Президент Молдавии идет на второй тур

В Молдавии в воскресенье одновременно прошли первый тур президентских выборов и референдум об изменении конституции для вступления в ЕС. Их итоги определят стратегию развития страны, ранее балансировавшей между Россией и Западом, а при президенте Майе Санду форсирующей интеграцию с евроатлантическим сообществом. Именно под лозунгом евроинтеграции идет на выборы действующая глава государства. В то время как Москва не комментирует молдавские выборы, руководство ЕС и НАТО накануне голосования открыто призвало Кишинев выбрать европейское будущее и присоединиться к их политике по сдерживанию России на постсоветском пространстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Молдавские избиратели получали по два бюллетеня — для голосования на выборах президента и на референдуме по евроинтеграции. Но некоторые из них референдум бойкотировали

Фото: Vadim Ghirda / AP Молдавские избиратели получали по два бюллетеня — для голосования на выборах президента и на референдуме по евроинтеграции. Но некоторые из них референдум бойкотировали

Фото: Vadim Ghirda / AP

Предварительные итоги президентских выборов в Молдавии стали известны в воскресенье вечером. По данным ЦИКа, наибольшее число голосов — 34,12% — набрала действующий президент Майя Санду, добивающаяся переизбрания.

С нею во второй тур вышел бывший генпрокурор Александр Стояногло, со скандалом уволенный президентом Санду. Он финишировал с небольшим от нее отставанием, набрав неожиданно высокий результат в 30,9% голосов. Господина Стояногло поддерживает Соцпартия экс-президента Игоря Додона. Сам господин Додон, не сумевший победить на предыдущих выборах 2020 года, в новой гонке за кресло главы государства участия не принимает.

Помимо Майи Санду и Александра Стояногло, в новых выборах президента приняли участие экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИДа Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политической силы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.

Учитывая, что ни один из 11 претендентов не набрал необходимых для победы в первом туре более 50% голосов, победитель гонки станет известен в ходе намеченного на 3 ноября второго тура, в котором сразятся госпожа Санду и господин Стояногло.

В один день с выборами президента проходил инициированный властями референдум об изменениях конституции ради процесса евроинтеграции. Избирателям было предложено ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?».

Идею совмещенного голосования молдавская оппозиция изначально встретила в штыки, увидев в ней уловку властей для усиления их позиций перед нынешними президентскими и намеченными на первую половину будущего года парламентскими выборами в стране.

Учитывая, что Молдавия — парламентская республика, окончательный расклад политических сил в Кишиневе станет известен лишь в 2025 году.

В то время как Майя Санду провозглашает главной задачей своего второго президентского срока скорейшую реализацию программы евроинтеграции Молдавии, ее оппоненты обвиняют ее в борьбе без правил, подавлении демократических свобод, преследовании оппозиции и манипулировании общественным сознанием с помощью идеи о «европейской мечте».

В воскресенье лидер запрещенного в стране оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что он подаст жалобу на нарушения, допущенные в день голосования. Наиболее жесткий и непримиримый критик действующего главы государства обратил внимание на то, что на многих избирательных участках появились флаги ЕС, что, по его словам, носит все признаки запрещенной законом предвыборной агитации.

Накануне «дня тишины», предшествовавшего голосованию, активисты оппозиционной партии «Гражданский конгресс» провели пикет у здания Центризбиркома, требуя не допустить фальсификаций на выборах.

Как заявил бывший депутат молдавского парламента Юрий Мунтян, выборы проходят в условиях, когда в стране узурпирована исполнительная, законодательная и судебная власть, запрещены десятки СМИ, введена цензура и репрессивные меры против оппозиции.

В ходе президентской гонки вокруг самого Центризбиркома разразилась серия скандалов. В августе на основании данных о предварительной регистрации избирателей Центризбирком сообщил о планах открыть в России 29 избирательных участков, затем было решено сократить их число до пяти. В итоге МИД Молдавии настоял на открытии всего двух участков, несмотря на то что на территории РФ находится почти 400 тыс. молдавских избирателей.

На этом фоне поддержавший Александра Стояногло экс-президент Додон призвал избирателей прийти на выборы и не допустить переизбрания Майи Санду, нарисовав апокалиптический сценарий для Молдавии в случае ее победы. «Прошу вас не позволять манипулировать собой и очень хорошо проанализировать всю ситуацию. От вашего голоса зависит результат этих выборов. Не нравится вам Стояногло — голосуйте за любого другого кандидата, только не за Майю Санду. Судьба нашей страны в ваших руках»,— написал Игорь Додон в своем Telegram-канале. Обращаясь к избирателям разных политических сил, господин Додон выразил мнение о том, что Майя Санду «уничтожила всех правых, чтобы у нее не было конкуренции, а также стала внушать левым мысль о том, что у них никаких шансов. Для этого ее команда стала распространять цифры заказных опросов». По словам Игоря Додона, если Майя Санду победит, то находящимся за пределами страны ее гражданам некуда будет возвращаться и в целом «Молдова при ее следующем мандате не выживет».

«Если бы выборы были без референдума, то властям было бы не о чем говорить, поскольку они все время лгут о своих достижениях»,— заявил накануне голосования политик с другого политического фланга, бывший премьер, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат. Именно господин Филат на посту главы правительства в свое время дал старт политической карьере госпожи Санду, назначив ее министром образования. По словам экс-премьера Филата, для переизбрания Майи Санду на выборах этого года были задействованы такие электоральные инструменты, как референдум по европейской интеграции, голосование по почте, инфраструктурный проект «Европейское село».

Как было объявлено накануне выборов, Европейский союз будет выделять Молдавии обещанные ей главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен €1,8 млрд по мере выполнения правительством реформы правосудия и других обязательств перед Брюсселем. Об этом заявил на прошлой неделе посол ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс, отметив, что выделение этих средств еще обсуждается сторонами. «Еще идут переговоры с молдавской стороной — конкретно по деталям и требованиям к тому, что планируется сделать. Внедрение реформ является одним из требований Евросоюза для предоставления финансирования. Перед каждым траншем будет определяться, выполнены ли те шаги, о которых Республика Молдова и Евросоюз договаривались»,— заявил посол Мажейкс.

Его разъяснение стало послесловием к состоявшемуся за десять дней до выборов и референдума визиту в Кишинев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая пообещала выделить Молдавии в течение трех лет €1,8 млрд и помочь снизить зависимость страны от российских энергоносителей.

Признав, что молдаване должны сделать свободный выбор, она при этом также призвала их позитивно ответить на вопрос о евроинтеграции на референдуме 20 октября.

Отметился в молдавской теме и новый генсек НАТО Марк Рютте. «Я лично признателен Майе Санду, которая борется с иностранным вмешательством из России. Мы помогаем Молдавии всем, чем можем: наращиванием оборонных возможностей, борьбой с кампаниями по дезинформации и со всем, что позволяет обеспечить проведение свободных выборов»,— заявил Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе по итогам совещания министров обороны стран НАТО.

Сергей Строкань