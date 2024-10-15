С Олимпа по собственному желанию

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, который занял этот пост в разгар предыдущего кризиса, связанного с допинговыми ЧП, решил покинуть его в ходе нового кризиса в отношениях с международными спортивными организациями. Господин Поздняков, запомнившийся в последние месяцы как лидер лагеря непримиримых противников компромиссов с Международным олимпийским комитетом (МОК), подвергшим ОКР временному отстранению, уходит на фоне резкого снижения из-за санкций роли и возможностей его структуры, а также неожиданно активной деятельности по реформированию отрасли ставшего министром спорта РФ Михаила Дегтярева. Источники “Ъ” предполагают, что именно господин Дегтярев теперь будет единолично руководить отраслью, управление которой в результате реформы окажется «централизованным», как в советскую эпоху.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению президента ОКР Станислава Позднякова, с точки зрения «дальнейшего укрепления олимпийского движения России» сейчас «сложились своевременные предпосылки для смены лидера и команды»

Фото: Министерство спорта РФ По мнению президента ОКР Станислава Позднякова, с точки зрения «дальнейшего укрепления олимпийского движения России» сейчас «сложились своевременные предпосылки для смены лидера и команды»

Фото: Министерство спорта РФ

Олимпийский комитет России опубликовал заявление своего президента Станислава Позднякова, в котором он анонсировал свою отставку с этого поста. В нем говорится о том, что «геополитические вызовы», «с которыми столкнулась наша страна», «диктуют необходимость оптимизации и централизации управления ключевыми сферами деятельности, в том числе спортом высших достижений». При этом «в обеспечении максимально эффективных результатов при должной финансовой поддержке, создании и практической реализации новых форматов соревнований высокого уровня, а также формировании качественных условий для подготовки будущих поколений сильных, конкурентоспособных атлетов роль государства сегодня важна как никогда».

Господин Поздняков отметил, что с точки зрения «дальнейшего укрепления олимпийского движения России» «сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды». Формально утвердить отставку Станислава Позднякова должен исполком ОКР: его заседание состоится 7 ноября. Он также назначит дату Олимпийского собрания для проведения досрочных выборов президента. Станислав Поздняков пообещал, что до этого момента «глава организации, исполком и аппарат ОКР продолжат исполнять свои обязанности в полном объеме».

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, курирующий спортивную сферу, поблагодарив в своем заявлении господина Позднякова за проделанную работу и подчеркнув, что тот «много лет эффективно руководил олимпийской командой, представлял интересы России в олимпийском движении», «переживающем не лучшие времена», сообщил, что «сегодня происходят глобальные изменения в мировом спорте, которые требуют от нас стратегических решений», и что «президент Владимир Владимирович Путин поручил укреплять суверенитет национального спорта». Укрепление будет выражаться в «усилении вертикали управления спортивной отраслью, консолидации стремлений и ресурсов всех уровней власти, корпораций, бизнеса, общественных организаций», а «новое руководство ОКР должно обеспечить эффективность работы каждого участника отрасли на общий результат».

Станислав Поздняков, в прошлом выдающийся фехтовальщик-саблист, четырехкратный олимпийский чемпион, возглавлял Олимпийский комитет России шесть лет.

И за это время со структурой и им самим произошли довольно драматические трансформации. Один из ключевых постов в российском спорте господину Позднякову достался в разгар предыдущего кризиса, который довелось пережить отрасли. Это был кризис допинговый, вылившийся в конце концов в жесткие санкции со стороны Международного олимпийского комитета, приостановившего перед зимними Олимпийскими играми в Пхёнчхане в 2018 году членство ОКР и дисквалифицировавшего его президента Александра Жукова.

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Роль руководителя выступавшей на Олимпиаде без права использовать национальную символику отечественной делегации досталась Станиславу Позднякову, первому вице-президенту. А спортивные чиновники — как российские, так и зарубежные — признавались, что считают тот факт, что вскоре после нее МОК, не обратив внимания на пхёнчханские допинговые инциденты с керлингистом Александром Крушельницким и бобслеисткой Ириной Сергеевой, восстановил ОКР, во многом личной заслугой господина Позднякова, сразу «наладившего хорошие контакты» с партнерами из головной спортивной структуры, включая ее президента Томаса Баха, тоже олимпийского чемпиона по фехтованию.

В мае, спустя два месяца после Олимпиады, господин Поздняков сменил Александра Жукова и долго, невзирая на продолжающийся допинговый кризис (из-за него сборная России еще дважды съездила на Олимпийские игры в нейтральном статусе — в 2021 году в Токио, а в 2022-м в Пекин), сохранял имидж человека, готового к сотрудничеству с международными организациями. ОКР при нем принимал активное участие в реализации рекомендованных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) программ, а сам Станислав Поздняков вошел в исполком Ассоциации национальных олимпийских комитетов и в комиссию МОК по олимпийской программе.

