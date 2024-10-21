Евросоюз обвинил Россию во вмешательстве в молдавские выборы

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что голосование в Молдавии происходило «в условиях беспрецедентного вмешательства и угроз России и ее сторонников». Как передает ТАСС, он обвинил РФ в покупке голосов, пропаганде и перевозке избирателей на автобусах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Стано

Фото: Dursun Aydemir / Anadolu Agency / Getty Images Петер Стано

Фото: Dursun Aydemir / Anadolu Agency / Getty Images

Господин Стано сообщил во время брифинга в Брюсселе, что источниками информации о ходе голосования выступили дипломаты европейских посольств и представители миссии ЕС по информационной борьбе с Россией. При этом он отметил, что Еврокомиссия не обладает полной информацией о ходе голосования и ждет оценок наблюдательной миссии по ходу голосования ОБСЕ, на основании которых планируется сделать финальное заявление.

Майя Санду после окончания голосования заявила журналистам, что в стране действовали «преступные группировки, работающие с иностранными силами», намеревавшиеся повлиять на выборы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это серьезным обвинением и счел, что госпожа Санду должна предоставить доказательства.

В Молдавии одновременно провели президентские выборы и референдум о евроинтеграции страны. После обработки 99% бюллетеней вступление в Евросоюз поддержали 50,29% избирателей. Лидером на выборах стала действующий президент Молдавии Майя Санду с 42,31% голосов, второе место занял бывший генпрокурор Александр Стояногло с 26,07%.

Подробнее о прошедших выборах — в материале «Ъ» «Молдавская европейская дезинтеграция».