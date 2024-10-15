С Олимпа по собственному желанию
Отставка главы Олимпийского комитета России выглядит частью реформы управления спортивной отраслью
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, который занял этот пост в разгар предыдущего кризиса, связанного с допинговыми ЧП, решил покинуть его в ходе нового кризиса в отношениях с международными спортивными организациями. Господин Поздняков, запомнившийся в последние месяцы как лидер лагеря непримиримых противников компромиссов с Международным олимпийским комитетом (МОК), подвергшим ОКР временному отстранению, уходит на фоне резкого снижения из-за санкций роли и возможностей его структуры, а также неожиданно активной деятельности по реформированию отрасли ставшего министром спорта РФ Михаила Дегтярева. Источники “Ъ” предполагают, что именно господин Дегтярев теперь будет единолично руководить отраслью, управление которой в результате реформы окажется «централизованным», как в советскую эпоху.
По мнению президента ОКР Станислава Позднякова, с точки зрения «дальнейшего укрепления олимпийского движения России» сейчас «сложились своевременные предпосылки для смены лидера и команды»
Фото: Министерство спорта РФ
Олимпийский комитет России опубликовал заявление своего президента Станислава Позднякова, в котором он анонсировал свою отставку с этого поста. В нем говорится о том, что «геополитические вызовы», «с которыми столкнулась наша страна», «диктуют необходимость оптимизации и централизации управления ключевыми сферами деятельности, в том числе спортом высших достижений». При этом «в обеспечении максимально эффективных результатов при должной финансовой поддержке, создании и практической реализации новых форматов соревнований высокого уровня, а также формировании качественных условий для подготовки будущих поколений сильных, конкурентоспособных атлетов роль государства сегодня важна как никогда».
Господин Поздняков отметил, что с точки зрения «дальнейшего укрепления олимпийского движения России» «сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды». Формально утвердить отставку Станислава Позднякова должен исполком ОКР: его заседание состоится 7 ноября. Он также назначит дату Олимпийского собрания для проведения досрочных выборов президента. Станислав Поздняков пообещал, что до этого момента «глава организации, исполком и аппарат ОКР продолжат исполнять свои обязанности в полном объеме».
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, курирующий спортивную сферу, поблагодарив в своем заявлении господина Позднякова за проделанную работу и подчеркнув, что тот «много лет эффективно руководил олимпийской командой, представлял интересы России в олимпийском движении», «переживающем не лучшие времена», сообщил, что «сегодня происходят глобальные изменения в мировом спорте, которые требуют от нас стратегических решений», и что «президент Владимир Владимирович Путин поручил укреплять суверенитет национального спорта». Укрепление будет выражаться в «усилении вертикали управления спортивной отраслью, консолидации стремлений и ресурсов всех уровней власти, корпораций, бизнеса, общественных организаций», а «новое руководство ОКР должно обеспечить эффективность работы каждого участника отрасли на общий результат».
Станислав Поздняков, в прошлом выдающийся фехтовальщик-саблист, четырехкратный олимпийский чемпион, возглавлял Олимпийский комитет России шесть лет.
И за это время со структурой и им самим произошли довольно драматические трансформации. Один из ключевых постов в российском спорте господину Позднякову достался в разгар предыдущего кризиса, который довелось пережить отрасли. Это был кризис допинговый, вылившийся в конце концов в жесткие санкции со стороны Международного олимпийского комитета, приостановившего перед зимними Олимпийскими играми в Пхёнчхане в 2018 году членство ОКР и дисквалифицировавшего его президента Александра Жукова.
Роль руководителя выступавшей на Олимпиаде без права использовать национальную символику отечественной делегации досталась Станиславу Позднякову, первому вице-президенту. А спортивные чиновники — как российские, так и зарубежные — признавались, что считают тот факт, что вскоре после нее МОК, не обратив внимания на пхёнчханские допинговые инциденты с керлингистом Александром Крушельницким и бобслеисткой Ириной Сергеевой, восстановил ОКР, во многом личной заслугой господина Позднякова, сразу «наладившего хорошие контакты» с партнерами из головной спортивной структуры, включая ее президента Томаса Баха, тоже олимпийского чемпиона по фехтованию.
В мае, спустя два месяца после Олимпиады, господин Поздняков сменил Александра Жукова и долго, невзирая на продолжающийся допинговый кризис (из-за него сборная России еще дважды съездила на Олимпийские игры в нейтральном статусе — в 2021 году в Токио, а в 2022-м в Пекин), сохранял имидж человека, готового к сотрудничеству с международными организациями. ОКР при нем принимал активное участие в реализации рекомендованных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) программ, а сам Станислав Поздняков вошел в исполком Ассоциации национальных олимпийских комитетов и в комиссию МОК по олимпийской программе.
Но новый кризис, вызванный уже политическими причинами и вылившийся в наложенные на российский спорт после начала специальной военной операции на Украине сверхжесткие санкции, некоторые из которых не сняты до сих пор, привел к радикальным переменам в отношении господина Позднякова к зарубежным коллегам. Особенно заметными они стали после того, как осенью 2023 года МОК подверг ОКР временному отстранению из-за включения в его состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Станислав Поздняков и до этого постоянно использовал, говоря о, на его взгляд, «дискриминационной» стратегии Международного олимпийского комитета, жесткую риторику. Теперь градус жесткости еще повысился. А перед состоявшейся летом Олимпиадой в Париже он достиг предела.
