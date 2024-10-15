Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

С Олимпа по собственному желанию

Отставка главы Олимпийского комитета России выглядит частью реформы управления спортивной отраслью

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, который занял этот пост в разгар предыдущего кризиса, связанного с допинговыми ЧП, решил покинуть его в ходе нового кризиса в отношениях с международными спортивными организациями. Господин Поздняков, запомнившийся в последние месяцы как лидер лагеря непримиримых противников компромиссов с Международным олимпийским комитетом (МОК), подвергшим ОКР временному отстранению, уходит на фоне резкого снижения из-за санкций роли и возможностей его структуры, а также неожиданно активной деятельности по реформированию отрасли ставшего министром спорта РФ Михаила Дегтярева. Источники “Ъ” предполагают, что именно господин Дегтярев теперь будет единолично руководить отраслью, управление которой в результате реформы окажется «централизованным», как в советскую эпоху.

По мнению президента ОКР Станислава Позднякова, с точки зрения «дальнейшего укрепления олимпийского движения России» сейчас «сложились своевременные предпосылки для смены лидера и команды»

По мнению президента ОКР Станислава Позднякова, с точки зрения «дальнейшего укрепления олимпийского движения России» сейчас «сложились своевременные предпосылки для смены лидера и команды»

Фото: Министерство спорта РФ

По мнению президента ОКР Станислава Позднякова, с точки зрения «дальнейшего укрепления олимпийского движения России» сейчас «сложились своевременные предпосылки для смены лидера и команды»

Фото: Министерство спорта РФ

Олимпийский комитет России опубликовал заявление своего президента Станислава Позднякова, в котором он анонсировал свою отставку с этого поста. В нем говорится о том, что «геополитические вызовы», «с которыми столкнулась наша страна», «диктуют необходимость оптимизации и централизации управления ключевыми сферами деятельности, в том числе спортом высших достижений». При этом «в обеспечении максимально эффективных результатов при должной финансовой поддержке, создании и практической реализации новых форматов соревнований высокого уровня, а также формировании качественных условий для подготовки будущих поколений сильных, конкурентоспособных атлетов роль государства сегодня важна как никогда».

Господин Поздняков отметил, что с точки зрения «дальнейшего укрепления олимпийского движения России» «сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды». Формально утвердить отставку Станислава Позднякова должен исполком ОКР: его заседание состоится 7 ноября. Он также назначит дату Олимпийского собрания для проведения досрочных выборов президента. Станислав Поздняков пообещал, что до этого момента «глава организации, исполком и аппарат ОКР продолжат исполнять свои обязанности в полном объеме».

Так говорил Станислав Поздняков

Читать далее

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, курирующий спортивную сферу, поблагодарив в своем заявлении господина Позднякова за проделанную работу и подчеркнув, что тот «много лет эффективно руководил олимпийской командой, представлял интересы России в олимпийском движении», «переживающем не лучшие времена», сообщил, что «сегодня происходят глобальные изменения в мировом спорте, которые требуют от нас стратегических решений», и что «президент Владимир Владимирович Путин поручил укреплять суверенитет национального спорта». Укрепление будет выражаться в «усилении вертикали управления спортивной отраслью, консолидации стремлений и ресурсов всех уровней власти, корпораций, бизнеса, общественных организаций», а «новое руководство ОКР должно обеспечить эффективность работы каждого участника отрасли на общий результат».

Станислав Поздняков, в прошлом выдающийся фехтовальщик-саблист, четырехкратный олимпийский чемпион, возглавлял Олимпийский комитет России шесть лет.

И за это время со структурой и им самим произошли довольно драматические трансформации. Один из ключевых постов в российском спорте господину Позднякову достался в разгар предыдущего кризиса, который довелось пережить отрасли. Это был кризис допинговый, вылившийся в конце концов в жесткие санкции со стороны Международного олимпийского комитета, приостановившего перед зимними Олимпийскими играми в Пхёнчхане в 2018 году членство ОКР и дисквалифицировавшего его президента Александра Жукова.

Роль руководителя выступавшей на Олимпиаде без права использовать национальную символику отечественной делегации досталась Станиславу Позднякову, первому вице-президенту. А спортивные чиновники — как российские, так и зарубежные — признавались, что считают тот факт, что вскоре после нее МОК, не обратив внимания на пхёнчханские допинговые инциденты с керлингистом Александром Крушельницким и бобслеисткой Ириной Сергеевой, восстановил ОКР, во многом личной заслугой господина Позднякова, сразу «наладившего хорошие контакты» с партнерами из головной спортивной структуры, включая ее президента Томаса Баха, тоже олимпийского чемпиона по фехтованию.

Чем известен Станислав Поздняков

Читать далее

В мае, спустя два месяца после Олимпиады, господин Поздняков сменил Александра Жукова и долго, невзирая на продолжающийся допинговый кризис (из-за него сборная России еще дважды съездила на Олимпийские игры в нейтральном статусе — в 2021 году в Токио, а в 2022-м в Пекин), сохранял имидж человека, готового к сотрудничеству с международными организациями. ОКР при нем принимал активное участие в реализации рекомендованных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) программ, а сам Станислав Поздняков вошел в исполком Ассоциации национальных олимпийских комитетов и в комиссию МОК по олимпийской программе.

Но новый кризис, вызванный уже политическими причинами и вылившийся в наложенные на российский спорт после начала специальной военной операции на Украине сверхжесткие санкции, некоторые из которых не сняты до сих пор, привел к радикальным переменам в отношении господина Позднякова к зарубежным коллегам. Особенно заметными они стали после того, как осенью 2023 года МОК подверг ОКР временному отстранению из-за включения в его состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Станислав Поздняков и до этого постоянно использовал, говоря о, на его взгляд, «дискриминационной» стратегии Международного олимпийского комитета, жесткую риторику. Теперь градус жесткости еще повысился. А перед состоявшейся летом Олимпиадой в Париже он достиг предела.

МОК санкционировал участие в ней российских спортсменов в индивидуальных соревнованиях при соответствии выработанным им критериям допуска. Этот подход создал в российском спортивном истеблишменте во время дискуссий о целесообразности принятия условий что-то наподобие раскола.

А Станислав Поздняков проявил себя фронтменом того лагеря чиновников и политиков, которые исключали в сложившейся ситуации любые компромиссы во вопросах сотрудничества с МОК и международными спортивными федерациями, по сути, призывая к бойкоту Олимпиады.

