовать не стал, а просто прикоснулся к ним, поблагодарив за гостеприимство жестом.

Саммит БРИКС в Казани проводится с 22 по 24 октября. Планируется, что на мероприятие прибудут делегации из 33 стран, в том числе 24 первых лица государств, а также генеральные и государственные секретари международных организаций. The Economist сообщал, что Владимир Путин на саммите представит «план победы над долларом». В Кремле заверили, что сотрудничество стран БРИКС не направлено против американской валюты.

О деятельности объединения — в материале «Ъ FM» «Казань встречает БРИКС».