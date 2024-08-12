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Коммерсантъ FM
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Халяльная заграница

Российской продукции ищут место для экспорта

Минэкономики пытается расширить круг организаций, у которых появится возможность маркировать на экспорт российскую продукцию как халяльную. Сейчас внутри страны этим занимается только структура, подведомственная Роскачеству. Такая маркировка необходима крупным пищевым компаниям для отправки своей продукции в страны с преимущественно мусульманским населением. Инициатива министерства позволит упростить процесс сертификации, считают эксперты. Однако некоторые участники рынка указывают, что и сейчас производители без особого труда проходят такую сертификацию непосредственно в странах-импортерах.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Минэкономики подготовило проект приказа, расширяющий круг организаций, у которых будет возможность маркировать отправляемую за рубеж продукцию как халяльную, сообщили “Ъ” в министерстве. Важное условие для этих структур — получение специальной аккредитации в том числе и в Росаккредитации. Это позволит российским производителям халяльных продуктов питания расширить поставки в те страны, где есть спрос на них, заявил “Ъ” замглавы Минэкономики РФ Алексей Херсонцев.

Сейчас сертификацией такой продукцией, отправляемой на экспорт, занимается «Роскачество халяль» — подведомственная Роскачеству структура. В организации сообщили “Ъ”, что выдаваемые ею сертификаты признаются в ряде стран СНГ и Персидского залива, Пакистане, а сейчас ожидается соответствующее одобрение регуляторов Индонезии, Турции и Малайзии.

1,38 триллиона долларов

составит мировой рынок халяльной продукции в 2024 году, прогнозирует российский Национальный союз птицеводов

Российские производители пытаются маркировать свою продукцию как халяльную для расширения поставок в страны с преимущественно мусульманским населением, где вслед за демографическим ростом увеличивается и потребление. Как прогнозируют в российском Национальном союзе птицеводов, по итогам 2024 года мировой рынок халяльных продуктов питания достигнет $1,38 трлн. По данным участников рынка, с 2018 года по 2023 год экспорт такой российской продукции вырос на 38%. На первом месте по объему вывоза находится мясо птицы, на втором — кондитерские изделия, на третьем — говядина и баранина.

В холдинге «Объединенные кондитеры» отметили, что более 70 их кондитерских изделий из числа экспортного ассортимента имеют сертификаты на соответствие международным стандартам GSO 2055-1 на халяльную продукцию. В ГАП «Ресурс», выпускающем халяльную курятину и баранину под брендом An-Noor, рассказали “Ъ”, что сертифицируют свою продукцию в странах, куда ее экспортируют: например, в ОАЭ в двух структурах — Gulftic-ICSC Halal и Государственном управлении по стандартизации и метрологии (ESMA), в Саудовской Аравии — в Государственном управлении по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами.

Инициатива Минэкономики РФ по расширению числа организаций, имеющих право маркировать экспортную продукцию как халяльную, по словам замруководителя Росаккредитации Александра Соловьева, «должна исключить необходимость прибегать при сертификации таких товаров к помощи специалистов из исламских стран».

Это, полагает он, позволит существенно сократить финансовые и временные издержки для бизнеса.

В то же время источник “Ъ” среди крупных производителей мяса считает, что сейчас без дополнительной сертификации российские товары без заметных сложностей экспортируются в страны исламского мира. Президент Agrifood Strategies и координатор рабочей группы отраслевых союзов АПК России в области халяль Альберт Давлеев подтверждает, что экспортеры в обязательном порядке должны получить сертификат, подтверждающий, что их продукция произведена по правилу халяля, в той стране, куда она экспортируется. Такую маркировку в странах Персидского залива осуществляет центр аккредитации GAC, а в Южной Азии — JAKIM в Малайзии, добавляет эксперт.

Инициатива Минэкономики РФ никак не упростит уже существующие системы аккредитации, считает Альберт Давлеев.

По его словам, импортеры из числа мусульманских стран с осторожностью относятся к попыткам других государств «зарегулировать маркировку халяльной продукции». В связи с этим, резюмирует эксперт, изменения могут нарушить и без того хрупкий баланс экспорта российской продукции.

Владимир Комаров

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