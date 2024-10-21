Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Молдавии назначен второй тур президентских выборов

Молдавия выберет президента во втором туре 3 ноября, сообщил ЦИК страны. Ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов.

Предыдущая фотография
Действующий президент Молдавии Майя Санду на избирательном участке во время голосования

Действующий президент Молдавии Майя Санду на избирательном участке во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Кандидат в президенты Молдавии от Партии социалистов, бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло (слева) на избирательном участке во время голосования.

Кандидат в президенты Молдавии от Партии социалистов, бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло (слева) на избирательном участке во время голосования.

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 2

Действующий президент Молдавии Майя Санду на избирательном участке во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Кандидат в президенты Молдавии от Партии социалистов, бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло (слева) на избирательном участке во время голосования.

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

«По предварительной информации, никто из 11 кандидатов на пост президента Республики Молдова не набрал более 50% голосов избирателей, которые принимали участие в выборах. Соответственно, в течение двух недель будет организован второй тур выборов»,— сказала глава ЦИК Молдавии Анжелика Караман на брифинге (цитата по Point).

Глава ЦИК также сообщила, что информация о всех нарушениях на прошедших выборах будет направлена в Конституционный суд в ЕС. Полиция Молдавии сообщала о 140 зарегистрированных инцидентах, связанных с организацией голосования.

После обработки 98,51% бюллетеней действующий президент Молдавии Майя Санду получает 42,07% голосов, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло — 26,27%. Разрыв между ними превышает 240 тыс. голосов.

Вчера, 21 октября, в Молдавии прошли президентские выборы и референдум по вопросу того, станет ли вступление в Евросоюз стратегической целью страны. Согласно подсчетам 98,38% протоколов 50,07% граждан проголосовали за закрепление евроинтеграции в конституции, 49,93% — против.

Подробности — в материале «Ъ» «Президент Молдавии идет на второй тур».

Фотогалерея

Выборы президента Молдавии

Предыдущая фотография
Президент Молдавии Майя Санду на избирательном участке в Кишиневе

Президент Молдавии Майя Санду на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Vadim Ghirda / AP

Один из избирательных участков в Кишиневе остался без электричества. Сотрудники избиркома использовали фонарики

Один из избирательных участков в Кишиневе остался без электричества. Сотрудники избиркома использовали фонарики

Фото: Nicolae Dumitrache / AP

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Vadim Ghirda / AP

Избиратель с собакой на участке

Избиратель с собакой на участке

Фото: Reuters / Vladislav Culiomza

Кандидат в президенты Молдавии от Партии социалистов, бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло у избирательного участка

Кандидат в президенты Молдавии от Партии социалистов, бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло у избирательного участка

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

В один день с выборами президента проходит инициированный властями референдум об изменениях конституции ради процесса евроинтеграции

В один день с выборами президента проходит инициированный властями референдум об изменениях конституции ради процесса евроинтеграции

Фото: Vadim Ghirda / AP

Члены избирательной комиссии в Кишиневе с переносной урной для голосования

Члены избирательной комиссии в Кишиневе с переносной урной для голосования

Фото: Reuters / Vladislav Culiomza

Перед посольством Молдавии в Москве выстроилась большая очередь из желающих проголосовать на выборах

Перед посольством Молдавии в Москве выстроилась большая очередь из желающих проголосовать на выборах

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Избиратели у посольства Молдавии в Москве танцуют под молдавскую музыку

Избиратели у посольства Молдавии в Москве танцуют под молдавскую музыку

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Избиратели у посольства Молдавии в Москве

Избиратели у посольства Молдавии в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Избиратель с флагом у здания посольства Молдавии в Москве

Избиратель с флагом у здания посольства Молдавии в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Vadim Ghirda / AP

Следующая фотография
1 / 14

Президент Молдавии Майя Санду на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Vadim Ghirda / AP

Один из избирательных участков в Кишиневе остался без электричества. Сотрудники избиркома использовали фонарики

Фото: Nicolae Dumitrache / AP

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Vadim Ghirda / AP

Избиратель с собакой на участке

Фото: Reuters / Vladislav Culiomza

Кандидат в президенты Молдавии от Партии социалистов, бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло у избирательного участка

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

В один день с выборами президента проходит инициированный властями референдум об изменениях конституции ради процесса евроинтеграции

Фото: Vadim Ghirda / AP

Члены избирательной комиссии в Кишиневе с переносной урной для голосования

Фото: Reuters / Vladislav Culiomza

Перед посольством Молдавии в Москве выстроилась большая очередь из желающих проголосовать на выборах

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Избиратели у посольства Молдавии в Москве танцуют под молдавскую музыку

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Избиратели у посольства Молдавии в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Избиратель с флагом у здания посольства Молдавии в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Vadim Ghirda / AP

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...