Согласившихся на прохождение «фильтров» для приобретения нейтрального статуса теннисистов (они в итоге составили основу скромной по численности российской делегации в Париже из 15 атлетов) господин Поздняков, например, называл «командой иноагентов».

Фотогалерея

Как россияне выступили на Играх-2024

Предыдущая фотография
&lt;b>Глеб Сырица&lt;/b> (24 года) — шоссейный и трековый &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/gleb-syritsa_1979050&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>велогонщик&lt;/a> из Санкт-Петербурга. В мировом туре выступает за команду Astana Qazaqstan. Выиграл гонку Circuito del Porto в 2021 году, занял первые места в трех этапах на «Тур Лангкави» в 2022 и 2023-м, вторые места на первых этапах президентского тура Турции-2023 и арктической гонки в Норвегии в 2022 году. Чемпион Европы и мира по велотреку среди юниоров &lt;br>&lt;br>В групповой гонке на Олимпиаде &lt;a href=&quot;/doc/gallery/6876931#id2608090&quot;>сошел с дистанции&lt;/a>, в гонке с раздельным стартом &lt;a href=&quot;/doc/6862776&quot;>пришел к финишу&lt;/a> 31-м. Получил единственную мужскую квоту в конце июня после отказа от участия в Играх в Париже Александра Власова, девятого номера мирового рейтинга&lt;/br>

Глеб Сырица (24 года) — шоссейный и трековый велогонщик из Санкт-Петербурга. В мировом туре выступает за команду Astana Qazaqstan. Выиграл гонку Circuito del Porto в 2021 году, занял первые места в трех этапах на «Тур Лангкави» в 2022 и 2023-м, вторые места на первых этапах президентского тура Турции-2023 и арктической гонки в Норвегии в 2022 году. Чемпион Европы и мира по велотреку среди юниоров

В групповой гонке на Олимпиаде сошел с дистанции, в гонке с раздельным стартом пришел к финишу 31-м. Получил единственную мужскую квоту в конце июня после отказа от участия в Играх в Париже Александра Власова, девятого номера мирового рейтинга

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

&lt;b>Тамара Дронова&lt;/b> (30 лет) — трековая и шоссейная &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/tamara-dronova_1973314&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>велогонщица&lt;/a>, родилась в Подмосковье. Выступает за Roland (Швейцария). Призер чемпионатов Европы 2014 и 2015 годов и Европейских игр-2019 на треке. Завоевала золото чемпионата России в индивидуальной и групповой гонках на шоссе в 2022 и 2023-м &lt;br>&lt;br>На Играх в Париже в групповой гонке &lt;a href=&quot;/doc/6877181&quot;>пришла к финишу&lt;/a> 47-й, в гонке &lt;a href=&quot;/doc/6862776&quot;>с раздельным стартом&lt;/a> — 21-й. Получила одну из двух женских квот. В групповой гонке на Олимпиаде в Токио была 39-й&lt;/br>

Тамара Дронова (30 лет) — трековая и шоссейная велогонщица, родилась в Подмосковье. Выступает за Roland (Швейцария). Призер чемпионатов Европы 2014 и 2015 годов и Европейских игр-2019 на треке. Завоевала золото чемпионата России в индивидуальной и групповой гонках на шоссе в 2022 и 2023-м

На Играх в Париже в групповой гонке пришла к финишу 47-й, в гонке с раздельным стартом — 21-й. Получила одну из двух женских квот. В групповой гонке на Олимпиаде в Токио была 39-й

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

&lt;b>Алена Иванченко&lt;/b> (20 лет) — российская шоссейная и трековая &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/alena-ivanchenko_1979019&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>велогонщица&lt;/a>, уроженка Великого Новгорода. Представляет UAE Team ADQ (ОАЭ). На шоссейных соревнованиях занимала первые места в юниорском гран-при Алании (2021), юниорской гонке «Манавгат Сайд» (2021), туре Бретани (2022)&lt;br>&lt;br>На Играх в Париже в групповой гонке &lt;a href=&quot;/doc/6877181&quot;>пришла к финишу&lt;/a> 72-й. Получила одну из двух женских квот на участие&lt;/br>

Алена Иванченко (20 лет) — российская шоссейная и трековая велогонщица, уроженка Великого Новгорода. Представляет UAE Team ADQ (ОАЭ). На шоссейных соревнованиях занимала первые места в юниорском гран-при Алании (2021), юниорской гонке «Манавгат Сайд» (2021), туре Бретани (2022)

На Играх в Париже в групповой гонке пришла к финишу 72-й. Получила одну из двух женских квот на участие

Фото: Florian Frison / DPPI / AFP

&lt;b>Анжела Бладцева&lt;/b> (18 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/anzhela-bladtceva_1980201&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>гимнастка&lt;/a> из Петербурга. В июле стала победительницей общего зачета Кубка мира в Швейцарии. Трехкратная чемпионка юношеских чемпионатов мира (2017, 2018, 2019). Глава Федерации батутного спорта России Николай Макаров считал, что Бладцева может взять медаль на Играх во Франции &lt;br>&lt;br>Заняла &lt;a href=&quot;/doc/6867065&quot;>пятое место&lt;/a> в олимпийских соревнованиях. Получила единственную квоту в прыжках на батуте. Украина подавала в МОК обращение с призывом исключить россиянку из списка участников, так как на турнире в Краснодаре в прошлом году она выступала на фоне символа «Z» и надписи «Своих не бросаем»&lt;/br>

Анжела Бладцева (18 лет) — гимнастка из Петербурга. В июле стала победительницей общего зачета Кубка мира в Швейцарии. Трехкратная чемпионка юношеских чемпионатов мира (2017, 2018, 2019). Глава Федерации батутного спорта России Николай Макаров считал, что Бладцева может взять медаль на Играх во Франции

Заняла пятое место в олимпийских соревнованиях. Получила единственную квоту в прыжках на батуте. Украина подавала в МОК обращение с призывом исключить россиянку из списка участников, так как на турнире в Краснодаре в прошлом году она выступала на фоне символа «Z» и надписи «Своих не бросаем»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

