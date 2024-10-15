Мясо приготовилось на Восток

За девять месяцев 2024 года Россия экспортировала рекордное количество мяса — около 570 тыс. тонн, в основном в страны Азии и Ближнего Востока. При этом наблюдается увеличение поставок уже готовой продукции, что приносит производителям наибольшую маржу. Однако в ближайшие три года эксперты ждут замедления темпов роста экспорта российского мяса вдвое из-за возможного сокращения наращивания производства по причине высокой стоимости заемных средств.

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Как следует из оказавшегося в распоряжении “Ъ” исследования Россельхозбанка, за январь—сентябрь 2024 года российские производители мяса и мясопродуктов увеличили экспорт своей продукции на 16% год к году, до 570 тыс. тонн. Поставки мяса птицы растут за счет продаж в Саудовскую Аравию (рост на 11 тыс. тонн), Китай (на 8 тыс. тонн) и другие страны Азии и Ближнего Востока. С момента открытия рынка Китая для импорта российской свинины в феврале 2024 года в эту страну было поставлено более 17 тыс. тонн такой продукции, добавляют аналитики. По их прогнозам, по итогам 2024 года общий объем поставок мяса разного вида из России за рубеж достигнет 800 тыс. тонн, что станет рекордным показателем с 2014 года (см. подробнее инфографику).

Данные Россельхознадзора подтверждают увеличение экспорта. За январь—сентябрь 2024 года Россия поставила свыше 264 тыс. тонн мяса птицы и субпродуктов, или на 11% больше год к году, свинины — на 24%, до 189 тыс. тонн, говядины — на 22%, до 37,7 тыс. тонн.

Оксана Лут, министр сельского хозяйства РФ, 14 октября: «Мы по итогам 2023 года вошли в тройку лидеров—поставщиков продовольствия в мире именно в тоннаже».

Ранее «Черкизово» отчитывалось, что ключевым экспортным каналом для производителя является Китай, куда поставляются куриные субпродукты и крыло. Около 85% поставок в КНР приходится на курицу, 15% — на индейку. За восемь месяцев 2024 года группа «Черкизово» отгрузила в Китай 24 тыс. тонн продукции, что на 5% больше год к году. В ГК «Агропромкомплектация» (производитель мяса) к концу 2024 года планируют увеличить объемы экспорта более чем на 10%.

В то же время растут поставки и готовой продукции, что повышает маржинальность российских производителей, отмечает управляющий директор Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Литяйкин. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин говорит, что готовые продукты из мяса поступают из РФ в основном в страны СНГ. Развивать поставки мясопродуктов в страны Ближнего Востока и Азии зачастую бывает сложно из-за заградительных пошлин на готовые товары, чтобы развивать свою переработку.

Производство мяса в виде первичной обработки (полутуши и субпродукты) очень волатильный бизнес, говорит партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании НЭО Альбина Корягина. Так, по ее данным, в 2021 году рентабельность выращивания свинины была на уровне 21,2%, но в 2022 году опустилась до 9,9%, а затем, в 2023 году, вновь выросла до 26,4%. В то же время мясопродукты позволяют смягчить риски производителей — маржинальность производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов стабильно растет, объясняет госпожа Корягина.

Сергей Юшин прогнозирует, что в ближайшие три года рост российского мясного экспорта может замедлиться.

«В мире все более отчетливо просматривается тенденция на достижение продовольственной независимости, поэтому уже сегодня многие страны пытаются ограничить импорт продовольствия ради развития собственной агроиндустрии и пищевой промышленности, даже если такая продукция будет дороже импортируемой»,— поясняет эксперт. Например, Бенин с 1 января 2025 года вводит запрет на поставки из-за рубежа яиц и замороженных кур, хотя цена на местную продукцию на 80% выше привозной. Более того, добавляет Альбина Корягина, основная сложность для экспорта российской мясной продукции на внешние рынки, особенно в Китай, заключается в закрытости этих рынков.

К тому же для увеличения экспорта нужен соразмерный рост производства мяса, поясняет господин Юшин. По его словам, высокая стоимость заемных средств и ожидаемый рост ставок по льготным инвестиционным кредитам для агропроизводителей уже заставляют компании пересматривать свои планы развития, поэтому ожидать высоких темпов прироста производства в ближайшие годы не стоит. На динамику российских поставок может негативно повлиять и возможное сокращение поддержки экспорта и субсидий на логистику в связи с острым бюджетным дефицитом, прогнозирует эксперт. При этом для мясной отрасли экспорт сегодня является основным стимулом для новых проектов, так как внутренние потребности в этой продукции практически полностью закрыты.

По данным ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет производителей и поставщиков продуктов питания), средние розничные цены в России на говядину сегодня составляют 573,8 руб. за килограмм, на свинину — 357,5 руб., куриное мясо в рознице стоит около 216 руб.

Владимир Комаров