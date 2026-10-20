Трамп намерен выяснить причины отключения Starlink на Украине
Президент США Дональд Трамп не знает, кто отдал приказ отключить систему спутниковой связи Starlink на Украине, но хотел бы это выяснить. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.
На прошлой неделе на Украине сообщали о сбоях в работе Starlink, из-за чего ВСУ стало сложнее сбивать российские баллистические ракеты и БПЛА. Reuters со ссылкой на источники писал, что решение об отключении системы приняли в Белом доме с целью склонить Украину к отказу от атак на нефтеперерабатывающие заводы в России. Однако сам господин Трамп такого запроса не делал.