Как выбирали президентов Молдавии

23 июня 1990 года Молдавская ССР провозгласила суверенитет. 3 сентября того же года был учрежден пост президента, который постановлением Верховного совета республики занял его председатель Мирча Снегур.

8 декабря 1991 года состоялись первые выборы президента страны. Из-за бойкота голосования со стороны «Народного фронта Молдовы» единственным кандидатом стал Мирча Снегур, набравший 92,8% голосов.

Президентские выборы в 1996 году прошли в два тура. В итоге 1 декабря действующий президент Мирча Снегур уступил спикеру парламента Петру Лучинскому (45,98% против 54,02% голосов).

Летом 2000 года в Молдавии прошла конституционная реформа, наделившая парламент правом избрания главы государства. 4 апреле 2001 года состоялись первые выборы президента по новым правилам. Победу одержал коммунист Владимир Воронин, за него проголосовал 71 депутат из 89 принявших участие в выборах (всего в парламенте Молдавии 101 депутат). В 2005 году он был переизбран (75 голосов).

В мае и июне 2009 года выборы президента были дважды сорваны, так как ни один из кандидатов не набрал нужное число голосов. В ноябре и декабре 2009 года новые выборы снова были сорваны бойкотом их депутатами от оппозиции. Обязанности президента исполняли лидеры Либеральной партии Михай Гимпу (2009–2010) и Демократической партии Мариан Лупу (2010–2012). 22 марта 2012 года президентом был избран беспартийный глава Высшего совета магистратуры Молдавии Николае Тимофти (62 голоса из 101).

4 марта 2016 года Конституционный суд Молдавии признал неконституционной реформу 2000 года и переход к непрямым выборам президента. В октябре—ноябре 2016 года в стране прошло первое с 1996 года голосование за главу государства. Во втором туре победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон (52,11% голосов), опередивший представителя партии «Действие и солидарность» Майю Санду (47,89%).

В ноябре 2020 года выборы президента страны снова прошли в два тура. Во втором победила Майя Санду, набравшая 57,72% против 42,28% у Игоря Додона.