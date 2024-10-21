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Коммерсантъ FM
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Кремль: трудно объяснить прирост голосов в пользу Санду и ЕС в Молдавии

Темпы прироста голосов в пользу действующего президента Молдавии Майи Санду и евроинтеграции на выборах и референдуме труднообъяснимы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, оппозиция была лишена возможности участвовать в выборах. Он утверждает, что даже в «условиях несвободной избирательной кампании» видно, что многие жители не являются сторонниками «идеологии Санду».

Избирательный участок в Молдавии

Избирательный участок в Молдавии

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Избирательный участок в Молдавии

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Господин Песков сказал, что в Кремле фиксируют «механические, труднообъяснимые темпы прироста голосов в пользу Санду» и в пользу вступления в Евросоюз (ЕС). Он уверяет, что «любой мало-мальски понимающий в сути политических процессов наблюдатель может отфиксировать вот эти аномалии с приростом этих голосов». «Те показатели, которые мы сейчас видим, за которыми мы наблюдаем, и динамика их изменений, конечно, вызывает очень много вопросов»,— сказал он во время пресс-колла.

Вчера, 20 октября, в Молдавии прошли президентские выборы и референдум по вопросу вступления в ЕС. После обработки 13,9% протоколов Майя Санду лидировала на выборах с 34,12%, на второе место вышел бывший генпрокурор Александр Стояногло с 30,09%. Госпожа Санду сохраняла лидерство после обработки 50%, 70% и 90% бюллетеней. С голосованием по референдуму ситуация была обратная: после подсчета 30% лидировали противники вступления в ЕС, после подсчета 50% количество сторонников и противников сравнялось, после обработки 99% сторонники евроинтеграции вышли вперед.

В Молдавии был назначен второй тур президентских выборов, он состоится 3 ноября.

О голосовании — в материале «Ъ» «Президент Молдавии идет на второй тур».

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