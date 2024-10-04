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Коммерсантъ FM
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«Это уже не соккер»

Лионель Месси вывел «Интер Майами» на новый финансовый уровень

Переход знаменитого аргентинского форварда Лионеля Месси из ПСЖ в «Интер Майами» принес американскому клубу весьма заметные дивиденды. Речь не о том, что «Интер» впервые в своей истории стал победителем регулярного первенства Главной футбольной лиги (MLS), а о том, что появление аргентинской легенды в клубе позволило ему в разы нарастить доходы и уже претендовать на то, чтобы именоваться международно признанным брендом. На этом фоне даже обещанные Месси $150 млн за время действия контракта не выглядят как переплата.

Лионель Месси обойдется «Интер Майами» в $150 млн, а принесет он клубу гораздо больше

Лионель Месси обойдется «Интер Майами» в $150 млн, а принесет он клубу гораздо больше

Фото: Trevor Ruszkowski / Imagn Images / Reuters

Лионель Месси обойдется «Интер Майами» в $150 млн, а принесет он клубу гораздо больше

Фото: Trevor Ruszkowski / Imagn Images / Reuters

Американское издание ESPN, ссылаясь на источники в клубе MLS «Интер Майами», сообщило, что ставка, сделанная командой на восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси, полностью себя оправдала. Напомним, что знаменитый аргентинский форвард, проведший большую часть своей карьеры в «Барселоне», затем поигравший за ПСЖ, летом 2023 года перебрался в США. Его контракт рассчитан до 2025 года (с возможностью пролонгации еще на сезон) и должен, как отмечает ESPN, принести ему не менее $150 млн. Заметим, что Месси, как утверждал президент саудовского клуба «Аль-Хиляль» Анмар Аль Хаили, ради переезда в США отклонил на порядок более выгодное предложение арабской команды. «Мы контактировали с Месси, когда стало понятно, что он покинет ПСЖ. Мы предложили ему контракт на €1,4 млрд ($1,54 млрд), но он отказался, поскольку его семья хотела жить в США,— заявил Анмар Аль Хаили NIBC.— Мы уважаем это. Семья важнее денег».

Вложение столь солидной суммы в одного футболиста первоначально вызывало сомнения относительно возможности для «Интер Майами» хоть что-то на этом заработать. Однако, как утверждает ESPN со ссылкой на источники в клубе, «проект Месси» работает.

Если до появления аргентинца в 2023 году годовой доход «Интер Майами» держался в диапазоне от $50 млн до $60 млн, то после его перехода он достиг $130 млн. Это с учетом того, что форвард пришел в команду по ходу сезона. Свой первый полноценный сезон за «Майами» он проводит сейчас (в четверг «Интер» благодаря двум голам Месси со счетом 3:2 обыграл «Колумбус Крю» и впервые в своей истории стал победителем регулярного первенства). Как прогнозируют в клубе, сезон 2024 принесет команде не менее $200 млн дохода. Относительно европейских грандов это скромный показатель. Согласно отчету Deloitte, в сезоне 2022/23 мадридский «Реал» (лидер рейтинга), получил доход, превышающий $900 млн. Тем не менее с показателем в $200 млн «Интер Майами» имеет шансы войти в топ-30 наиболее доходных клубов мира.

В отличие от топовых европейских команд, в структуре доходов «Интер Майами» поступления от реализации медийных прав играют не первую роль. Долю телевизионных денег от общего дохода в клубе назвать отказались, но она, очевидно, небольшая. MLS, в которую входит 29 клубов, централизованно продала медийные права Apple TV. 10-летний контракт принесет лиге $2,5 млрд, или по $250 млн за сезон. В среднем получается всего по $8,6 млн на клуб в год. Для сравнения, Английская премьер-лига (АПЛ), в которой только два десятка команд, перечисляет своим участникам на два порядка больше. Худшая команда сезона 2023/24 «Шеффилд Юнайтед» получила более £100 млн ($131 млн). Отчисления чемпиону «Манчестер Сити» были в полтора раза больше.

Однако недобор средств на медийном рынке «Интер Майами» компенсирует благодаря росту поступлений от реализации билетов, улучшенным контрактам со спонсорами и увеличению продаж товаров с клубной символикой.

Так, именно у «Интер Майами» самые высокие цены на сезонные абонементы (все были раскуплены заранее). Цены на них варьировались от $867 до $2720 за места за воротами, от $4420 до $7650 за места на центральной трибуне и от $13 000 до $42 840 за VIP-места и места в ложах. Для сравнения: действующий обладатель титула MLS «Колумбус Крю» самые дорогие места продавал по $8478 за сезон. У «Лос-Анджелес Гэлакси» не было абонементов дороже $7790.

Кроме того, «Интер Майами» может похвастать целым пулом мощных спонсоров. Клуб подписал 11 долгосрочных контрактов с крупными компаниями, среди которых Audi, JPMorgan Chase, Duracell, Lowe’s, Visa и LaCroix. Наконец, спрос на товары с символикой клуба настолько повысился, что «Интер Майами» решил перевести свой фирменный магазин на пятидневный режим работы. До появления Месси он открывался только в дни матчей.

«После прихода Месси все стало совершенно иначе,— заявил ESPN руководитель бизнес-процессов "Интер Майами" Хавьер Асенси.— Теперь мы уже говорим о глобальном интересе к клубу. Это уже не соккер, это настоящий футбол».

Александр Петров

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