«Кордиант» проехался по пластику

Объединяющий производства шин и свечей зажигания «Кордиант», перешедший в октябре под контроль «Севергрупп» Алексея Мордашова, расширяет портфель активов. В холдинг вошел завод компонентов из пластмассы мощностью 10 млн элементов в год, бывший частью A.Raymond Group. С учетом стратегии регуляторов на углубление локализации производства автомобилей выпуск комплектующих становится привлекательным бизнесом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Французский производитель автомобильных компонентов A.Raymond Group продал российский бизнес холдингу «Кордиант», следует из данных ЕГРЮЛ. Принадлежащее АО «Кордиант» ООО «Метеор Автокомпоненты Калуга» стало владельцем ООО «А.Раймонд РУС» в Нижегородской области 15 октября.

В «Кордианте» подтвердили “Ъ” сделку, уточнив, что высоко оценивают потенциальную синергию между активами и планируют развивать положительный эффект взаимодействия площадок холдинга для удовлетворения растущего потребительского спроса.

Стоимость покупки в компании не раскрыли. В A.Raymond Group “Ъ” в четверг не ответили.

Завод «А.Раймонд РУС» запущен на территории промышленного парка «Дзержинск-Восточный» в 2015 году. Предприятие специализируется на производстве крепежных изделий и компонентов из пластмассы преимущественно для автопрома. Объем инвестиций в площадку оценивался в 300 млн руб. Мощность завода — 10 млн элементов в год, ассортимент включает резиновые и пластиковые заглушки для кузовов, крепеж для топливных патрубков и шлангов, фиксаторы для электропроводки и шумоизоляции. В числе покупателей в профиле «А.Раймонд РУС» на портале HeadHunter называются АвтоВАЗ, ГАЗ, УАЗ и т. д.

«Кордиант» объединяет шинные заводы, включая бывшие активы Continental и Bridgestone, общей мощностью 15 млн штук в год. Портфель брендов включает марки Cordiant, Tunga, Torero, Gislaved, Tyrex и пр. Также в периметр холдинга входят производства свечей зажигания, котлов и электроинструментов, ранее принадлежавшие немецкому концерну Bosch. 2 октября о покупке активов «Кордианта» объявила «Севергрупп» Алексея Мордашова. Прежде холдинг принадлежал S8 Capital Армена Саркисяна. Среди приоритетов компании господин Мордашов называл расширение продуктовой линейки шин и автокомпонентов (см. “Ъ” от 3 октября).

Главный стратег инвестиционной компании «Вектор Капитал» Максим Худалов считает, что стоимость «А.Раймонд РУС» вряд ли превысила 100 млн руб., что примерно соответствует уставному капиталу общества.

Причина — убыточность компании на протяжении 2015–2023 годов. Так, выручка «А.Раймонд РУС» по основной деятельности за прошлый год была 663 млн руб. при расходах 766 млн руб., говорит аналитик. В пояснениях к отчетности «А.Раймонд РУС» за 2023 год финансовые результаты связываются с влиянием санкций против РФ, ограничивших доступ к высокотехнологичным товарам, нарушением цепочек поставок и т. д. Но уход с российского рынка части конкурентов создает возможности для развития, отмечается в отчете.

Владимир Беспалов из «Эйлер Аналитические технологии» напоминает, что правительство РФ предпринимает шаги, направленные на создание стимулов для углубления локализации производства автомобилей. Это потенциально делает привлекательными активы, занимающиеся выпуском комплектующих, способные предложить конкурентоспособную продукцию, добавляет он. Господин Худалов отмечает, что заводу может потребоваться переналадка производства под потребности конкретного заказчика.

Источник “Ъ” на рынке прогнозирует, что тренд на консолидацию производств комплектующих для автомобилей продолжится. Среди других активных игроков на этом рынке — MGC Group, которая выкупила производство автомобильных сидений у Magna International и планирует приобретение завода по выпуску рулей, ремней и подушек безопасности у Joyson Safety System (см. “Ъ” от 5 сентября).

Наталия Мирошниченко