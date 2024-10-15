Чем известен Станислав Поздняков

Поздняков Станислав Алексеевич родился 27 сентября 1973 года в Новосибирске. В 1999 году окончил факультет физической культуры Новосибирского государственного педагогического университета.

В 1982 году начал заниматься фехтованием на саблях, в 1992-м вошел в сборную страны. Выступал за ЦСКА. Четырехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира и тринадцатикратный чемпион Европы. Завершил спортивную карьеру в 2008 году.

В 2005–2010 годах был депутатом Новосибирского облсовета от «Единой России». С 2008 года — государственный, старший тренер сборной России по фехтованию (все виды оружия). В 2009–2013 годах являлся вице-президентом, в 2016–2022 годах — президентом Европейской конфедерации фехтования.

В 2009–2017 годах работал первым вице-президентом Федерации фехтования РФ. Одновременно был членом исполнительного комитета Международной федерации фехтования.

С декабря 2016 по май 2018 года был первым вице-президентом Олимпийского комитета России. 29 мая 2018 года на Олимпийском собрании в Москве избран президентом ОКР, 20 декабря 2022 года единогласно переизбран на новый срок.

Заслуженный мастер спорта СССР и России. Полковник вооруженных сил РФ. Награжден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Дружбы, Александра Невского, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Женат. Дочери — София, фехтовальщица-саблистка, двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, и Анна, баскетболистка.