Инвесторы сделали ставку

Международные инвесторы воодушевлены масштабами снижения ставок мировыми ЦБ. В таких условиях с начала осени все мировые фонды акций зафиксировали чистый приток средств в размере $67 млрд. Основными бенефициарами привлечений стали фонды США и Китая. Интерес к китайским акциям был поддержан мерами монетарного стимулирования экономики от Народного банка Китая. В исключительном положении оказались российские фонды, оттоки из которых сохраняются на фоне роста ставок по депозитам и доходностей фондов денежного рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

После августовского затишья в сентябре международные инвесторы резко увеличили вложения в рисковые активы — акции. Об этом свидетельствуют последние отчеты Bank of America (BofA, учитывающие данные EPFR). По оценке «Денег», основанной на данных BofA, по итогам четырех недель, завершившихся 2 октября, клиенты всех мировых фондов акций вложили в чистом виде свыше $67 млрд. Это на $18,6 млрд больше объема средств, инвестированных месяцем ранее ($48,6 млрд), и четвертый по величине результат с начала года. С начала года показатель инвестирования в такие фонды также положителен и составляет $457 млрд, что в четыре раза лучше результата за аналогичный период 2023 года и максимальный с 2021 года.

Развивающиеся на подъеме

Несмотря на общее улучшение настроений у глобальных инвесторов, их инвестиционные предпочтения претерпели изменения. Если ранее основной их интерес был сосредоточен на рынках развитых стран, то с начала осени они начали все больше отдавать предпочтение вложениям на развивающихся рынках. По данным EPFR, за отчетный период клиенты фондов emerging markets вложили $28,7 млрд, что почти вдвое выше объема средств, инвестированных месяц назад ($15 млрд), и третий по величине результат за всю историю. Вложения в фонды developed markets выросли лишь на 15%, до $38,6 млрд.

Всплеску интереса к популярным в прошлом году фондам развивающихся стран способствовали действия мировых ЦБ по смягчению денежно-кредитной политики. Как отмечают аналитики BofA, в сентябре было проведено 26 снижений ставок по всему миру — это четвертый результат в этом столетии. Больше понижений было лишь в марте 2020 года (49), марте 2009 года (28) и декабре 2008 года (27). «Когда в США ставки были высокими, рассматривать другие рынки было просто нецелесообразно, так как доходность в американских долларах была значительно выше и составляла около 5–10%. Но сейчас ситуация изменилась, поэтому инвесторы начали активнее искать альтернативы»,— поясняет CEO европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко.

Китайский ажиотаж

Всплеск популярности фондов развивающихся стран в значительной степени был связан с ростом интереса к фондам Китая. С начала осени клиенты таких фондов вложили в чистом виде $23,6 млрд, что более чем вдвое больше объема инвестиций месяцем ранее. Это второй по величине результат за все время наблюдений «Денег». Больший объем средств привлекали данные фонды лишь в начале текущего года, но тогда они были обеспечены в основном притоком государственных средств (см. «Деньги» от 21 февраля 2024 года).

В первые недели осени инвесторы с заметной осторожностью относились к покупке китайских акций, беспокойство вызывали слабые данные по экономике и сохраняющиеся проблемы у крупнейших девелоперов. Ситуация изменилась в последнюю полную неделю сентября, когда финансовые власти страны приняли масштабные меры стимулирования экономики. Народный банк Китая объявил о снижении нормы резервных требований для банков на 0,5 процентного пункта (п. п.), что должно привести к притоку дополнительной ликвидности в финансовую систему в размере 1 трлн юаней ($142 млрд). Кроме того, глава НБК отметил возможность дальнейшего сокращения базовой ставки на 0,20–0,25 п. п.

Для поддержки фондового рынка власти Китая создали своп-фонд, который позволит брокерским компаниям, ПИФам и страховщикам получать финансирование от центрального банка. По данным аналитиков ИБ «Синара», первоначальный объем данной программы составит CNY500 млрд (свыше $70 млрд). Для поддержания ликвидности на рынке 30 сентября НБК влил в финансовую систему почти 235 млрд юаней ($34 млрд) в рамках операций обратного РЕПО сроком одна и две недели. При этом процентная ставка была снижена по двухнедельным сделкам с 1,95% до 1,85% годовых, по недельным осталась на уровне 1,7%.

Эффект был усилен техническими факторами. Как отмечает руководитель направления инвестиционных исследований УК «Эра Инвестиций» Александр Головцов, по китайским акциям было много «коротких» позиций и сильный underweight в портфелях long-only глобальных фондов. Инвесторы играли на понижении китайского рынка из-за многолетнего отставания от рынков мировых, а также структурных проблем в экономике КНР. «Волна закрытия "шортов" и сокращения недовеса была спровоцирована заявлениями китайских властей об антикризисных мерах. Их масштаб на порядок скромнее, чем в 2008–2009 и 2015–2016 годах, но для краткосрочного спекулятивного рывка на рынке — хватило»,— отмечает Александр Головцов.

