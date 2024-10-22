Свинине не дается внутренний рост

Из-за перенасыщения внутреннего рынка свининой в России ожидается замедление темпов роста выпуска этого вида мяса. По итогам 2024 года отраслевая ассоциация прогнозирует прирост на уровне 3,3%, а в 2025 году — всего на 1,2% против 5–10%, которые были ранее на рынке. Не помогает пока стимулировать увеличение производства и экспорт продукции из-за текущей конъюнктуры на зарубежных рынках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как следует из оказавшегося в распоряжении “Ъ” исследования Национального союза свиноводов (НСС), к концу 2024 года в России будет произведено около 6,2 млн тонн свинины в живом весе, что на 3,3% больше год к году. В целом прирост обеспечивается за счет сельскохозяйственных предприятий — на 4,5%, до 5,8 млн тонн, в то время как у крестьянско-фермерского хозяйства наблюдается снижение на 14%, до 30 тыс. тонн, а у личных подсобных хозяйств — на 10%, до 390 тыс. тонн. При этом, по подсчетам аналитиков, уже в 2025 году рост производства может составить всего 1,2%. Это ниже, чем было в прошлые периоды, когда, по словам гендиректора НСС Юрия Ковалева, было 5–10%.

По данным исследовательской компании NTech, на июнь 2024 года свинина занимает второе место в продажах среди всех видов мяса с долей 24,7% в денежном выражении и 22,6% в натуральном. Первое место — у мяса курицы, на которую приходится почти 59% всех продаж в денежном выражении и 69% в натуральном.

По оценкам НСС, потребление свинины в РФ достигло максимума за последние тридцать лет: 31 кг на человека, что почти на 33% больше, чем в 2015 году. При этом с этого периода по текущий момент этот вид мяса подорожал примерно на 20–25%. Еще в 2018 году стало очевидно, что потребности России в свинине удовлетворены. И тогда, по словам Юрия Ковалева, участники рынка запланировали поэтапное снижение темпов роста производства, чтобы избежать перенасыщения внутреннего рынка.

Последние годы рост даже в 5% наблюдался из-за инвестиционных проектов, начатых еще в период льготного кредитования свиноводческой отрасли, действовавший до 2019 года, объясняет эксперт. Как ранее сообщал “Ъ”, высокая стоимость заемных средств и ожидаемый рост ставок по льготным инвестиционным кредитам уже заставляют агропроизводителей пересматривать свои планы по наращиванию дополнительного производства (см. “Ъ” от 15 октября). В основном компании сейчас увеличивают мощности за счет модернизации или расширения уже функционирующих предприятий, поясняет директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев.

В Минсельхозе сообщили “Ъ”, что, согласно указу президента страны Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», через шесть лет прирост в отрасли свиноводства планируется на 1,13 млн тонн в живом весе. Ожидаемый ежегодный прирост в 1–2% в ближайшие годы позволит выполнить целевые показатели, прогнозирует господин Ковалев. При этом такой рост достаточен для удовлетворения возможного повышения внутреннего спроса, предостережения издержек с увеличением сезонного потребления или вспышками африканской чумы свиней, констатирует эксперт.

Партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании НЭО Альбина Корягина предполагает, что причины снижения темпов роста производства свинины лежат скорее в маркетинговой, а не финансовой плоскости. Это подтверждают данные об уровне рентабельности свиноводства: по оценкам эксперта, если в 2022 году рентабельность свинины снизилась почти в два раза год к году, до 10,4%, то уже в 2023 году достигла 25,9%.

В ГК «Агроэко» (выпускает свинину под одноименным брендом) говорят, что продолжают реализацию ранее запущенных инвестпроектов. В компании отмечают, что, несмотря на насыщение внутреннего рынка, потребление свинины на душу населения растет, что может простимулировать дальнейший рост производства. Однако, добавляют в «Агроэко», главным вектором развития компании сейчас является увеличение объемов экспорта: к концу 2024 года в компании ожидают увеличения объема поставок до 30 тыс. тонн, что будет вдвое больше год к году.

По данным НСС, экспорт всей свиноводческой продукции из России в январе—августе вырос на 16%, до 186,3 тыс. тонн. В то же время Юрий Ковалев считает эти темпы роста поставок продукции не такими высокими, чтобы дополнительно наращивать производство. Из-за текущей конъюнктуры на внешних рынках российские агрохолдинги не будут стремиться повышать объемы выпуска свинины, соглашается Константин Корнеев.

Владимир Комаров