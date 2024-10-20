Мировой госдолг заложил «бомбу»

«Фискальная бомба» продолжает тикать, — так Bloomberg описал состояние мировой экономики. По данным агентства, уровень общего госдолга уже в этом году может достичь рекордных $100 трлн. В основном рост обеспечивают США, где внешняя фискальная нагрузка составляет уже почти более 97%, и Китай, чей показатель оценивают в 62%. Согласно прогнозу Мирового валютного фонда, к 2050-му общий уровень долговой нагрузки стран G7 может вырасти до 188%. Аналитики утверждают, что подобная динамика чревата непредсказуемыми последствиями в условиях следующего глобального шока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Morgan / AP Фото: Peter Morgan / AP

Особенно мировую общественность должно волновать состояние китайской экономики, полагает кандидат экономических наук, автор канала «Простые числа» Олег Комолов: «Фактически в течение последних 15 лет не было у нас и трехлетки спокойного экономического развития, все время какие-то вызовы. И государство использует этот инструмент, поскольку других источников экономического роста практически не остается. Это особенно хорошо заметно на примере Китая, который стремительно наращивает государственный долг и тем самым пытается поддержать экономику, темпы роста которой падают из года в года и сулят неблагоприятную перспективу.

Проблема внутреннего госдолга, то есть долга перед резидентами в национальной валюте, чисто технически страна всегда может погасить, условно говоря, запуском печатного станка. Где-то четверть госдолга Китая приходится на нерезидентов. Это может стать проблемой в условиях падения экспортных доходов. В КНР сейчас именно так и происходит, государство может оказаться в состоянии дефолта по своим внешним обязательствам. Для США эта проблема фактически не существует, поскольку для них всякий долг является внутренним, поскольку номинирован в их национальной валюте.

Если вдруг чисто теоретически случится дефолт китайского правительства, это ударит уже по всей мировой экономике, поскольку КНР — это промышленный центр современной мировой хозяйственной системы, и тут уже всем не поздоровится. Проблема тут глобальная.

Сегодня уже нет ни одной изолированной от внешнего мира экономики, всюду, в общем, за этим внимательно следят, но все же, наверное, преждевременно было бы говорить о надвигающемся крахе. Все же зарубежных активов у Поднебесной в целом больше, чем долгов перед внешним миром. Но какая-нибудь эскалация, политическая напряженность и военные действия могут резко все перекроить, и тогда есть риск, что у Китая возникнут проблемы с обслуживанием внешних займов».

Аналитики Bloomberg предполагают, что на фоне роста мирового госдолга в России могут поднять ключевую ставку на следующем заседании ЦБ. Тем временем в Канаде и Китае ее, вероятно, немного снизят. Подход к фискальной политике может глобально измениться в ближайшие десятилетия, считает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец: «Госдолг в РФ очень маленький. Даже уровень 50% к ВВП считается безопасным, а у нас он не доходит и до 20%. С другой стороны, есть, конечно, этот аспект, что ставки высокие в российской экономике, особенно сейчас. Так что на самом деле расходы Минфина на обслуживание долга немного не соответствуют такому его низкому уровню. В принципе, у нас на это уходит примерно до 6% всех трат. Поэтому здесь такой вот интересный компромисс. Высокие ставки создают дополнительный стимул для Минфина, чтобы объема займов далее не увеличивать. Но, честно говоря, этот низкий его уровень — это наша длительная реальность, возможно, это наследие травматического опыта 1998 года.

Сейчас эксперты МВФ подсвечивают проблему государственного долга именно потому, что в периоды, когда экономика сталкивается со сложностями, правительства не забывают повысить расходы и "напечатать" дополнительные займы, а вот в спокойное время обратная домашняя работа не проделывается, то есть не происходит сокращение расходов и долга.

Не сам долг при каких-то уровнях становится опасностью, а отсутствие бюджетной дисциплины. Соглашусь с тем, что в нашу эру мы можем увидеть какое-то большое переосмысление долговой политики, в том числе крупнейших стран.

Все они, включая и Китай, находятся в демографической трансформации, когда следующее поколение будет малочисленнее текущего, а, значит, заимствование из будущего становится довольно шаткой конструкцией. Если такие прогнозы станут реальностью, то довольно несправедливо будет перевесить на следующее поколение долговую нагрузку, которая даже нам уже кажется не очень маленькой. Но думаю, что тут речь все же идет о десятилетиях, а не о годах».

Bloomberg публикует обновленную статистику в преддверии ежегодного заседания Международного валютного фонда, которое пройдет 25-27 октября в Вашингтоне.

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Ульяна Горелова