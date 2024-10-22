МИД Бразилии: в БРИКС не обсуждают общую валюту

Страны БРИКС ведут переговоры по платежным платформам и использованию нацвалют, заявил секретарь по Азиатско-Тихоокеанскому региону МИД Бразилии Эдуардо Паес Сабойа. По его словам, создание общей валюты в рамках объединения не обсуждается.

«Нет такой вещи, как обсуждение валюты БРИКС. Есть разные уровни технических обсуждений платежных платформ, использования национальных валют. Этими проблемами занимаются на уровне министерств финансов, центральных банков»,— рассказал «РИА Новости» господин Сабойа.

В конце сентября президент России Владимир Путин заявил, что в БРИКС создадут независимый платежно-расчетный контур. По его словам, Россия ведет переговоры со странами—членами БРИКС по использованию цифровых валют в инвестиционных целях.

В Казани сегодня, 22 октября, откроется двухдневный саммит стран БРИКС. Участие в мероприятии подтвердили 33 государства. The Economist писал, что господин Путин представит на саммите «план победы над долларом».

О деятельности объединения — в материале «Ъ FM» «BRICS Pay высчитывают перспективы».