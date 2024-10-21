Количество сторонников вступления Молдавии в ЕС превысило противников

Центризбирком Молдавии обработал 98,38% протоколов на референдуме о вступлении страны в Евросоюз (ЕС). По последним данным число сторонников евроинтеграции превысило число противников: за проголосовали 50,07%, против — 49,93%.

Вместе с референдумом в стране прошло голосование на президентских выборах. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду пока лидирует с 41,92% голосов. На втором месте — бывший генпрокурор член Партии социалистов Александр Стояногло с 26,35%. К 8:30 (совпадает с мск) Центризбирком Молдавии обработал 98,29% протоколов с избирательных участков.

На президентский пост баллотируется 11 кандидатов. Второй тур выборов, как позднее сообщил ЦИК, запланирован на 3 ноября.

Майя Санду, занимающая пост с декабря 2020 года, форсирует интеграцию с евроатлантическим сообществом. Ее оппоненты обвиняют ее в подавлении демократических свобод и преследовании оппозиции. Господин Стояногло высказывался за «сбалансированную внешнюю политику» и восстановление отношений с Россией.

Подробности — в материале «Ъ» «Президент Молдавии идет на второй тур».