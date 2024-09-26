Путин: в БРИКС создадут независимый платежно-расчетный контур

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия активно использует рубль при проведении внешнеторговых расчетов. По его словам, в БРИКС также продолжают работать над «независимым платежно-расчетным контуром».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Доля рубля во внешнеторговых операциях уже приближается к 40%»,— сказал он на пленарном заседании Российской энергетической недели. Глава государства отметил, что доля рубля в экспортных расчетах с 2021 по 2023 год увеличилась почти втрое. В первом полугодии текущего года показатель составил 39,4%, добавил господин Путин.

Президент также рассказал о продолжающейся в БРИКС работе над собственным «платежно-расчетным контуром» для обслуживания внешней торговли. Накануне на заседании президиума Госсовета по развитию экспорта Владимир Путин сообщил, что доля валют западных стран в расчетах за отечественные товары продолжает уменьшаться.

В начале августа Reuters передавало, что Россия и Китай могут начать использовать бартерные схемы в качестве способа обхода платежных санкций. По данным агентства, две бартерные сделки, связанные с сельским хозяйством, могут пройти осенью текущего года.

В середине сентября стало известно, что в стремлении снизить санкционные риски почти все турецкие банки хотят передать операции по обслуживанию связанных с Россией сделок в руки одной кредитной организации — Emlak Katilim.

В июне Минфин США расширил перечень антироссийских санкций. Ограничения коснулись, в частности, десятков китайских поставщиков. Позднее США ужесточили механизм введения вторичных санкций против иностранных банков за помощь со сделками с российской стороной.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Бартер возвращают в торговлю».

Александр Андреев