&lt;b>Екатерина Александрова&lt;/b> (29 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/ekaterina-alexandrova_1979721&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>теннисистка&lt;/a>, уроженка Челябинска. Занимает 23-ю строчку в рейтинге WTA. Тренируется в Чехии. Победительница пяти турниров WTA (четыре из них в одиночном разряде), обладательница Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации, 2021). Наивысшая позиция в одиночном рейтинге — 15-я ракетка мира (апрель 2024 года) &lt;br>&lt;br>На Играх в Париже проиграла в первом круге &lt;a href=&quot;/doc/6862994&quot;>в одиночном разряде&lt;/a> и &lt;a href=&quot;/doc/6863563&quot;>в паре с Еленой Весниной&lt;/a>. Вошла в изначальную заявку Федерации тенниса России, получила одну из четырех женских квот. На Играх в Токио вылетела во втором круге&lt;/br>

Екатерина Александрова (29 лет) — теннисистка, уроженка Челябинска. Занимает 23-ю строчку в рейтинге WTA. Тренируется в Чехии. Победительница пяти турниров WTA (четыре из них в одиночном разряде), обладательница Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации, 2021). Наивысшая позиция в одиночном рейтинге — 15-я ракетка мира (апрель 2024 года)

На Играх в Париже проиграла в первом круге в одиночном разряде и в паре с Еленой Весниной. Вошла в изначальную заявку Федерации тенниса России, получила одну из четырех женских квот. На Играх в Токио вылетела во втором круге

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

&lt;b>Мирра Андреева&lt;/b> (17 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/mirra-andreeva_1979734&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>теннисистка&lt;/a>, уроженка Красноярска. 31-я строчка в рейтинге WTA. Тренируется во Франции. Полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros 2024), четвертьфиналистка Roland Garros 2024 в парном разряде. Финалистка юниорского Australian Open 2023 года, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге&lt;br>&lt;br>На Играх в Париже &lt;a href=&quot;/doc/6877054&quot;>выиграла&lt;/a> серебряную медаль в парном разряде с Дианой Шнайдер. &lt;a href=&quot;/doc/6863093&quot;>В одиночном разряде&lt;/a> и смешанном &lt;a href=&quot;/doc/6863850&quot;>с Даниилом Медведевым&lt;/a> вылетела в первом круге. Получила квоту на участие благодаря успеху на Открытом чемпионате Франции&lt;/br>

Мирра Андреева (17 лет) — теннисистка, уроженка Красноярска. 31-я строчка в рейтинге WTA. Тренируется во Франции. Полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros 2024), четвертьфиналистка Roland Garros 2024 в парном разряде. Финалистка юниорского Australian Open 2023 года, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге

На Играх в Париже выиграла серебряную медаль в парном разряде с Дианой Шнайдер. В одиночном разряде и смешанном с Даниилом Медведевым вылетела в первом круге. Получила квоту на участие благодаря успеху на Открытом чемпионате Франции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

&lt;b>Диана Шнайдер&lt;/b> (22 года) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/diana-shnaider_1979732&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>теннисистка&lt;/a> из Жигулевска Самарской области. 28-я строчка в рейтинге WTA. Тренируется в США. Четвертьфиналистка Roland Garros 2024, победительница двух турниров WTA (2024). Победительница трех юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Wimbledon 2021, Australian Open 2022, US Open 2022), финалистка юниорского Roland Garros 2020 в парном разряде. Бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге ITF(2022)&lt;br>&lt;br>На Играх в Париже &lt;a href=&quot;/doc/6877054&quot;>получила&lt;/a> серебряную медаль в паре с Миррой Андреевой, в одиночном разряде &lt;a href=&quot;/doc/6863532&quot;>дошла&lt;/a> до 1/16 финала. Получила возможность участвовать после отказов Дарьи Касаткиной, Людмилы Самсоновой, Анастасии Потаповой и Анны Калинской&lt;/br>

Диана Шнайдер (22 года) — теннисистка из Жигулевска Самарской области. 28-я строчка в рейтинге WTA. Тренируется в США. Четвертьфиналистка Roland Garros 2024, победительница двух турниров WTA (2024). Победительница трех юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Wimbledon 2021, Australian Open 2022, US Open 2022), финалистка юниорского Roland Garros 2020 в парном разряде. Бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге ITF(2022)

На Играх в Париже получила серебряную медаль в паре с Миррой Андреевой, в одиночном разряде дошла до 1/16 финала. Получила возможность участвовать после отказов Дарьи Касаткиной, Людмилы Самсоновой, Анастасии Потаповой и Анны Калинской

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

&lt;b>Елена Веснина, справа&lt;/b> (37 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/elena-vesnina_1979712&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>теннисистка&lt;/a>, уроженка Львова. 290-я строчка в рейтинге WTA. Олимпийская чемпионка в паре с Екатериной Макаровой (Рио-2016), серебряный призер Токио-2020, победительница трех турниров Большого шлема в парном разряде (Roland Garros 2013, US Open 2014, Wimbeldon 2017) и одного турнира в миксте (Australian Open 2016), победительница Итогового турнира WTA (2016) в парном разряде, победительница 22 турниров WTA. Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Двукратная обладательница Кубка Федерации (2007, 2008) в составе сборной. Не участвовала в соревнованиях с 2021-го, вернулась в теннис в мае этого года &lt;br>&lt;br>На Олимпиаде в Париже в парном разряде с Екатериной Александровой &lt;a href=&quot;/doc/6863563&quot;>не прошла&lt;/a> первый круг. Не попадала в заявку из-за низкого рейтинга, но получила приглашение от МОК на свои пятые Игры как олимпийская чемпионка. Изначально поехать по этой квоте должна была Вероника Кудерметова (31-е место в рейтинге WTA), которую не пустили за связи с ЦСКА&lt;/br>

Елена Веснина, справа (37 лет) — теннисистка, уроженка Львова. 290-я строчка в рейтинге WTA. Олимпийская чемпионка в паре с Екатериной Макаровой (Рио-2016), серебряный призер Токио-2020, победительница трех турниров Большого шлема в парном разряде (Roland Garros 2013, US Open 2014, Wimbeldon 2017) и одного турнира в миксте (Australian Open 2016), победительница Итогового турнира WTA (2016) в парном разряде, победительница 22 турниров WTA. Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Двукратная обладательница Кубка Федерации (2007, 2008) в составе сборной. Не участвовала в соревнованиях с 2021-го, вернулась в теннис в мае этого года

На Олимпиаде в Париже в парном разряде с Екатериной Александровой не прошла первый круг. Не попадала в заявку из-за низкого рейтинга, но получила приглашение от МОК на свои пятые Игры как олимпийская чемпионка. Изначально поехать по этой квоте должна была Вероника Кудерметова (31-е место в рейтинге WTA), которую не пустили за связи с ЦСКА

