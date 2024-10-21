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Коммерсантъ FM
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Евросоюз обвинил Россию во вмешательстве в молдавские выборы

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что голосование в Молдавии происходило «в условиях беспрецедентного вмешательства и угроз России и ее сторонников». Как передает ТАСС, он обвинил РФ в покупке голосов, пропаганде и перевозке избирателей на автобусах.

Петер Стано

Петер Стано

Фото: Dursun Aydemir / Anadolu Agency / Getty Images

Петер Стано

Фото: Dursun Aydemir / Anadolu Agency / Getty Images

Господин Стано сообщил во время брифинга в Брюсселе, что источниками информации о ходе голосования выступили дипломаты европейских посольств и представители миссии ЕС по информационной борьбе с Россией. При этом он отметил, что Еврокомиссия не обладает полной информацией о ходе голосования и ждет оценок наблюдательной миссии по ходу голосования ОБСЕ, на основании которых планируется сделать финальное заявление.

Майя Санду после окончания голосования заявила журналистам, что в стране действовали «преступные группировки, работающие с иностранными силами», намеревавшиеся повлиять на выборы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это серьезным обвинением и счел, что госпожа Санду должна предоставить доказательства.

В Молдавии одновременно провели президентские выборы и референдум о евроинтеграции страны. После обработки 99% бюллетеней вступление в Евросоюз поддержали 50,29% избирателей. Лидером на выборах стала действующий президент Молдавии Майя Санду с 42,31% голосов, второе место занял бывший генпрокурор Александр Стояногло с 26,07%.

Подробнее о прошедших выборах — в материале «Ъ» «Молдавская европейская дезинтеграция».

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Выборы президента Молдавии

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Президент Молдавии Майя Санду на избирательном участке в Кишиневе

Президент Молдавии Майя Санду на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Vadim Ghirda / AP

Один из избирательных участков в Кишиневе остался без электричества. Сотрудники избиркома использовали фонарики

Один из избирательных участков в Кишиневе остался без электричества. Сотрудники избиркома использовали фонарики

Фото: Nicolae Dumitrache / AP

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Vadim Ghirda / AP

Избиратель с собакой на участке

Избиратель с собакой на участке

Фото: Reuters / Vladislav Culiomza

Кандидат в президенты Молдавии от Партии социалистов, бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло у избирательного участка

Кандидат в президенты Молдавии от Партии социалистов, бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло у избирательного участка

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

В один день с выборами президента проходит инициированный властями референдум об изменениях конституции ради процесса евроинтеграции

В один день с выборами президента проходит инициированный властями референдум об изменениях конституции ради процесса евроинтеграции

Фото: Vadim Ghirda / AP

Члены избирательной комиссии в Кишиневе с переносной урной для голосования

Члены избирательной комиссии в Кишиневе с переносной урной для голосования

Фото: Reuters / Vladislav Culiomza

Перед посольством Молдавии в Москве выстроилась большая очередь из желающих проголосовать на выборах

Перед посольством Молдавии в Москве выстроилась большая очередь из желающих проголосовать на выборах

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Избиратели у посольства Молдавии в Москве танцуют под молдавскую музыку

Избиратели у посольства Молдавии в Москве танцуют под молдавскую музыку

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Избиратели у посольства Молдавии в Москве

Избиратели у посольства Молдавии в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Избиратель с флагом у здания посольства Молдавии в Москве

Избиратель с флагом у здания посольства Молдавии в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Vadim Ghirda / AP

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Президент Молдавии Майя Санду на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Vadim Ghirda / AP

Один из избирательных участков в Кишиневе остался без электричества. Сотрудники избиркома использовали фонарики

Фото: Nicolae Dumitrache / AP

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Vadim Ghirda / AP

Избиратель с собакой на участке

Фото: Reuters / Vladislav Culiomza

Кандидат в президенты Молдавии от Партии социалистов, бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло у избирательного участка

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

В один день с выборами президента проходит инициированный властями референдум об изменениях конституции ради процесса евроинтеграции

Фото: Vadim Ghirda / AP

Члены избирательной комиссии в Кишиневе с переносной урной для голосования

Фото: Reuters / Vladislav Culiomza

Перед посольством Молдавии в Москве выстроилась большая очередь из желающих проголосовать на выборах

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Избиратели у посольства Молдавии в Москве танцуют под молдавскую музыку

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Избиратели у посольства Молдавии в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Избиратель с флагом у здания посольства Молдавии в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Vadim Ghirda / AP

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