МОК санкционировал участие в ней российских спортсменов в индивидуальных соревнованиях при соответствии выработанным им критериям допуска. Этот подход создал в российском спортивном истеблишменте во время дискуссий о целесообразности принятия условий что-то наподобие раскола.
А Станислав Поздняков проявил себя фронтменом того лагеря чиновников и политиков, которые исключали в сложившейся ситуации любые компромиссы во вопросах сотрудничества с МОК и международными спортивными федерациями, по сути, призывая к бойкоту Олимпиады.
Согласившихся на прохождение «фильтров» для приобретения нейтрального статуса теннисистов (они в итоге составили основу скромной по численности российской делегации в Париже из 15 атлетов) господин Поздняков, например, называл «командой иноагентов».
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Впрочем, многие представители отечественного спортивного сообщества во вторник давали понять, что, какими бы ни были эмоции Станислава Позднякова по поводу Олимпиады и санкций, его уход для них оказался неожиданностью. И это неудивительно, учитывая, скажем, что еще несколько недель назад он с удовольствием делился планами по реализации достаточно масштабного для ОКР проекта «Олимпийский резерв — детям лучшее», направленного на подготовку спортивного резерва под участие уже в будущих Олимпиадах.
Некоторые функционеры, рассуждая об отставке господина Позднякова, высказывали тезисы, схожие с тезисом депутата Госдумы РФ, знаменитой конькобежки Светланы Журовой, сказавшей в интервью ТАСС, что ОКР «пока просто нечем заняться». Что госпожа Журова имела в виду, понятно. Лишившись членства в МОК и своей «корневой» функции ведомства, отвечающего за выступления страны на Олимпиадах, ОКР утратил и прежние возможности, прежде всего финансовые. После введения санкций его покинули несколько спонсоров, включая основного — «Газпром», а выручка в 2023 году, по данным СПАРК, сократилась по сравнению с 2022-м с 2,14 млрд руб. до 698 млн руб., то есть в три раза.
Источник “Ъ” в спортивном руководстве РФ, знакомый с процессом принятия Станиславом Поздняковым решения об отставке, называет иную причину расставания Станислава Позднякова с ОКР. По его мнению, «все дело в Михаиле Дегтяреве». Господин Дегтярев, бывший губернатор Хабаровского края, был назначен в мае министром спорта РФ: ранее должность занимал Олег Матыцин. Получив этот пост, он вскоре продемонстрировал вкус к реформированию отрасли.
Причем господин Дегтярев сразу «вторгся» на «территорию», всегда рассматривавшуюся как сфера ответственности прежде всего ОКР.
Он инициировал процесс слияния федераций по «смежным» видам. Первыми его прошли виды гимнастические — спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и аэробика. Сейчас завершается процесс объединения видов водных — плавания, синхронного плавания, прыжков в воду и водного поло. Возникшие с целью, как сформулировал Михаил Дегтярев, «убрать бюрократию и усилить вертикаль» структуры-гиганты доверили лидерам российского бизнеса: президентом Федерации гимнастики России уже стал глава РЖД Олег Белозеров, а президентом Федерации водных видов спорта России в конце октября будет избран совладелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, чью кандидатуру энергично поддержал спортивный министр (подробнее см. материал на этой стр.).
Между тем собеседник “Ъ” настаивает на том, что это — «лишь часть большой реформы, призванной консолидировать управление отраслью».
Он утверждает, что Михаил Дегтярев намерен «сконцентрировать контроль» над ней и «лично руководить, наряду с министерством, ОКР».
Спортивный менеджер Андрей Митьков в разговоре с “Ъ” подчеркнул, что для него такое желание Михаила Дегтярева не является сюрпризом. Он обратил внимание на то, что в интервью ТАСС в августе господин Дегтярев сообщил, что, по его мнению, в России «зря как-то отмели в сторону» «советский опыт». Под ним он подразумевал ключевую роль в развитии спорта государственного органа — Госкомспорта СССР. Орган же номинально общественный и независимый — Национальный олимпийский комитет — фактически был его подразделением. Михаил Дегтярев напоминал, что «или глава Госкомспорта был президентом олимпийского комитета, или его первый заместитель был в какой-то момент президентом олимпийского комитета». Андрей Митьков уверен, что господин Дегтярев стремится к «централизации» спортивной власти и воссозданию «советской модели», которая, как подчеркнул эксперт, «действительно была эффективной».
Еще один источник “Ъ” указал на то обстоятельство, что с 17 по 19 октября Уфа примет очередной форум «Россия — спортивная держава», в рамках которого состоится и заседание Совета по спорту при президенте РФ. Михаил Дегтярев уже предупреждал, что на нем будет обсуждаться в первую очередь «роль некоммерческих организаций в развитии спорта». К таким организациям относятся и спортивные федерации, и ОКР.