Фото: Reuters / Edgar Su

&lt;b>Даниил Медведев&lt;/b> (28 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/daniil-medvedev_1979738&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>теннисист&lt;/a> из Москвы. 5-я строчка рейтинга ATP, бывшая первая ракетка мира. С 2021 года живет и тренируется в Монако. Победитель US Open 2021, финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (US Open 2019 и 2023, Australian Open 2021, 2022 и 2024), победитель итогового турнира ATP 2020 года, победитель 20 турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2021) и Кубка ATP 2021 года в составе сборной &lt;br>&lt;br>На Играх в Париже в одиночном разряде &lt;a href=&quot;/doc/6864943&quot;>дошел&lt;/a> до 1/8 финала, в парном разряде &lt;a href=&quot;/doc/6863093&quot;>с Романом Сафиуллиным&lt;/a> и смешанном &lt;a href=&quot;/doc/6863850&quot;>с Миррой Андреевой&lt;/a> вылетел в первом круге. Вошел в изначальную заявку Федерации тенниса России, получил одну из четырех мужских квот. На Играх в Токио проиграл в 1/4 финала, в паре с Асланом Карацевым вылетел в первом раунде&lt;/br>

Даниил Медведев (28 лет) — теннисист из Москвы. 5-я строчка рейтинга ATP, бывшая первая ракетка мира. С 2021 года живет и тренируется в Монако. Победитель US Open 2021, финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (US Open 2019 и 2023, Australian Open 2021, 2022 и 2024), победитель итогового турнира ATP 2020 года, победитель 20 турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2021) и Кубка ATP 2021 года в составе сборной

На Играх в Париже в одиночном разряде дошел до 1/8 финала, в парном разряде с Романом Сафиуллиным и смешанном с Миррой Андреевой вылетел в первом круге. Вошел в изначальную заявку Федерации тенниса России, получил одну из четырех мужских квот. На Играх в Токио проиграл в 1/4 финала, в паре с Асланом Карацевым вылетел в первом раунде

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

&lt;b>Роман Сафиуллин&lt;/b> (26 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/roman-safiullin_1979718&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>теннисист&lt;/a> из Подольска. 67-я строчка в рейтинге ATP. Победитель юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open 2015)&lt;br>&lt;br>На Играх в Париже в одиночном разряде &lt;a href=&quot;/doc/6865244&quot;>дошел&lt;/a> до 1/8 финала, в парном разряде с Даниилом Медведевым &lt;a href=&quot;/doc/6863093&quot;>вылетел&lt;/a> в первом круге. Вошел в изначальную заявку Федерации тенниса России, получил от МОК одну из четырех мужских квот&lt;/br>

Роман Сафиуллин (26 лет) — теннисист из Подольска. 67-я строчка в рейтинге ATP. Победитель юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open 2015)

На Играх в Париже в одиночном разряде дошел до 1/8 финала, в парном разряде с Даниилом Медведевым вылетел в первом круге. Вошел в изначальную заявку Федерации тенниса России, получил от МОК одну из четырех мужских квот

Фото: Reuters / Edgar Su

&lt;b>Павел Котов&lt;/b> (25 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/pavel-kotov_1979715&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>теннисист&lt;/a> из Москвы. 60-я строчка в рейтинге ATP. Дважды выиграл одиночный ATP Сhallenger (2021, 2022). Дошел до третьего круга Roland Garros 2024 &lt;br>&lt;br>На Играх в Париже в одиночном разряде &lt;a href=&quot;/doc/6863061&quot;>вылетел&lt;/a> в первом круге. Получил возможность участвовать в Олимпиаде после отказов Карена Хачанова и Андрея Рублева&lt;/br>

Павел Котов (25 лет) — теннисист из Москвы. 60-я строчка в рейтинге ATP. Дважды выиграл одиночный ATP Сhallenger (2021, 2022). Дошел до третьего круга Roland Garros 2024

На Играх в Париже в одиночном разряде вылетел в первом круге. Получил возможность участвовать в Олимпиаде после отказов Карена Хачанова и Андрея Рублева

Фото: Reuters / Aleksandra Szmigiel

&lt;b>Евгений Сомов&lt;/b> (25 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/evgenii-somov_4968593&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>пловец&lt;/a>, родился в Санкт-Петербурге. Чемпион Европы и мира среди юниоров (2017). После окончания школы уехал в США, живет в Окленде (Калифорния). В конце прошлого года вернулся в профессиональный спорт после двухлетнего перерыва &lt;br>&lt;br>На Играх в Париже &lt;a href=&quot;/doc/6865739&quot;>не прошел&lt;/a> в полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем. В заплыве на 100 м брассом &lt;a href=&quot;/doc/6862793&quot;>выбыл&lt;/a> в полуфинале. Выполнил олимпийский норматив на соревнованиях в Атланте в мае, выплыв на стометровке брассом из минуты (58,72; рекорд России 58,83). Получил единственную квоту в плавании&lt;/br>

Евгений Сомов (25 лет) — пловец, родился в Санкт-Петербурге. Чемпион Европы и мира среди юниоров (2017). После окончания школы уехал в США, живет в Окленде (Калифорния). В конце прошлого года вернулся в профессиональный спорт после двухлетнего перерыва

На Играх в Париже не прошел в полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем. В заплыве на 100 м брассом выбыл в полуфинале. Выполнил олимпийский норматив на соревнованиях в Атланте в мае, выплыв на стометровке брассом из минуты (58,72; рекорд России 58,83). Получил единственную квоту в плавании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

&lt;b>Алексей Коровашков&lt;/b> (29 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/alexey-korovashkov_1979109&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>гребец-каноист&lt;/a> из Владивостока, уроженец Запорожской области. Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне (2012). Пятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы. Был отстранен от Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года, отбыл четырехлетнюю дисквалификацию по допинговому кейсу. Вернулся в спорт в 2021 году&lt;br>&lt;br>На Играх в Париже в гребле на каноэ-двойках в паре с Захаром Петровым &lt;a href=&quot;/doc/6879932&quot;>занял&lt;/a> четвертое место. В мае выиграл отборочный этап Олимпиады в Венгрии, куда поехал после лишения нейтрального статуса Михаила Павлова&lt;/br>

