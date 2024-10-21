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Коммерсантъ FM
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обновлено 10:14

Количество сторонников вступления Молдавии в ЕС превысило противников

Центризбирком Молдавии обработал 98,38% протоколов на референдуме о вступлении страны в Евросоюз (ЕС). По последним данным число сторонников евроинтеграции превысило число противников: за проголосовали 50,07%, против — 49,93%.

Вместе с референдумом в стране прошло голосование на президентских выборах. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду пока лидирует с 41,92% голосов. На втором месте — бывший генпрокурор член Партии социалистов Александр Стояногло с 26,35%. К 8:30 (совпадает с мск) Центризбирком Молдавии обработал 98,29% протоколов с избирательных участков.

На президентский пост баллотируется 11 кандидатов. Второй тур выборов, как позднее сообщил ЦИК, запланирован на 3 ноября.

Как выбирали президентов Молдавии

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Майя Санду, занимающая пост с декабря 2020 года, форсирует интеграцию с евроатлантическим сообществом. Ее оппоненты обвиняют ее в подавлении демократических свобод и преследовании оппозиции. Господин Стояногло высказывался за «сбалансированную внешнюю политику» и восстановление отношений с Россией.

Подробности — в материале «Ъ» «Президент Молдавии идет на второй тур».

Фотогалерея

Выборы президента Молдавии

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Президент Молдавии Майя Санду на избирательном участке в Кишиневе

Президент Молдавии Майя Санду на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Vadim Ghirda / AP

Один из избирательных участков в Кишиневе остался без электричества. Сотрудники избиркома использовали фонарики

Один из избирательных участков в Кишиневе остался без электричества. Сотрудники избиркома использовали фонарики

Фото: Nicolae Dumitrache / AP

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Vadim Ghirda / AP

Избиратель с собакой на участке

Избиратель с собакой на участке

Фото: Reuters / Vladislav Culiomza

Кандидат в президенты Молдавии от Партии социалистов, бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло у избирательного участка

Кандидат в президенты Молдавии от Партии социалистов, бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло у избирательного участка

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

В один день с выборами президента проходит инициированный властями референдум об изменениях конституции ради процесса евроинтеграции

В один день с выборами президента проходит инициированный властями референдум об изменениях конституции ради процесса евроинтеграции

Фото: Vadim Ghirda / AP

Члены избирательной комиссии в Кишиневе с переносной урной для голосования

Члены избирательной комиссии в Кишиневе с переносной урной для голосования

Фото: Reuters / Vladislav Culiomza

Перед посольством Молдавии в Москве выстроилась большая очередь из желающих проголосовать на выборах

Перед посольством Молдавии в Москве выстроилась большая очередь из желающих проголосовать на выборах

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Избиратели у посольства Молдавии в Москве танцуют под молдавскую музыку

Избиратели у посольства Молдавии в Москве танцуют под молдавскую музыку

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Избиратели у посольства Молдавии в Москве

Избиратели у посольства Молдавии в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Избиратель с флагом у здания посольства Молдавии в Москве

Избиратель с флагом у здания посольства Молдавии в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Vadim Ghirda / AP

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Президент Молдавии Майя Санду на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Vadim Ghirda / AP

Один из избирательных участков в Кишиневе остался без электричества. Сотрудники избиркома использовали фонарики

Фото: Nicolae Dumitrache / AP

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Vadim Ghirda / AP

Избиратель с собакой на участке

Фото: Reuters / Vladislav Culiomza

Кандидат в президенты Молдавии от Партии социалистов, бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло у избирательного участка

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

В один день с выборами президента проходит инициированный властями референдум об изменениях конституции ради процесса евроинтеграции

Фото: Vadim Ghirda / AP

Члены избирательной комиссии в Кишиневе с переносной урной для голосования

Фото: Reuters / Vladislav Culiomza

Перед посольством Молдавии в Москве выстроилась большая очередь из желающих проголосовать на выборах

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Избиратели у посольства Молдавии в Москве танцуют под молдавскую музыку

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Избиратели у посольства Молдавии в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Избиратель с флагом у здания посольства Молдавии в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Vadim Ghirda / AP

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