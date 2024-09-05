Распался на запчасти

Иностранные производители автомобильных компонентов продолжают сокращать присутствие в РФ. Поставщик рулей, ремней, подушек безопасности Joyson Safety Systems (JSS) может продать завод в Ульяновске местной MGC Group, ранее выкупившей активы Magna. Круг покупателей подушек безопасности в РФ ограничен автопроизводителями с глубокой локализацией, такими как АвтоВАЗ, а производство зависит от импорта, отмечают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Королев, Коммерсантъ Фото: Николай Королев, Коммерсантъ

Глобальный производитель рулей, ремней и подушек безопасности Joyson Safety System может продать российский бизнес местному поставщику автомобильных компонентов MGC Group. Решение об удовлетворении соответствующего ходатайства появилось в базе ФАС. Представитель MGC Group отказался от комментариев. В JSS “Ъ” не ответили.

JSS создана на базе активов японской Takata, объявившей о банкротстве в 2017 году после скандала из-за неисправных подушек безопасности. Годовая выручка JSS — около $5 млрд, активы находятся в 25 странах, владелец — китайская Ningbo Joyson Electronic Corp. Российское подразделение — ООО «Джойсон Сейфти Системс Рус» — управляет заводом в Ульяновске. В 2023 году выручка местной компании выросла на 86,4%, до 3,88 млрд руб., чистая прибыль увеличилась в 2,4 раза, до 547,7 млн руб. Как сказано в отчетности общества, около 38% продаж пришлось на ремни, 31% — на рули, 26,6% — на подушки безопасности.

MGC Group, как сообщал Минпромторг, специализируется на системных автомобильных компонентах и системах пассивной безопасности. Объединяет 11 заводов, где выпускаются детали и выполняются работы по штамповке и сварке элементов кузова. В 2023 году стало известно, что структура группы выкупила производство автомобильных сидений у Magna International (см. “Ъ” от 11 августа 2023 года).

Источники “Ъ” связывали MGC Group с экс-главой Уралвагонзавода Олегом Сиенко.

Владеющая 99,99% ООО «Эм Джи Си Груп» Ольга Савельева также входит в ревизионную комиссию производителя аппаратуры для авиации и других отраслей АО «Электроавтомат», следует из СПАРК и отчетности компании. А топ-менеджер «Электроавтомата» Ольга Кузнецова входит в совет директоров энергомашиностроительного завода «Лепсе», который возглавлял Олег Сиенко. В «Электроавтомате» и «Лепсе» “Ъ” не ответили.

По данным отчетности российской JSS, в 2023 году 93,65% продаж компании пришлось на АвтоВАЗ, 4,5% — на группу АГР (объединяет бывшие активы Hyundai и Volkswagen в РФ), 1,85% — на иных производителей. Компания готова увеличить поставки и привлечь новых клиентов, сказано в отчетности. В АвтоВАЗе, АГР и группе ГАЗ комментарии не предоставили.

Аналитик «Эйлер Аналитические технологии» Владимир Беспалов отмечает, что после ухода зарубежных игроков с российского рынка и нарушения логистических цепочек проблема поставок подушек безопасности стояла очень остро. Ряд местных производителей даже были вынуждены какое-то время выпускать автомобили без подушек безопасности, напоминает он. По словам аналитика, продукция востребована как с точки зрения снижения рисков зависимости от внешних поставщиков, так и в контексте усилий правительства по углублению локализации производства комплектующих.

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что число покупателей российского завода JSS ограничено автопроизводителями с глубокой локализацией, такими как АвтоВАЗ. По его словам, занимающиеся крупной и мелкой узловой сборкой предприятия получают подушки безопасности в составе автомобильного комплекта. Кроме того, говорит эксперт, выпуск подушек в РФ зависит от импорта комплектующих и материалов, например электроники и силикона. Любые собственные разработки, по его словам, возможно внедрять при выходе на большие объемы производства. В отчетности российской JSS говорится, что закупки импортных материалов осложняют отказы некоторых банков в проведении платежей из-за опасений вторичных санкций.

Анатолий Костырев