Алексей Коровашков (29 лет) — гребец-каноист из Владивостока, уроженец Запорожской области. Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне (2012). Пятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы. Был отстранен от Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года, отбыл четырехлетнюю дисквалификацию по допинговому кейсу. Вернулся в спорт в 2021 году

На Играх в Париже в гребле на каноэ-двойках в паре с Захаром Петровым занял четвертое место. В мае выиграл отборочный этап Олимпиады в Венгрии, куда поехал после лишения нейтрального статуса Михаила Павлова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

&lt;b>Захар Петров&lt;/b> (19 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/zakhar-petrov_1979110&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>гребец&lt;/a> на каноэ и байдарках, уроженец Рязанской области. Двукратный чемпион мира (2019, 2021), трехкратный чемпион Европы (2019, 2021)&lt;br>&lt;br>На Играх в Париже в гребле на каноэ-двойках в паре с Алексеем Коровашковым &lt;a href=&quot;/doc/6879932&quot;>уступил&lt;/a> бронзовым призерам 0,09 сек., в каноэ-одиночке также &lt;a href=&quot;/doc/6890036&quot;>занял&lt;/a> четвертое место. Выиграл отборочный этап Олимпиады в Венгрии, получил приглашение МОК&lt;/br>

Захар Петров (19 лет) — гребец на каноэ и байдарках, уроженец Рязанской области. Двукратный чемпион мира (2019, 2021), трехкратный чемпион Европы (2019, 2021)

На Играх в Париже в гребле на каноэ-двойках в паре с Алексеем Коровашковым уступил бронзовым призерам 0,09 сек., в каноэ-одиночке также занял четвертое место. Выиграл отборочный этап Олимпиады в Венгрии, получил приглашение МОК

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

&lt;b>Олеся Ромасенко&lt;/b> (34 года) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/olesia-romasenko_1979114&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>каноистка&lt;/a> из Краснодара. Трехкратная чемпионка Европы (2016, 2017, 2018), бронзовый призер чемпионата мира (2014)&lt;br>&lt;br>На Играх в Париже &lt;a href=&quot;/doc/6880010&quot;>закончила&lt;/a> соревнования в каноэ-одиночках в 1/4 финала. Не смогла отобраться на квалификационной регате в Венгрии в мае. Самостоятельно обратилась в МОК и получила единственную женскую квоту после отстранения попавшейся в конце июня на допинге польской гребчихи Дороты Боровски&lt;/br>

Олеся Ромасенко (34 года) — каноистка из Краснодара. Трехкратная чемпионка Европы (2016, 2017, 2018), бронзовый призер чемпионата мира (2014)

На Играх в Париже закончила соревнования в каноэ-одиночках в 1/4 финала. Не смогла отобраться на квалификационной регате в Венгрии в мае. Самостоятельно обратилась в МОК и получила единственную женскую квоту после отстранения попавшейся в конце июня на допинге польской гребчихи Дороты Боровски

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 15

Глеб Сырица (24 года) — шоссейный и трековый велогонщик из Санкт-Петербурга. В мировом туре выступает за команду Astana Qazaqstan. Выиграл гонку Circuito del Porto в 2021 году, занял первые места в трех этапах на «Тур Лангкави» в 2022 и 2023-м, вторые места на первых этапах президентского тура Турции-2023 и арктической гонки в Норвегии в 2022 году. Чемпион Европы и мира по велотреку среди юниоров

В групповой гонке на Олимпиаде сошел с дистанции, в гонке с раздельным стартом пришел к финишу 31-м. Получил единственную мужскую квоту в конце июня после отказа от участия в Играх в Париже Александра Власова, девятого номера мирового рейтинга

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Тамара Дронова (30 лет) — трековая и шоссейная велогонщица, родилась в Подмосковье. Выступает за Roland (Швейцария). Призер чемпионатов Европы 2014 и 2015 годов и Европейских игр-2019 на треке. Завоевала золото чемпионата России в индивидуальной и групповой гонках на шоссе в 2022 и 2023-м

На Играх в Париже в групповой гонке пришла к финишу 47-й, в гонке с раздельным стартом — 21-й. Получила одну из двух женских квот. В групповой гонке на Олимпиаде в Токио была 39-й

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Алена Иванченко (20 лет) — российская шоссейная и трековая велогонщица, уроженка Великого Новгорода. Представляет UAE Team ADQ (ОАЭ). На шоссейных соревнованиях занимала первые места в юниорском гран-при Алании (2021), юниорской гонке «Манавгат Сайд» (2021), туре Бретани (2022)

На Играх в Париже в групповой гонке пришла к финишу 72-й. Получила одну из двух женских квот на участие

Фото: Florian Frison / DPPI / AFP

Анжела Бладцева (18 лет) — гимнастка из Петербурга. В июле стала победительницей общего зачета Кубка мира в Швейцарии. Трехкратная чемпионка юношеских чемпионатов мира (2017, 2018, 2019). Глава Федерации батутного спорта России Николай Макаров считал, что Бладцева может взять медаль на Играх во Франции

Заняла пятое место в олимпийских соревнованиях. Получила единственную квоту в прыжках на батуте. Украина подавала в МОК обращение с призывом исключить россиянку из списка участников, так как на турнире в Краснодаре в прошлом году она выступала на фоне символа «Z» и надписи «Своих не бросаем»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Екатерина Александрова (29 лет) — теннисистка, уроженка Челябинска. Занимает 23-ю строчку в рейтинге WTA. Тренируется в Чехии. Победительница пяти турниров WTA (четыре из них в одиночном разряде), обладательница Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации, 2021). Наивысшая позиция в одиночном рейтинге — 15-я ракетка мира (апрель 2024 года)

На Играх в Париже проиграла в первом круге в одиночном разряде и в паре с Еленой Весниной. Вошла в изначальную заявку Федерации тенниса России, получила одну из четырех женских квот. На Играх в Токио вылетела во втором круге

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Мирра Андреева (17 лет) — теннисистка, уроженка Красноярска. 31-я строчка в рейтинге WTA. Тренируется во Франции. Полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros 2024), четвертьфиналистка Roland Garros 2024 в парном разряде. Финалистка юниорского Australian Open 2023 года, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге

