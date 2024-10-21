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Коммерсантъ FM
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Количество сторонников и противников вступления Молдавии в ЕС сравнялось

По данным Центризбиркома Молдавии, число сторонников и противников вступления республики в Евросоюз сравнялось. По состоянию на 6:50 мск, 49,95% человек поддерживает евроинтеграцию, 50,05% — нет.

На данный момент обработано 97,84% протоколов (2171 из 2219). По предварительным результатам, за вступление в ЕС проголосовали 723 967 человек, против — 725 538 человек.

В рамках референдума молдаване должны были ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?». В окошках для ответа было два пункта — «Да» и «Нет». Бюллетени референдума выдавались вместе с бюллетенем президентских выборов.

По итогам президентского голосования, никто из кандидатов не набрал больше 50%. Наибольшее число голосов — 34,12% — набрала действующий президент Майя Санду. Вместе с ней во второй тур вышел бывший генпрокурор Александр Стояногло с 30,9% голосов. Второй тур состоится 3 ноября.

О голосовании — в материале «Ъ» «Президент Молдавии идет на второй тур».

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