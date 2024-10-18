Цена вопроса

Исторически космическая отрасль развивается в глобальном сообществе. Многие проекты, например Международная космическая станция, стали возможными только благодаря объединению усилий стран и компаний со всего мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Мансуров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Олег Мансуров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Космические аппараты часто используют комплектующие и микроэлектронику, производимые в разных странах. Многие спутники собираются из компонентов, произведенных в Европе, США, Японии, а сами аппараты создаются в России или Китае. Кроме того, выводить аппараты на орбиту также удобнее с разных территорий — чем больше стран вовлечены в процесс, тем лучше.

С 2022 года международное сотрудничество в космосе стало более сложным. Санкции и ограничения на экспорт технологий значительно ограничили возможности для некоторых стран по доступу к компонентам и технологиям. Это повлияло на темпы и стоимость разработки спутников в России. Многие ключевые компоненты для спутников — от процессоров до специализированных микросхем для работы в экстремальных условиях космоса,— ранее поставлялись из-за рубежа.

Для адаптации к новым условиям российская космическая отрасль вынуждена была изменить свои стратегические планы. В результате российские компании начали адаптировать свои стратегии, фокусируясь на развитии внутреннего производства и поиске альтернативных источников поставок, включая страны, не участвующие в санкциях. Это стало особенно актуально в связи с возрастающей важностью обеспечения технологической независимости России. Нужно понимать, что для создания полных аналогов зарубежных микросхем потребуется время и значительные инвестиции, однако процесс уже запущен.

Проблема импортозамещения в космической отрасли усугубляется еще и ограничениями со стороны потенциальных партнеров, таких как Китай и Индия. Несмотря на политическую поддержку, на практике торговые отношения с этими странами осложняются, поскольку объем российского рынка незначителен — около 1% от мирового. Китай и Индия не всегда готовы поставлять крупные партии компонентов, особенно в условиях повышенных рисков. В последние годы даже минимальные заказы, превышающие 50 единиц одного элемента, могут оказаться проблематичными, что ставит под угрозу планы по выпуску более масштабных партий спутников. Это ограничивает возможность планирования на уровне крупных миссий, хотя небольшие проекты остаются в пределах досягаемости даже в условиях санкций.

Санкции серьезно повлияли на стоимость конечных продуктов в российской космической отрасли. В результате стоимость спутниковых аппаратов в России возросла на 20–30%. Также из-за удорожания компонентов для создания ракет-носителей и увеличения расходов на обеспечение работы пусковых комплексов выросла и стоимость запусков. Если ранее стоимость пуска среднего спутника могла варьироваться от $60 млн до $80 млн, сейчас она может достигать $100 млн в зависимости от типа аппарата и условий запуска.

Создание спутников и ракет — это капиталоемкий процесс, требующий высоких начальных вложений и долгосрочной окупаемости. Государственная поддержка в таких условиях становится критически важной.

Тем не менее при изменении геополитической ситуации развитие частного сектора в космической отрасли могло бы значительно ускориться. Однако полная приватизация космического сектора возможна только при доступе к международным рынкам, технологиям и возможностям, которые в настоящее время ограничены.

Олег Мансуров, основатель и генеральный директор частной космической компании SR Space