На Играх в Париже выиграла серебряную медаль в парном разряде с Дианой Шнайдер. В одиночном разряде и смешанном с Даниилом Медведевым вылетела в первом круге. Получила квоту на участие благодаря успеху на Открытом чемпионате Франции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Диана Шнайдер (22 года) — теннисистка из Жигулевска Самарской области. 28-я строчка в рейтинге WTA. Тренируется в США. Четвертьфиналистка Roland Garros 2024, победительница двух турниров WTA (2024). Победительница трех юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Wimbledon 2021, Australian Open 2022, US Open 2022), финалистка юниорского Roland Garros 2020 в парном разряде. Бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге ITF(2022)

На Играх в Париже получила серебряную медаль в паре с Миррой Андреевой, в одиночном разряде дошла до 1/16 финала. Получила возможность участвовать после отказов Дарьи Касаткиной, Людмилы Самсоновой, Анастасии Потаповой и Анны Калинской

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Елена Веснина, справа (37 лет) — теннисистка, уроженка Львова. 290-я строчка в рейтинге WTA. Олимпийская чемпионка в паре с Екатериной Макаровой (Рио-2016), серебряный призер Токио-2020, победительница трех турниров Большого шлема в парном разряде (Roland Garros 2013, US Open 2014, Wimbeldon 2017) и одного турнира в миксте (Australian Open 2016), победительница Итогового турнира WTA (2016) в парном разряде, победительница 22 турниров WTA. Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Двукратная обладательница Кубка Федерации (2007, 2008) в составе сборной. Не участвовала в соревнованиях с 2021-го, вернулась в теннис в мае этого года

На Олимпиаде в Париже в парном разряде с Екатериной Александровой не прошла первый круг. Не попадала в заявку из-за низкого рейтинга, но получила приглашение от МОК на свои пятые Игры как олимпийская чемпионка. Изначально поехать по этой квоте должна была Вероника Кудерметова (31-е место в рейтинге WTA), которую не пустили за связи с ЦСКА

Фото: Reuters / Edgar Su

Даниил Медведев (28 лет) — теннисист из Москвы. 5-я строчка рейтинга ATP, бывшая первая ракетка мира. С 2021 года живет и тренируется в Монако. Победитель US Open 2021, финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (US Open 2019 и 2023, Australian Open 2021, 2022 и 2024), победитель итогового турнира ATP 2020 года, победитель 20 турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2021) и Кубка ATP 2021 года в составе сборной

На Играх в Париже в одиночном разряде дошел до 1/8 финала, в парном разряде с Романом Сафиуллиным и смешанном с Миррой Андреевой вылетел в первом круге. Вошел в изначальную заявку Федерации тенниса России, получил одну из четырех мужских квот. На Играх в Токио проиграл в 1/4 финала, в паре с Асланом Карацевым вылетел в первом раунде

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Роман Сафиуллин (26 лет) — теннисист из Подольска. 67-я строчка в рейтинге ATP. Победитель юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open 2015)

На Играх в Париже в одиночном разряде дошел до 1/8 финала, в парном разряде с Даниилом Медведевым вылетел в первом круге. Вошел в изначальную заявку Федерации тенниса России, получил от МОК одну из четырех мужских квот

Фото: Reuters / Edgar Su

Павел Котов (25 лет) — теннисист из Москвы. 60-я строчка в рейтинге ATP. Дважды выиграл одиночный ATP Сhallenger (2021, 2022). Дошел до третьего круга Roland Garros 2024

На Играх в Париже в одиночном разряде вылетел в первом круге. Получил возможность участвовать в Олимпиаде после отказов Карена Хачанова и Андрея Рублева

Фото: Reuters / Aleksandra Szmigiel

Евгений Сомов (25 лет) — пловец, родился в Санкт-Петербурге. Чемпион Европы и мира среди юниоров (2017). После окончания школы уехал в США, живет в Окленде (Калифорния). В конце прошлого года вернулся в профессиональный спорт после двухлетнего перерыва

На Играх в Париже не прошел в полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем. В заплыве на 100 м брассом выбыл в полуфинале. Выполнил олимпийский норматив на соревнованиях в Атланте в мае, выплыв на стометровке брассом из минуты (58,72; рекорд России 58,83). Получил единственную квоту в плавании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Алексей Коровашков (29 лет) — гребец-каноист из Владивостока, уроженец Запорожской области. Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне (2012). Пятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы. Был отстранен от Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года, отбыл четырехлетнюю дисквалификацию по допинговому кейсу. Вернулся в спорт в 2021 году

На Играх в Париже в гребле на каноэ-двойках в паре с Захаром Петровым занял четвертое место. В мае выиграл отборочный этап Олимпиады в Венгрии, куда поехал после лишения нейтрального статуса Михаила Павлова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Захар Петров (19 лет) — гребец на каноэ и байдарках, уроженец Рязанской области. Двукратный чемпион мира (2019, 2021), трехкратный чемпион Европы (2019, 2021)

На Играх в Париже в гребле на каноэ-двойках в паре с Алексеем Коровашковым уступил бронзовым призерам 0,09 сек., в каноэ-одиночке также занял четвертое место. Выиграл отборочный этап Олимпиады в Венгрии, получил приглашение МОК

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Олеся Ромасенко (34 года) — каноистка из Краснодара. Трехкратная чемпионка Европы (2016, 2017, 2018), бронзовый призер чемпионата мира (2014)

На Играх в Париже закончила соревнования в каноэ-одиночках в 1/4 финала. Не смогла отобраться на квалификационной регате в Венгрии в мае. Самостоятельно обратилась в МОК и получила единственную женскую квоту после отстранения попавшейся в конце июня на допинге польской гребчихи Дороты Боровски

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Смотреть

Впрочем, многие представители отечественного спортивного сообщества во вторник давали понять, что, какими бы ни были эмоции Станислава Позднякова по поводу Олимпиады и санкций, его уход для них оказался неожиданностью. И это неудивительно, учитывая, скажем, что еще несколько недель назад он с удовольствием делился планами по реализации достаточно масштабного для ОКР проекта «Олимпийский резерв — детям лучшее», направленного на подготовку спортивного резерва под участие уже в будущих Олимпиадах.

Некоторые функционеры, рассуждая об отставке господина Позднякова, высказывали тезисы, схожие с тезисом депутата Госдумы РФ, знаменитой конькобежки Светланы Журовой, сказавшей в интервью ТАСС, что ОКР «пока просто нечем заняться». Что госпожа Журова имела в виду, понятно. Лишившись членства в МОК и своей «корневой» функции ведомства, отвечающего за выступления страны на Олимпиадах, ОКР утратил и прежние возможности, прежде всего финансовые. После введения санкций его покинули несколько спонсоров, включая основного — «Газпром», а выручка в 2023 году, по данным СПАРК, сократилась по сравнению с 2022-м с 2,14 млрд руб. до 698 млн руб., то есть в три раза.

