Молдавская европейская дезинтеграция

Центризбирком Молдавии в понедельник обнародовал итоги состоявшегося накануне совмещенного голосования, в ходе которого президентские выборы проводились одновременно с референдумом по евроинтеграции. После того как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, ЦИК назначил второй тур выборов на 3 ноября. Если итоги президентских выборов, в ходе которых действующий глава государства Майя Санду набрала наибольшее число голосов, оказались весьма предсказуемыми, то референдум по евроинтеграции неожиданно стал для властей полным фиаско. Накануне решающей битвы за власть главный предвыборный проект Майи Санду, призванный обеспечить ей переизбрание, обернулся против нее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Молдавии Майя Санду пообещала «не отступать от защиты демократии и свободы», но для этого ей еще надо будет победить во втором туре

Фото: Vadim Ghirda, AP Президент Молдавии Майя Санду пообещала «не отступать от защиты демократии и свободы», но для этого ей еще надо будет победить во втором туре

Фото: Vadim Ghirda, AP

Ночь после выборов

Итоги двойного голосования со скачущими цифрами, которые обновлялись Центризбиркомом в ночь на понедельник и менялись час за часом, не были ясны вплоть до того момента, когда в Кишиневе объявили о завершающемся подсчете голосов.

По данным ЦИКа, после обработки 98,51% протоколов на первое место вышла действующий президент Майя Санду с 42,07% голосов, в то время как ее ближайший соперник, бывший генпрокурор Александр Стояногло, получил 26,27% голосов.

Третье место занял лидер политической силы «Наша партия» Ренато Усатый с 13,70%, четвертое — экс-глава Гагаузии Ирина Влах с 5,4%. На пятом месте — экс-прокурор Виктория Фуртунэ с 4,5%, на шестом и седьмом — бывшие премьеры Василий Тарлев с 3,22% и Ион Кику с 2,9%.

Остальные кандидаты набрали менее 1%.

15-процентый отрыв от ее конкурента не гарантирует Майе Санду легкую победу в ходе второго тура выборов, который ЦИК назначил на 3 ноября, в то время как шансы ее ближайшего преследователя повышаются.

Перед первым туром была предпринята попытка выдвинуть Александра Стояногло единым кандидатом от оппозиции, однако договориться об этом тогда не удалось. Теперь же создаются предпосылки для перетекания значительного, но распыленного протестного электората на сторону Стояногло. При таком сценарии перед выбывшими из гонки кандидатами в случае поддержки ими соперника Майи Санду открывается возможность стать активными участниками переформатирования молдавской политики, которой у них не будет, если Майя Санду будет переизбрана на второй срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат в президенты Молдавии, бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло (слева) на избирательном участке во время голосования

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Кандидат в президенты Молдавии, бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло (слева) на избирательном участке во время голосования

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Завоевавшая в ходе первого тура большинство голосов и тем самым подтвердившая прогнозы социологов глава молдавского государства получила чувствительный имиджевый удар в связи с неожиданным провалом инициированного властями референдума по европейской интеграции, в ходе которого избирателям было предложено ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?».

Первые признаки того, что проект референдума по евроинтеграции не срабатывает, появились еще за несколько часов до закрытия избирательных участков, когда в Центризбиркоме были вынуждены признать, что не все граждане, приходящие голосовать за президента, также берут бюллетени, чтобы принять участие в референдуме.

В результате того, что активность на референдуме оказалась ощутимо более низкой, чем на выборах президента, по состоянию на 15 часов воскресенья в нем приняли участие менее одной трети избирателей, что не позволяло считать его состоявшимся, в отличие от президентских выборов.

Такая разница была связаны с тем, что Партия социалистов и ряд других оппозиционных сил призвали своих избирателей бойкотировать референдум. Только в 19:00 мск в ЦИКе сообщили, что и референдум по евроинтеграции состоялся.

Однако на этом его проблемы не закончились.

Все тот же ЦИК поначалу был вынужден признать, что большинство избирателей, принимающих участие в голосовании, выступили против внесения изменений в Конституцию с целью вступления Молдавии в ЕС. Еще в восемь утра в понедельник данные Центризбиркома свидетельствовали о том, что после обработки 91,08% протоколов против евроинтеграции проголосовали 53,54% граждан, в то время как поддержали ее 46,46% избирателей.

