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Лионель Месси добавил американский рекорд

Выдающийся аргентинец внес огромный вклад в успех «Интер Майами» в регулярном чемпионате MLS

Выдающийся аргентинский футболист Лионель Месси записал в послужной список новое достижение. Команда «Интер Майами», в которой восьмикратный обладатель «Золотого мяча» выступает с прошлого года, выиграла регулярный чемпионат MLS, американской футбольной лиги, с рекордным в ее истории количеством очков, обеспечив себе участие будущим летом в клубном чемпионате мира. Теперь «Интер», до появления Месси имевший в своем первенстве очень скромный статус, стартует в play-off в качестве одного из главных фаворитов.

«Интер Майами», ведомый Лионелем Месси (справа в первом ряду), выиграл регулярный чемпионат MLS, набрав рекордное количество очков в первенстве

«Интер Майами», ведомый Лионелем Месси (справа в первом ряду), выиграл регулярный чемпионат MLS, набрав рекордное количество очков в первенстве

Фото: Chris Arjoon / AFP

«Интер Майами», ведомый Лионелем Месси (справа в первом ряду), выиграл регулярный чемпионат MLS, набрав рекордное количество очков в первенстве

Фото: Chris Arjoon / AFP

У стартующей во вторник ключевой стадии очередного сезона MLS, который проходит по той же схеме, что и сезоны в других американских профессиональных лигах, то есть состоит из регулярного чемпионата и play-off, уже есть одна особенность, отличающая ее от сезонов предшествующих. Во всех букмекерских конторах как ее фаворит, иногда — с приличным отрывом от конкурентов, котируется клуб «Интер Майами». Дело в том, что до сих пор он имел скромнейший статус в лиге. За пять лет существования этот клуб не добился ни единого более или менее серьезного успеха на внутренней арене и дважды вообще не попадал в play-off.

Между тем его взлет в рейтингах вполне логичен. Дело в том, что именно «Интер» первенствовал в регулярном чемпионате. А благодаря разгрому в заключительном туре — 6:2 — «Нью-Ингленд Революшн» он побил рекорд по количеству очков, набранных в первенстве. Их в 34 матчах у выигравшего 22 из них клуба оказалось 74, на балл больше, чем у расставшегося с рангом рекордсмена того же «Нью-Ингленда». И понятно, с кем именно связывают успех «Интера» прежде всего.

И ESPN, и BBC, и ряд других медиаресурсов подают его, по сути, как очередное заметное достижение, которое в свой шикарный послужной список записал футбольный фронтмен нынешнего века Лионель Месси. И в этом, безусловно, нет особенной натяжки.

По крайней мере с чем-то еще, кроме появления выдающегося аргентинца в «Интере», его радикальное преображение ассоциировать невозможно.

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» заключил контракт с этим клубом прошлым летом, покинув ПСЖ и принесший ему невероятную славу европейский футбол в принципе. И получив Месси, «Интер Майами» сразу же завоевал первый почетный трофей, выиграв так называемый Кубок лиг: в нем представители MLS соперничают с представителями мексиканского чемпионата. С ходу поднять команду в американской иерархии у аргентинца, несмотря на отличную продуктивность, не вышло, но вышло в сезоне следующем.

Рассказывая про него, правда, принято обязательно добавлять, что сегодняшний «Интер» — это все-таки отнюдь не команда одного 37-летнего Месси. Очень неплохо за него играют и молодые Диего Гомес с Бенджамином Кремаски, и, главное, друзья легенды, вместе с ним в ветеранском возрасте, перед спортивной пенсией захотевшие попробовать себя в MLS. Их, этих знаменитых друзей, трое — испанцы Жорди Альба и Серхио Бускетс, а также уругваец Луис Суарес.

Причем текущий сезон показал, что и без своего вожака компания, которую тренирует еще один прекрасно знакомый Лионелю Месси человек — бывший наставник «Барселоны» Херардо Мартинес, абсолютно состоятельна. На самом деле в регулярном первенстве Месси провел лишь чуть больше половины матчей — 19. Пропуски им игр были вызваны в первую очередь травмой лодыжки, которую аргентинец заработал летом на Кубке Америки. При этом его отсутствие в тот период, когда проходил региональный турнир для сборных, и после него, когда игроку пришлось лечиться, никак не сказалось на мощи клуба.

Но никуда не денешься от того факта, что вклад Лионеля Месси в выигрыш «Интером» «регулярки» больше, чем у остальных.

В этих 19 матчах он смог забить 20 голов. В бомбардирской гонке MLS впереди него только Кристиан Бентеке из «Ди Си Юнайтед», но он сыграл в 30 встречах. Столько же мячей, сколько у Месси,— у Суареса, в 27 матчах. А если брать общее количество результативных действий, то Месси нет равных: по системе «гол плюс пас» он добыл 36 очков, украсив чемпионат хет-триком в ворота «Нью-Ингленда» и лишив его рекорда.

Play-off для «Интер Майами» начнется в конце недели. В первом раунде в серии до двух побед он сыграет с победителем раунда отборочного, в котором сойдутся «Монреаль» и «Атланта Юнайтед».

Месси вывел «Интер Майами» на новый финансовый уровень

При этом один приз за замечательные показатели в регулярном чемпионате «Интеру» и Лионелю Месси уже фактически достался. Сразу после его завершения президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино объявил о том, что команда включена в число участников клубного чемпионата мира, который состоится летом 2025 года в новом, расширенном формате с 32 клубами. Более того, «Интеру» FIFA подарила возможность открыть турнир на своем домашнем стадионе.

Алексей Доспехов

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