Чем запомнился Станислав Поздняков на постах в ОКР

Читать далее

Источник “Ъ” в спортивном руководстве РФ, знакомый с процессом принятия Станиславом Поздняковым решения об отставке, называет иную причину расставания Станислава Позднякова с ОКР. По его мнению, «все дело в Михаиле Дегтяреве». Господин Дегтярев, бывший губернатор Хабаровского края, был назначен в мае министром спорта РФ: ранее должность занимал Олег Матыцин. Получив этот пост, он вскоре продемонстрировал вкус к реформированию отрасли.

Причем господин Дегтярев сразу «вторгся» на «территорию», всегда рассматривавшуюся как сфера ответственности прежде всего ОКР.

Он инициировал процесс слияния федераций по «смежным» видам. Первыми его прошли виды гимнастические — спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и аэробика. Сейчас завершается процесс объединения видов водных — плавания, синхронного плавания, прыжков в воду и водного поло. Возникшие с целью, как сформулировал Михаил Дегтярев, «убрать бюрократию и усилить вертикаль» структуры-гиганты доверили лидерам российского бизнеса: президентом Федерации гимнастики России уже стал глава РЖД Олег Белозеров, а президентом Федерации водных видов спорта России в конце октября будет избран совладелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, чью кандидатуру энергично поддержал спортивный министр (подробнее см. материал на этой стр.).

Между тем собеседник “Ъ” настаивает на том, что это — «лишь часть большой реформы, призванной консолидировать управление отраслью».

Он утверждает, что Михаил Дегтярев намерен «сконцентрировать контроль» над ней и «лично руководить, наряду с министерством, ОКР».

С чем Михаил Дегтярев пришел к министерскому назначению

Спортивный менеджер Андрей Митьков в разговоре с “Ъ” подчеркнул, что для него такое желание Михаила Дегтярева не является сюрпризом. Он обратил внимание на то, что в интервью ТАСС в августе господин Дегтярев сообщил, что, по его мнению, в России «зря как-то отмели в сторону» «советский опыт». Под ним он подразумевал ключевую роль в развитии спорта государственного органа — Госкомспорта СССР. Орган же номинально общественный и независимый — Национальный олимпийский комитет — фактически был его подразделением. Михаил Дегтярев напоминал, что «или глава Госкомспорта был президентом олимпийского комитета, или его первый заместитель был в какой-то момент президентом олимпийского комитета». Андрей Митьков уверен, что господин Дегтярев стремится к «централизации» спортивной власти и воссозданию «советской модели», которая, как подчеркнул эксперт, «действительно была эффективной».

Еще один источник “Ъ” указал на то обстоятельство, что с 17 по 19 октября Уфа примет очередной форум «Россия — спортивная держава», в рамках которого состоится и заседание Совета по спорту при президенте РФ. Михаил Дегтярев уже предупреждал, что на нем будет обсуждаться в первую очередь «роль некоммерческих организаций в развитии спорта». К таким организациям относятся и спортивные федерации, и ОКР.

Алексей Доспехов

Фотогалерея

Путь Станислава Позднякова в спорте

Предыдущая фотография
Станислав Поздняков родился 27 сентября 1973 года в Новосибирске. Окончил факультет физической культуры Новосибирского государственного педагогического университета. С 1982 года занимался фехтованием, специализация — саблист. В 1992 году вошел в сборную страны. Выступал за ЦСКА

Станислав Поздняков родился 27 сентября 1973 года в Новосибирске. Окончил факультет физической культуры Новосибирского государственного педагогического университета. С 1982 года занимался фехтованием, специализация — саблист. В 1992 году вошел в сборную страны. Выступал за ЦСКА

Фото: Thomas Kienzle / AP

В 1992 году в составе Объединенной команды он стал чемпионом летних Олимпийских игр в Барселоне в командных соревнованиях. В 1996 году в Атланте Станислав Поздняков (в центре) в составе сборной России снова стал олимпийским чемпионом в составе команды и выиграл золото в личных соревнованиях. В последующие годы завоевал еще две олимпийские медали: золотую в 2000 году (Сидней) и бронзовую в 2004-м (Афины)

В 1992 году в составе Объединенной команды он стал чемпионом летних Олимпийских игр в Барселоне в командных соревнованиях. В 1996 году в Атланте Станислав Поздняков (в центре) в составе сборной России снова стал олимпийским чемпионом в составе команды и выиграл золото в личных соревнованиях. В последующие годы завоевал еще две олимпийские медали: золотую в 2000 году (Сидней) и бронзовую в 2004-м (Афины)

Фото: AP

Станислав Поздняков также является 10-кратным чемпионом мира и 13-кратным чемпионом Европы

Станислав Поздняков также является 10-кратным чемпионом мира и 13-кратным чемпионом Европы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Супруга Станислава Позднякова Анастасия Позднякова — мастер спорта по фехтованию. Дочери — София, фехтовальщица-саблистка, чемпионка мира 2018 года в личном первенстве, чемпионка мира 2019 года в командном первенстве, олимпийская чемпионка 2021 года в личном и командном первенстве, и Анна, баскетболистка

Супруга Станислава Позднякова Анастасия Позднякова — мастер спорта по фехтованию. Дочери — София, фехтовальщица-саблистка, чемпионка мира 2018 года в личном первенстве, чемпионка мира 2019 года в командном первенстве, олимпийская чемпионка 2021 года в личном и командном первенстве, и Анна, баскетболистка

Фото: Владимир Зинин / ИТАР-ТАСС

В 2008 году Станислав Поздняков завершил спортивную карьеру

В 2008 году Станислав Поздняков завершил спортивную карьеру

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На фото: Станислав Поздняков во время эстафеты Олимпийского огня в Новосибирске, декабрь 2013 года

На фото: Станислав Поздняков во время эстафеты Олимпийского огня в Новосибирске, декабрь 2013 года

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В 2005–2010 годах господин Поздняков был депутатом Новосибирского областного совета от «Единой России». С 2008 года — государственный, старший тренер сборной России по фехтованию (все виды оружия)

