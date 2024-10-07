Банк Китая привлек инвесторов

На минувшей неделе международные инвесторы рекордными с начала года темпами скупали акции фондов развивающихся стран. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), приток инвестиций в такие фонды составил $15,5 млрд, что на 60% выше показателя предыдущей недели. Глобальные инвесторы скупают в первую очередь акции китайских компаний на фоне мер поддержки экономики от местного ЦБ. Российские инвесторы с большей осторожностью относятся к вложениям в акции из-за ожиданий дальнейшего роста ключевой ставки Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Costfoto / NurPhoto Фото: Costfoto / NurPhoto

Международные инвесторы активно наращивают вложения в фонды развивающихся стран. По данным отчета Bank of America (BofA, учитывает данные EPFR), по итогам недели, закончившейся 2 октября, чистый приток клиентских средств в фонды акций emerging markets составил $15,5 млрд. Это на 60% выше поступлений неделей ранее и второй по величине результат за все время наблюдений.

Однако говорить о восстановлении интереса к рынкам развивающихся стран преждевременно, так как большая часть притока пришлась на фонды Китая.

По данным EPFR, в такие фонды поступило почти $14 млрд, что на 70% выше поступлений неделей ранее и также второй по величине результат. Больший объем средств поступал в такие фонды лишь в феврале этого года ($19,8 млрд).

Основной причиной возросшей популярности китайского рынка акций стали меры поддержки экономики, объявленные Народным банком Китая (НБК) в конце сентября. Одним из решений НБК стало снижение для коммерческих банков нормы резервирования активов на 0,5 процентного пункта (п. п.). Только данная мера должна высвободить около 1 трлн CNY ликвидности. «В результате объявленных мер инвесторы скупали как фонды, так и отдельные акции, особенно в потребительском секторе, сфере информационных технологий, промышленных и финансовых компаний»,— отмечает директор департамента управления благосостоянием Astero Falcon Руслан Клышко.

Одновременно с этим международные инвесторы активно сокращали вложения в рынки развитых стран. В отчетный период клиенты фондов developed markets вывели $10,6 млрд, что в полтора раза меньше инвестиций неделей ранее и максимальный отрицательный результат за полгода. Наиболее активно инвесторы выводили деньги из американских фондов — $9,7 млрд, максимальный отток с апреля этого года. Европейские фонды потеряли за неделю более $6 млрд, худший результат за два с половиной года. Данные продажи, как считает Руслан Клышко, вызваны в первую очередь эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. «Инвесторы опасаются, что в случае расширения боевых действий цены на энергоносители могут вырасти и столкнуть мировую экономику в рецессию»,— отмечает он.

Си Цзиньпин, председатель КНР, 1 октября, цитата по «РИА Новости»: «За 75 лет с момента основания КНР создала два чуда — быстрое экономическое развитие и долгосрочную социальную стабильность».

В связи с изоляцией российского фондового рынка внешние факторы оказывают на него ограниченное влияние. Индекс Московской биржи на минувшей неделе преимущественно снижался и завершил ее на уровне 2804,62 пункта, что на 1,9% ниже значений конца предшествующей недели. «Российский рынок может косвенно выиграть, если снижение ставок в развитых странах поддержит спрос на сырьевые товары. Однако текущие шаги центробанков во многом являются реакцией на торможение мировой экономики, которое ведет к сокращению потребления сырья»,— поясняет руководитель направления инвестиционных исследований УК «Эра инвестиций» Александр Головцов.

Более важное значение для российского рынка будет иметь дальнейшая политика Банка России. В минувшую среду Росстат опубликовал свежие данные по инфляции, которые продемонстрировали ускорение темпов роста цен. Рост цен за последнюю неделю сентября составил 0,19% против 0,06% неделей ранее. Годовой уровень инфляции стабилизировался вблизи 8,6%. Целевое значение для ЦБ — 4%, и ранее регулятор неоднократно отмечал, что будет проводить максимально жесткую ДКП в случае сильного роста инфляции. В этом случае ключевая ставка в 2025 году в среднем может составить 20–22% годовых, что, в свою очередь, приведет к возобновлению сильного снижения на фондовом рынке, считает начальник отдела доверительного управления КСП «Капитал УА» Дмитрий Хомяков.

Виталий Гайдаев