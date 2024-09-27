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Запчастная инвестиция

«Севергрупп» вложилась в рынок автотоваров

Инвестиционное подразделение «Севергрупп» Алексея Мордашова — «Севергрупп инвестиции» — заинтересовалось рынком автотоваров. Компания приобрела 19,91% платформы по торговле автозапчастями для автомобилей иностранных брендов «Автостэлс», которая рассматривает сделку как часть плана консолидации и выхода на IPO. Дилеры говорят о росте спроса на запчасти для иномарок в том числе в связи увеличением периода владения автомобилем.

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

«Севергрупп инвестиции» получила 19,91% компании «Автостэлс», управляющей платформой для покупки запчастей для иномарок, следует из ЕГРЮЛ. Основатели «Автостэлс» Дмитрий Рубан и Дмитрий Пилецкий владеют по 29,3% и 21,35% компании, еще 21,35% у Андрея Ищенко, 8,02% — у Дениса Собе-Панека.

«Автостэлс», по собственным данным, обрабатывает от 50 тыс. заказов в сутки, каталог включает товары от 1,2 тыс. поставщиков из РФ, Европы, Азии, ОАЭ. Имеет склад в Подмосковье площадью 10 тыс. кв. м и 20 филиалов в РФ. Среди представленных брендов — Renault, Volkswagen, Skoda, Audi, Mazda, Infiniti, BMW и др. В 2023 году выручка ООО «Автостэлс» выросла на 38,4%, до 10,8 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 40,3%, до 92,5 млн руб.

Представитель «Севергрупп» сообщил “Ъ”, что сделка соответствует стратегии компании по приобретению миноритарных долей и участию в дальнейшем комплексном развитии. В группе добавили, что уверены в потенциале российского рынка автотоваров, объем которого оценивают примерно в 5 трлн руб. Денис Собе-Панек говорит, что привлеченные средства «Автостэлс» инвестирует в развитие логистической и IT-инфраструктуры и создание стока высоколиквидных автозапчастей для расширения присутствия в наиболее маржинальных сегментах и масштабирования на маркетплейсах. Условия сделки стороны не раскрыли.

По словам господина Собе-Панека, сделка с «Севергрупп инвестициями» — часть замысла консолидации рынка и выхода на IPO. Инвестиционный банкир Илья Шумов отмечает, что бизнес «Автостэлс» рос в последние годы двузначными темпами и компания выглядит в целом как неплохой таргет для pre-IPO. Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев считает, что вывод большой компании на IPO возможен на горизонте трех—пяти лет. «Потенциально IPO может быть интересным, если есть перспективы роста и потенциал в дивидендах»,— отмечает он.

Дилеры отмечают рост спроса на запчасти для автомобилей зарубежных брендов. По словам директора по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Романа Тимашова, продажи таких деталей в январе—сентябре выросли на 20% в денежном выражении. В «Рольфе» рассказывают об увеличении продаж за этот период на 3% в штуках. «Это связано с тем, что увеличивается период владения автомобилем. Мы видим тенденцию к более бережному отношению к обслуживанию»,— говорит директор по сервису «Рольфа» Юлия Трушкова. В сегменте B2B, по ее словам, компания фиксирует рост спроса на запасные части для машин китайских производителей, потому что их доля в автопарке становится больше.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting подтверждает рост рынка запчастей для иномарок в РФ, который фиксируется как в денежном, так и в количественном выражении. В первом случае тенденция связана с подорожанием компонентов из-за курса валют и усложнения логистики, во втором — с необходимостью обслуживания иномарок по мере роста пробега и устаревания парка. Он уточняет, что 20–25% в структуре рынка — это запчасти для традиционных российских брендов, оставшаяся доля — для иномарок. «По итогам 2024 года можно ждать роста рынка автозапчастей в России на 10–15%»,— прогнозирует господин Бабанский.

Наталия Мирошниченко, Дарья Андрианова

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