В 2005–2010 годах господин Поздняков был депутатом Новосибирского областного совета от «Единой России». С 2008 года — государственный, старший тренер сборной России по фехтованию (все виды оружия)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В 2009–2013 годах являлся вице-президентом, в 2016–2022 годах — президентом Европейской конфедерации фехтования. В 2009–2017 годах работал первым вице-президентом Федерации фехтования России. Одновременно был членом исполнительного комитета Международной федерации фехтования

В 2009–2013 годах являлся вице-президентом, в 2016–2022 годах — президентом Европейской конфедерации фехтования. В 2009–2017 годах работал первым вице-президентом Федерации фехтования России. Одновременно был членом исполнительного комитета Международной федерации фехтования

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

С декабря 2016 по май 2018 года был первым вице-президентом Олимпийского комитета России. 29 мая 2018 года избран президентом ОКР&lt;br> На фото: министр спорта России Олег Матыцин (в центре) и президент ОКР Станислав Поздняков (слева) на соревнованиях по гандболу, 2020 год

С декабря 2016 по май 2018 года был первым вице-президентом Олимпийского комитета России. 29 мая 2018 года избран президентом ОКР
На фото: министр спорта России Олег Матыцин (в центре) и президент ОКР Станислав Поздняков (слева) на соревнованиях по гандболу, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и его супруга Анастасия на презентации экипировки для российских спортсменов к Играм в Токио, 2021 год

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и его супруга Анастасия на презентации экипировки для российских спортсменов к Играм в Токио, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

20 декабря 2022 года господин Поздняков был единогласно переизбран президентом ОКР на новый срок. Он был единственным кандидатом на выборах&lt;br> На фото: с дочерью, фехтовальщицей Софией Поздняковой

20 декабря 2022 года господин Поздняков был единогласно переизбран президентом ОКР на новый срок. Он был единственным кандидатом на выборах
На фото: с дочерью, фехтовальщицей Софией Поздняковой

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В октябре 2023 года МОК отстранил на неопределенный срок ОКР из-за включения в его состав олимпийских советов ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Позже Станислав Поздняков заявлял, что МОК «утратил свою самостоятельность и независимость»

В октябре 2023 года МОК отстранил на неопределенный срок ОКР из-за включения в его состав олимпийских советов ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Позже Станислав Поздняков заявлял, что МОК «утратил свою самостоятельность и независимость»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ограничительные меры в отношении российских атлетов Станислав Поздняков (на фото третий слева) называл «нелегитимными и антигуманными». В апреле 2024 года он раскритиковал российских теннисистов, которые собирались выступить на парижской Олимпиаде в нейтральном статусе

Ограничительные меры в отношении российских атлетов Станислав Поздняков (на фото третий слева) называл «нелегитимными и антигуманными». В апреле 2024 года он раскритиковал российских теннисистов, которые собирались выступить на парижской Олимпиаде в нейтральном статусе

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

15 октября Станислав Поздняков сообщил, что покинет должность после досрочных выборов, которые пройдут в декабре. В его заявлении отмечается наличие «своевременных предпосылок для смены лидера и команды» ради дальнейшего укрепления олимпийского движения России

15 октября Станислав Поздняков сообщил, что покинет должность после досрочных выборов, которые пройдут в декабре. В его заявлении отмечается наличие «своевременных предпосылок для смены лидера и команды» ради дальнейшего укрепления олимпийского движения России

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 14

Станислав Поздняков родился 27 сентября 1973 года в Новосибирске. Окончил факультет физической культуры Новосибирского государственного педагогического университета. С 1982 года занимался фехтованием, специализация — саблист. В 1992 году вошел в сборную страны. Выступал за ЦСКА

Фото: Thomas Kienzle / AP

В 1992 году в составе Объединенной команды он стал чемпионом летних Олимпийских игр в Барселоне в командных соревнованиях. В 1996 году в Атланте Станислав Поздняков (в центре) в составе сборной России снова стал олимпийским чемпионом в составе команды и выиграл золото в личных соревнованиях. В последующие годы завоевал еще две олимпийские медали: золотую в 2000 году (Сидней) и бронзовую в 2004-м (Афины)

Фото: AP

Станислав Поздняков также является 10-кратным чемпионом мира и 13-кратным чемпионом Европы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Супруга Станислава Позднякова Анастасия Позднякова — мастер спорта по фехтованию. Дочери — София, фехтовальщица-саблистка, чемпионка мира 2018 года в личном первенстве, чемпионка мира 2019 года в командном первенстве, олимпийская чемпионка 2021 года в личном и командном первенстве, и Анна, баскетболистка

Фото: Владимир Зинин / ИТАР-ТАСС

В 2008 году Станислав Поздняков завершил спортивную карьеру

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На фото: Станислав Поздняков во время эстафеты Олимпийского огня в Новосибирске, декабрь 2013 года

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В 2005–2010 годах господин Поздняков был депутатом Новосибирского областного совета от «Единой России». С 2008 года — государственный, старший тренер сборной России по фехтованию (все виды оружия)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В 2009–2013 годах являлся вице-президентом, в 2016–2022 годах — президентом Европейской конфедерации фехтования. В 2009–2017 годах работал первым вице-президентом Федерации фехтования России. Одновременно был членом исполнительного комитета Международной федерации фехтования

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

С декабря 2016 по май 2018 года был первым вице-президентом Олимпийского комитета России. 29 мая 2018 года избран президентом ОКР
На фото: министр спорта России Олег Матыцин (в центре) и президент ОКР Станислав Поздняков (слева) на соревнованиях по гандболу, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и его супруга Анастасия на презентации экипировки для российских спортсменов к Играм в Токио, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

20 декабря 2022 года господин Поздняков был единогласно переизбран президентом ОКР на новый срок. Он был единственным кандидатом на выборах
На фото: с дочерью, фехтовальщицей Софией Поздняковой

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В октябре 2023 года МОК отстранил на неопределенный срок ОКР из-за включения в его состав олимпийских советов ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Позже Станислав Поздняков заявлял, что МОК «утратил свою самостоятельность и независимость»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ограничительные меры в отношении российских атлетов Станислав Поздняков (на фото третий слева) называл «нелегитимными и антигуманными». В апреле 2024 года он раскритиковал российских теннисистов, которые собирались выступить на парижской Олимпиаде в нейтральном статусе

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

15 октября Станислав Поздняков сообщил, что покинет должность после досрочных выборов, которые пройдут в декабре. В его заявлении отмечается наличие «своевременных предпосылок для смены лидера и команды» ради дальнейшего укрепления олимпийского движения России

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...