Но новый кризис, вызванный уже политическими причинами и вылившийся в наложенные на российский спорт после начала специальной военной операции на Украине сверхжесткие санкции, некоторые из которых не сняты до сих пор, привел к радикальным переменам в отношении господина Позднякова к зарубежным коллегам. Особенно заметными они стали после того, как осенью 2023 года МОК подверг ОКР временному отстранению из-за включения в его состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Станислав Поздняков и до этого постоянно использовал, говоря о, на его взгляд, «дискриминационной» стратегии Международного олимпийского комитета, жесткую риторику. Теперь градус жесткости еще повысился. А перед состоявшейся летом Олимпиадой в Париже он достиг предела.

МОК санкционировал участие в ней российских спортсменов в индивидуальных соревнованиях при соответствии выработанным им критериям допуска. Этот подход создал в российском спортивном истеблишменте во время дискуссий о целесообразности принятия условий что-то наподобие раскола.

А Станислав Поздняков проявил себя фронтменом того лагеря чиновников и политиков, которые исключали в сложившейся ситуации любые компромиссы во вопросах сотрудничества с МОК и международными спортивными федерациями, по сути, призывая к бойкоту Олимпиады.

Согласившихся на прохождение «фильтров» для приобретения нейтрального статуса теннисистов (они в итоге составили основу скромной по численности российской делегации в Париже из 15 атлетов) господин Поздняков, например, называл «командой иноагентов».

Впрочем, многие представители отечественного спортивного сообщества во вторник давали понять, что, какими бы ни были эмоции Станислава Позднякова по поводу Олимпиады и санкций, его уход для них оказался неожиданностью. И это неудивительно, учитывая, скажем, что еще несколько недель назад он с удовольствием делился планами по реализации достаточно масштабного для ОКР проекта «Олимпийский резерв — детям лучшее», направленного на подготовку спортивного резерва под участие уже в будущих Олимпиадах.

Некоторые функционеры, рассуждая об отставке господина Позднякова, высказывали тезисы, схожие с тезисом депутата Госдумы РФ, знаменитой конькобежки Светланы Журовой, сказавшей в интервью ТАСС, что ОКР «пока просто нечем заняться». Что госпожа Журова имела в виду, понятно. Лишившись членства в МОК и своей «корневой» функции ведомства, отвечающего за выступления страны на Олимпиадах, ОКР утратил и прежние возможности, прежде всего финансовые. После введения санкций его покинули несколько спонсоров, включая основного — «Газпром», а выручка в 2023 году, по данным СПАРК, сократилась по сравнению с 2022-м с 2,14 млрд руб. до 698 млн руб., то есть в три раза.

Источник “Ъ” в спортивном руководстве РФ, знакомый с процессом принятия Станиславом Поздняковым решения об отставке, называет иную причину расставания Станислава Позднякова с ОКР. По его мнению, «все дело в Михаиле Дегтяреве». Господин Дегтярев, бывший губернатор Хабаровского края, был назначен в мае министром спорта РФ: ранее должность занимал Олег Матыцин. Получив этот пост, он вскоре продемонстрировал вкус к реформированию отрасли.

Причем господин Дегтярев сразу «вторгся» на «территорию», всегда рассматривавшуюся как сфера ответственности прежде всего ОКР.

Он инициировал процесс слияния федераций по «смежным» видам. Первыми его прошли виды гимнастические — спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и аэробика. Сейчас завершается процесс объединения видов водных — плавания, синхронного плавания, прыжков в воду и водного поло. Возникшие с целью, как сформулировал Михаил Дегтярев, «убрать бюрократию и усилить вертикаль» структуры-гиганты доверили лидерам российского бизнеса: президентом Федерации гимнастики России уже стал глава РЖД Олег Белозеров, а президентом Федерации водных видов спорта России в конце октября будет избран совладелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, чью кандидатуру энергично поддержал спортивный министр (подробнее см. материал на этой стр.).

Между тем собеседник “Ъ” настаивает на том, что это — «лишь часть большой реформы, призванной консолидировать управление отраслью».

Он утверждает, что Михаил Дегтярев намерен «сконцентрировать контроль» над ней и «лично руководить, наряду с министерством, ОКР».

Спортивный менеджер Андрей Митьков в разговоре с “Ъ” подчеркнул, что для него такое желание Михаила Дегтярева не является сюрпризом. Он обратил внимание на то, что в интервью ТАСС в августе господин Дегтярев сообщил, что, по его мнению, в России «зря как-то отмели в сторону» «советский опыт». Под ним он подразумевал ключевую роль в развитии спорта государственного органа — Госкомспорта СССР. Орган же номинально общественный и независимый — Национальный олимпийский комитет — фактически был его подразделением. Михаил Дегтярев напоминал, что «или глава Госкомспорта был президентом олимпийского комитета, или его первый заместитель был в какой-то момент президентом олимпийского комитета». Андрей Митьков уверен, что господин Дегтярев стремится к «централизации» спортивной власти и воссозданию «советской модели», которая, как подчеркнул эксперт, «действительно была эффективной».

Еще один источник “Ъ” указал на то обстоятельство, что с 17 по 19 октября Уфа примет очередной форум «Россия — спортивная держава», в рамках которого состоится и заседание Совета по спорту при президенте РФ. Михаил Дегтярев уже предупреждал, что на нем будет обсуждаться в первую очередь «роль некоммерческих организаций в развитии спорта». К таким организациям относятся и спортивные федерации, и ОКР.

Алексей Доспехов