Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Банк Китая привлек инвесторов

Его политика увеличила международные вложения в фонды КНР

На минувшей неделе международные инвесторы рекордными с начала года темпами скупали акции фондов развивающихся стран. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), приток инвестиций в такие фонды составил $15,5 млрд, что на 60% выше показателя предыдущей недели. Глобальные инвесторы скупают в первую очередь акции китайских компаний на фоне мер поддержки экономики от местного ЦБ. Российские инвесторы с большей осторожностью относятся к вложениям в акции из-за ожиданий дальнейшего роста ключевой ставки Банка России.

Фото: Costfoto / NurPhoto

Фото: Costfoto / NurPhoto

Международные инвесторы активно наращивают вложения в фонды развивающихся стран. По данным отчета Bank of America (BofA, учитывает данные EPFR), по итогам недели, закончившейся 2 октября, чистый приток клиентских средств в фонды акций emerging markets составил $15,5 млрд. Это на 60% выше поступлений неделей ранее и второй по величине результат за все время наблюдений.

Однако говорить о восстановлении интереса к рынкам развивающихся стран преждевременно, так как большая часть притока пришлась на фонды Китая.

По данным EPFR, в такие фонды поступило почти $14 млрд, что на 70% выше поступлений неделей ранее и также второй по величине результат. Больший объем средств поступал в такие фонды лишь в феврале этого года ($19,8 млрд).

Основной причиной возросшей популярности китайского рынка акций стали меры поддержки экономики, объявленные Народным банком Китая (НБК) в конце сентября. Одним из решений НБК стало снижение для коммерческих банков нормы резервирования активов на 0,5 процентного пункта (п. п.). Только данная мера должна высвободить около 1 трлн CNY ликвидности. «В результате объявленных мер инвесторы скупали как фонды, так и отдельные акции, особенно в потребительском секторе, сфере информационных технологий, промышленных и финансовых компаний»,— отмечает директор департамента управления благосостоянием Astero Falcon Руслан Клышко.

Одновременно с этим международные инвесторы активно сокращали вложения в рынки развитых стран. В отчетный период клиенты фондов developed markets вывели $10,6 млрд, что в полтора раза меньше инвестиций неделей ранее и максимальный отрицательный результат за полгода. Наиболее активно инвесторы выводили деньги из американских фондов — $9,7 млрд, максимальный отток с апреля этого года. Европейские фонды потеряли за неделю более $6 млрд, худший результат за два с половиной года. Данные продажи, как считает Руслан Клышко, вызваны в первую очередь эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. «Инвесторы опасаются, что в случае расширения боевых действий цены на энергоносители могут вырасти и столкнуть мировую экономику в рецессию»,— отмечает он.

Си Цзиньпин, председатель КНР, 1 октября, цитата по «РИА Новости»:

«За 75 лет с момента основания КНР создала два чуда — быстрое экономическое развитие и долгосрочную социальную стабильность».

В связи с изоляцией российского фондового рынка внешние факторы оказывают на него ограниченное влияние. Индекс Московской биржи на минувшей неделе преимущественно снижался и завершил ее на уровне 2804,62 пункта, что на 1,9% ниже значений конца предшествующей недели. «Российский рынок может косвенно выиграть, если снижение ставок в развитых странах поддержит спрос на сырьевые товары. Однако текущие шаги центробанков во многом являются реакцией на торможение мировой экономики, которое ведет к сокращению потребления сырья»,— поясняет руководитель направления инвестиционных исследований УК «Эра инвестиций» Александр Головцов.

Максимальный объем средств за полтора года вложили международные инвесторы в фонды денежного рынка

Более важное значение для российского рынка будет иметь дальнейшая политика Банка России. В минувшую среду Росстат опубликовал свежие данные по инфляции, которые продемонстрировали ускорение темпов роста цен. Рост цен за последнюю неделю сентября составил 0,19% против 0,06% неделей ранее. Годовой уровень инфляции стабилизировался вблизи 8,6%. Целевое значение для ЦБ — 4%, и ранее регулятор неоднократно отмечал, что будет проводить максимально жесткую ДКП в случае сильного роста инфляции. В этом случае ключевая ставка в 2025 году в среднем может составить 20–22% годовых, что, в свою очередь, приведет к возобновлению сильного снижения на фондовом рынке, считает начальник отдела доверительного управления КСП «Капитал УА» Дмитрий Хомяков.

Виталий Гайдаев

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...