Однако вскоре после этого на ленты агентств из Центризбиркома посыпались совсем другие цифры.

После обработки 99,5% протоколов сторонники вступления Молдавии в ЕС внезапно вырвались вперед на символические десятые доли процента (50,46% — за, 49,54% — против).

По данным того же ЦИКа, вступление в ЕС на референдуме поддержали в Кишиневе и восьми районах. Однако еще 24 района, а также Гагаузская автономия, муниципалитет Бельцы и избиратели из непризнанного Приднестровья высказались против.

Рука Москвы или нога Брюсселя

В ночь на понедельник, когда еще не были подведены окончательные итоги голосования, но уже стало ясно, что оно прошло не по сценарию Кишинева, президент Санду сделала заявление для иностранных журналистов в Кишиневе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Действующий президент Молдавии Майя Санду

Фото: Vadim Ghirda / AP Действующий президент Молдавии Майя Санду

Фото: Vadim Ghirda / AP

Свои не столь убедительные результаты и проблемы референдума о евроинтеграции она объяснила тем, что Молдавия якобы столкнулась с «беспрецедентным нападением на свободу и демократию», ставшим проявлением внешнего заговора. «Преступные группировки, работающие совместно с иностранными силами, враждебными нашим национальным интересам, атаковали нашу страну десятками миллионов евро, ложью и пропагандой, используя самые позорные средства, чтобы держать наших граждан и нашу страну в ловушке неопределенности и нестабильности»,— сообщила Майя Санду.

По ее словам, правоохранительные органы имеют «четкие доказательства того, что эти преступные группировки стремились купить 300 тыс. голосов, совершив мошенничество беспрецедентных масштабов». «Их целью было подорвать демократический процесс. Их намерением было посеять страх и панику в обществе. Мы не отступим от защиты демократии и свободы. Мы ждем окончательных результатов и ответим твердыми решениями»,— провозгласила президент Молдавии.

Уже в понедельник появилась первая реакция Евросоюза с обвинениями в адрес Москвы. «Мы внимательно следили за ходом голосования на молдавских президентских выборах и референдуме. Это важный партнер Евросоюза»,— заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. По его словам, выборы в Молдавии «проходили в условиях беспрецедентного давления» и «запугивания со стороны России и ее прокси».

В свою очередь, лидер запрещенного в Молдавии оппозиционного блока «Победы» Илан Шор заявил, что в случае победы Санду страну ждет дальнейшее закручивание гаек, чтобы сделать безальтернативным европейский выбор. «Если Майя победит, уже на следующий день во имя Евросоюза она будет сажать в тюрьмы и расстреливать любого, кто ей не нравится. Будет отбирать пенсии, "кошмарить" бизнес — одним словом, лишать Молдову будущего. Если же Санду проиграет, у страны снова появится шанс на спасение»,— заявил господин Шор, призвав оппозицию к объединению вокруг Александра Стояногло. «Сейчас на кону сохранение страны и жизни наших граждан»,— подчеркнул опальный оппозиционер.

Страсти накалились еще больше после того, как голосование в Молдавии в понедельник прокомментировали в Кремле, категорически отвернув версию о «российском следе» и обратив внимание на многочисленные вопросы, возникающие в связи с подсчетом голосов.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков призвал Кишинев представить доказательства вмешательства иностранных государств в выборы через некие преступные группировки. «Если она говорит, что недополучила голоса из-за неких преступных группировок, то она должна предъявить доказательства, и неплохо, наверное, также, чтобы госпожа Санду объяснила такое количество голосов, несогласных с ее линией. Это тоже преступные группировки? Или она имеет в виду, что граждане Молдовы, которые ее не поддерживают, ассоциируются у нее с преступными группировками»,— заметил Дмитрий Песков.

По его словам, «первое то, что мы видим,— это, конечно, такие, скажем так, механические труднообъяснимые темпы прироста голосов за Санду и в пользу тех участников референдума, которые высказываются за ориентацию на Евросоюз». «Собственно, любой мало-мальски понимающий суть политических процессов наблюдатель может отфиксировать эти аномалии»,— добавил пресс-секретарь Владимира Путина.

Сергей Строкань