Ставка на рост

Среди региональных фондов развитых стран наибольшей популярностью, по традиции, пользуются фонды США. По оценкам «Денег», чистый приток средств в подобные фонды составил $27,8 млрд. Это на $5 млрд больше результата августа. Как считает управляющий активами УК «Система Капитал» Дмитрий Терпелов, мировые инвесторы использовали рыночную коррекцию в начале сентября (в первую неделю сентября ведущие американские индексы потеряли до 5% капитализации) для усиленного наращивания акций в портфеле.

Добавляло популярности таким вложениям решение американского финансового регулятора впервые с 2020 года понизить ключевую ставку. 18 сентября ФРС снизила ставку сразу на 50 б. п., до 4,75–5%. Хотя глава регулятора Джером Пауэлл и не исключил варианта замедления смягчения ДКП, если инфляция окажется устойчивой, но принятых мер оказалось достаточно для улучшения настроений инвесторов. «Большинство индикаторов ситуации в экономике и корпоративном секторе указывают на превалирующую вероятность сценария мягкой посадки в экономике, что в сочетании с началом цикла снижения процентных ставок ФРС создает благоприятные условия для рисковых активов»,— поясняет Дмитрий Терпелов.

Еще около $3,5 млрд было инвестировано в фонды Японии, показатель вырос более чем втрое по сравнению со значением августа. В то же время из европейских фондов инвесторы усилили бегство, забрав за месяц около $7,3 млрд, против 1,8 млрд месяцем ранее. Это худший результат в этом году. «Оттоки из европейских фондов усилились из-за слабых экономических данных, геополитической нестабильности и рисков энергетического кризиса»,— полагает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

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Не уверен — не покупай

В ближайшие месяцы поведение инвесторов будет зависеть от дальнейшей политики ФРС США, а также эффективности принятых НБК мер поддержки экономики. «Для того чтобы говорить об устойчивости растущей динамики и спроса (на акции китайских компаний.— "Деньги"), нужно увидеть улучшение фундаментальных показателей: макроэкономической статистики и динамики финансовых показателей у эмитентов. Некоторые ранее анонсированные в КНР меры не смогли значительно повлиять на ситуацию на рынке жилья и слабый потребительский спрос. Несмотря на сравнительно больший масштаб недавно анонсированных стимулов, однозначно оценить полный эффект на экономику и прибыль корпораций пока затруднительно»,— говорит Дмитрий Терпелов.

В этой связи с большим оптимизмом управляющие смотрят на американский рынок акций, который выступает своего рода локомотивом роста на фоне относительно устойчивой экономики и потенциального дальнейшего смягчения монетарной политики. Согласно медианному прогнозу руководителей американского ЦБ с сентябрьского заседания, до конца года базовая ставка будет снижена еще на 50 б. п., до 4,25–4,5% годовых. Алена Николаева полагает, что шансы на дальнейшее снижение ставок растут, поскольку ФРС переключила внимание с инфляции на рынок труда. «Исторически в 86% случаев через год после первого снижения ставки американские акции показывали положительную динамику. Дополнительно девальвация доллара поддерживает мультинациональные компании США, что усиливает оптимизм по поводу будущих отчетов»,— отмечает Алена Николаева.

Российский противоток

Из общей картины выбиваются российские фонды акций, потери которых хоть и сократились, но остались на высоком уровне. По оценке «Денег», основанной на данных Investfunds, чистый отток средств из розничных фондов акций превысил в сентябре 5 млрд руб. ($54,4 млн при среднем курсе доллара на внебиржевом рынке 91,8 руб./$), что более чем вдвое ниже потерь в предыдущем месяце. Тем не менее это третий по величине отрицательный результат в этом году.

Замедление бегства инвесторов из фондов акций связано с коррекцией на рынке акций, происшедшей в сентябре. Если в начале месяца индекс Московской биржи обновил шестнадцатимесячный минимум, приблизившись к уровню 2500 пунктов, то по итогам месяца превысил 2850 пунктов. Это почти на 8% выше значений закрытия августа, но на 19% ниже локального максимума, установленного в первой половине мая.

Даже с учетом быстрого восстановления фондового индекса инвесторы осторожничают, сомневаясь в продолжении подъема, поскольку основные негативные факторы сохранились: это — низкие цены на нефть и высокие рублевые ставки. В сентябре Банк России, вопреки ожиданиям большинства аналитиков, осуществил еще одно повышение ставки на 100 б. п., до 19%, и не исключил дальнейшее ее повышение. Следом выросли и ставки по депозитам. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по депозитам десяти крупнейших банков в третьей декаде октября составила 18,7%, прибавив за месяц более 1,2 п. п. Многие крупные банки довели ставки по депозитам до более чем 20% годовых, что делает инвестиции в рисковые акции малоинтересными для широкого круга инвесторов.

Иван Евишкин