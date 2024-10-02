Алексей Мордашов накладывает шину

Алексей Мордашов, структуры которого до 2007 года владели УАЗом, возвращается на автомобильный рынок. Возглавляемая бизнесменом «Севергрупп» выкупила у S8 Capital Армена Саркисяна ГК «Кордиант», входящую в тройку производителей шин в стране с предприятиями мощностью 15 млн шин в год. Аналитики оценивают сделку в 22–29 млрд руб., отмечая, что купленные активы могут стать основой для консолидации шинного рынка РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

«Севергрупп» Алексея Мордашова приобрела у S8 Capital Армена Саркисяна ГК «Кордиант», объединяющую производство шин, свечей зажигания, котлов отопления и электроинструментов. Как сообщила «Севергрупп», в сделку вошли бренды легковых шин Cordiant, Tunga, Torero, Gislaved, марки грузовых шин Cordiant Professional и Tyrex, а также бренды «Метеор Авто» (свечи зажигания), «Метеор Термо» (котлы) и «Метеор Тех» (электроинструменты). Сделка закрыта 1 октября и одобрена антимонопольными органами.

Как отметил господин Мордашов, среди приоритетов компании — расширение продуктовой линейки шин и автокомпонентов, а также активные инвестиции в НИОКР. В S8 Capital сообщили “Ъ”, что активы обладают значительным синергетическим эффектом, в том числе с точки зрения технологического процесса и рынков сбыта. В холдинге отметили, что сделка была выгодна обеим сторонам. Условия сделки стороны не раскрыли.

Главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс» Максим Худалов оценил стоимость активов в 22–29 млрд руб.

S8 Capital начал консолидацию шинных производств в России с мая 2023 года с покупки бывшего завода Continental в Калужской области. Следом холдинг выкупил «Кордиант» с тремя предприятиями в Омске и Ярославле, а в декабре 2023 года — экс-завод Bridgestone в Ульяновске. Производство автомобильных свечей мощностью 100 млн штук в год, а также котлов отопления и электроинструментов в Энгельсе S8 Capital приобрел в 2023 году у немецкого концерна Bosch.

По оценкам “Ъ”, совокупные мощности шинных заводов ГК «Кордиант» — около 15 млн шин в год. У «Татнефти», купившей завод у Nokian, который сейчас работает под названием Ikon Tyres, мощности — 17,5 млн шин в год. У «Нижнекамскшины» — 15 млн штук в год.

Алексей Мордашов уже имеет опыт управления активами в автомобильном бизнесе. До 2007 года он владел холдингом «Северсталь-авто», который включал УАЗ и Заволжский моторный завод. В том году бизнесмен передал контрольный пакет «Северсталь-авто» Вадиму Швецову, который ранее возглавлял «Северсталь-инвест» и был топ-менеджером «Северстали». В 2008 году «Северсталь-авто» была переименована в «Соллерс». А в 2022 году господин Швецов продал 76,7% акций компании «Альтер Инвест», основанной менеджментом концерна (см. “Ъ” от 27 июня 2022 года).

В перспективе на базе «Кордианта» «Севергрупп» видит потенциал для дальнейшего развития на рынке шин и автокомпонентов, сообщили в компании. Источник “Ъ” на рынке отмечает, что сегодня группа скорее сосредоточится на развитии уже приобретенных активов, нежели на дальнейшей экспансии. Ранее также стало известно, что инвестиционное подразделение «Севергрупп» приобрело 19,91% платформы по торговле автозапчастями для автомобилей «Автостэлс» (см. “Ъ” от 27 сентября).

Руководитель направления консалтинга NEFT Research Александр Котов считает, что с учетом вынужденного сокращения бизнеса «Севергрупп» за рубежом из-за санкций компания концентрируется на его стратегическом расширении в России. Также, по его словам, теоретически возможно наладить производство покрышек с металлокордом из собственного сырья и организовать поставку готовых шин на многочисленную технику «Северстали».

Директор инвестбанка Aspring Capital Алексей Куприянов добавляет, что у «Севергрупп» есть большой опыт развития крупных индустриальных активов, а «Кордиант» может выступить в качестве платформы для консолидации шинного рынка России.

Как отмечает Максим Худалов, «Севергрупп» ищет синергию с основным производством и выход в автокомпоненты — естественная стратегия, а возможность пакетного предложения автопроизводителям позволит увеличить маржинальность продаж на внутреннем рынке.

«С рынка шин ушли западные бренды, и цены значимо выросли, при этом к китайским шинам есть значительный уровень недоверия»,— говорит господин Худалов. По словам аналитика, разумная ценовая политика позволила бы вытеснить часть китайского импорта.

В Ikon Tyres ранее оценивали долю китайских брендов на российском рынке легковых шин в 37% по итогам 2023 года против 11% в 2019 году. Партнер Б1 Андрей Томышев отмечает, что помимо кадров, технологий и оборудования ГК «Кордиант» имеет выстроенные цепочки поставки компонентов и материалов.

Рынок шин для легковых автомобилей в России за первые восемь месяцев растет по всем показателям. По данным оператора системы маркировки «Честный знак» ЦРПТ, продажи в штуках выросли на 18% год к году, а в деньгах — на 28,9%, до 90,2 млрд руб. Производство легковых шин увеличилось на 20,2%, до 22,99 млн штук. Средние цены по итогам августа выросли на 5,2% год к году, до 6,2 тыс. руб. (см. “Ъ” от 2 октября). Дмитрия Бабанский из SBS Consulting оценивает шинный рынок в России как перспективный, стабильный и довольно емкий.

Наталия Мирошниченко, Дмитрий Козлов