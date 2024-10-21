В Молдавии назначен второй тур президентских выборов

Молдавия выберет президента во втором туре 3 ноября, сообщил ЦИК страны. Ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Действующий президент Молдавии Майя Санду на избирательном участке во время голосования Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя / купить фото Кандидат в президенты Молдавии от Партии социалистов, бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло (слева) на избирательном участке во время голосования. Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Действующий президент Молдавии Майя Санду на избирательном участке во время голосования Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя / купить фото Кандидат в президенты Молдавии от Партии социалистов, бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло (слева) на избирательном участке во время голосования. Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя / купить фото

«По предварительной информации, никто из 11 кандидатов на пост президента Республики Молдова не набрал более 50% голосов избирателей, которые принимали участие в выборах. Соответственно, в течение двух недель будет организован второй тур выборов»,— сказала глава ЦИК Молдавии Анжелика Караман на брифинге (цитата по Point).

Глава ЦИК также сообщила, что информация о всех нарушениях на прошедших выборах будет направлена в Конституционный суд в ЕС. Полиция Молдавии сообщала о 140 зарегистрированных инцидентах, связанных с организацией голосования.

После обработки 98,51% бюллетеней действующий президент Молдавии Майя Санду получает 42,07% голосов, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло — 26,27%. Разрыв между ними превышает 240 тыс. голосов.

Вчера, 21 октября, в Молдавии прошли президентские выборы и референдум по вопросу того, станет ли вступление в Евросоюз стратегической целью страны. Согласно подсчетам 98,38% протоколов 50,07% граждан проголосовали за закрепление евроинтеграции в конституции, 49,93% — против.

Подробности — в материале «Ъ» «Президент Молдавии идет на второй тур».