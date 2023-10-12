Очередной пакет санкций в отношении отечественной спортивной отрасли обрушился на ключевую в ней структуру. Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил на неопределенный срок Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в его состав олимпийских советов ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. В российском олимпийском движении считают, что это решение лишь «зафиксировало ситуацию» «полного разрыва всех связей, в том числе финансовых», и является «хорошим поводом подать в суд» на сторону, применившую «деконструктивные» санкции. Сам МОК признал, что оно никак не повлияет на участие представителей России в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе будущим летом, с окончательным форматом которого он, правда, до сих пор не определился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После потери связей с МОК Олимпийскому комитету России (на фото — его президент Станислав Поздняков) предстоит, видимо, надолго сконцентрироваться на внутренней повестке

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ После потери связей с МОК Олимпийскому комитету России (на фото — его президент Станислав Поздняков) предстоит, видимо, надолго сконцентрироваться на внутренней повестке

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Заседание исполкома Международного олимпийского комитета началось с формально очень громкого события. МОК в период с февраля 2022 года, начала специальной военной операции на Украине, уже неоднократно инициировал применение санкций в отношении российской спортивной отрасли. Но на этот раз они коснулись ключевой в ней структуры. МОК принял решение о «немедленно вступающем в силу» отстранении на неопределенный срок, «до дальнейшего уведомления», Олимпийского комитета России. Поводом для, по сути, максимального по жесткости наказания послужило включение на прошлой неделе в состав ОКР олимпийских советов ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, то есть регионов, принятых в состав РФ еще год назад. Как уточнил представитель МОК Марк Адамс, с точки зрения членов исполкома оно явилось «нарушением Олимпийской хартии», поскольку угрожает «целостности» Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

В таком положении ОКР на самом деле оказался уже во второй раз за довольно короткий срок — шесть лет. Причем в предыдущий санкции от МОК он заработал отнюдь не за точно такую же по форме интеграцию региональных комитетов новых территорий. Наоборот, включение в ОКР в 2016 году олимпийских советов Крыма и Севастополя не вызвало никаких вопросов. Пострадал он в декабре 2017-го из-за к тому моменту уже много месяцев бушевавшего в российском спорте «допингового кризиса». Тогда исполком МОК тоже лишил его признания.

Правда, ОКР был восстановлен в правах очень быстро. Наказание сняли сразу после зимней Олимпиады в Пхёнчхане, которая состоялась в феврале 2018 года. Российская сборная на ней, однако, выступила в нейтральном статусе, без возможности использовать бренд «Олимпийский комитет России» и в сильно усеченном из-за придуманных МОК и международными спортивными федерациями «фильтров» составе, без львиной доли лидеров, завоевав лишь два золота и очутившись за пределами первой десятки медального зачета.

Похоже, подобный сценарий ждет ее и сейчас. Марк Адамс подчеркнул, что мумбайское решение исполкома никак не повлияет на выполнение обновленных в марте рекомендаций МОК, смягчивших «изоляционный» режим в отношении российских спортсменов, которых разрешено допускать к выступлению в международных соревнованиях в индивидуальных видах и дисциплинах при соблюдении ряда критериев (в списке отказ от активной поддержки спецоперации и отсутствие связей с вооруженными силами РФ и «органами национальной безопасности»), а главное: на участие России в будущих Олимпиадах — летней в Париже в 2024 году и зимней в Милане и Кортина д’Ампеццо в 2026-м. С его форматом МОК до сих пор не определился. А Марк Адамс лишь сообщил, что вердикт по нему будет сформулирован в «надлежащее время».

В официальном заявлении ОКР, чей президент Станислав Поздняков в последние месяцы использовал применительно к стратегии МОК крайне жесткую риторику с такими терминами, как «дискриминация» и «фарс», также говорится о том, что «на российских спортсменов, подавляющее большинство из которых по-прежнему безосновательно отлучено от международных выступлений, данный шаг никак не влияет, статус нейтрализации остается без изменений». В заявлении этот шаг охарактеризован как «очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплекой», закрепляющее «де-юре то, что было сделано де-факто еще в феврале 2022 года».

ОКР «как участник международного спортивного движения оставляет за собой право защиты собственных интересов, а также интересов спортсменов и организаций суверенной страны», которых «добросовестно представляет».

Реакция министра спорта РФ Олега Матыцина была выдержана в той же тональности. С точки зрения господина Матыцина, «принимая подобные решения, МОК демонстрирует тотальную зависимость от политической и бизнес-конъюнктуры, теряя авторитет и самостоятельность». Он напомнил, что «до сих пор не сформулировано четких обоснованных критериев допуска российских и белорусских спортсменов до Олимпийских игр, а в разных видах спорта международные федерации устанавливают свои правила игры и игнорируют рекомендации МОК».

«Это лишь подтверждает, что в нынешнем виде Международный олимпийский комитет в нужной мере уже не представляет и не защищает интересы мирового спорта и спортсменов и значительно теряет вес и компетенции как международный регулятор. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — регионы Российской Федерации, их спортсмены обладают равными возможностями участия в соревнованиях на территории России и в составе российской сборной, мы обеспечиваем все необходимые условия для того, чтобы они были частью национальной системы спорта и обладали всеми социальными гарантиями»,— резюмировал Олег Матыцин.

При этом, описывая практические последствия решения, Марк Адамс все-таки сделал акцент на том, что ОКР во время отстранения не может функционировать как полноценный НОК и, в частности, «получать какое-либо финансирование от международного олимпийского движения». О каких именно суммах идет речь, он не сказал, но это и так ясно. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, посоветовал обратить внимание на слова генерального директора ОКР Владимира Сенглеева в Уфе недельной давности. Господин Сенглеев отметил, что МОК уже задолжал российской структуре $3,7 млн за 2022 год по программе Top-10, связанной с взаимодействием с крупнейшими спонсорами олимпийского движения, а также до сих пор не перевел платеж в $5 млн за 2023 год.

Источник “Ъ” назвал общие потери ОКР из-за противостояния «существенными», но «не мешающими выполнять основные функции».

По его словам, «практически полный разрыв связей с МОК, в том числе финансовых», действительно случился еще в 2022 году: «Наши представители выведены из всех комиссий, на заседания — и в офлайн, и в онлайн — нас не приглашают. Так что в этом смысле мумбайское заседание, зафиксировав ситуацию, ничего не изменило, кроме того, что, возможно, послужит хорошим поводом все же попробовать добиться справедливости на юридическом поле: против рекомендаций иск не подашь, в отличие от публичного решения исполкома». Собеседник “Ъ” подчеркнул, что в «сложившихся реалиях» ОКР, очутившийся в изоляции, избрал приоритетом, наряду с сохранением контактов с дружественными НОК и различными международными спортивными структурами, «внутреннюю повестку». В нее входит и поддержка действующих спортсменов, но центральным пунктом является «формирование резервов» с целью вывести молодое поколение спортсменов на «высочайший уровень» к Олимпиаде 2028 года, которую примет американский Лос-Анджелес.

Алексей Доспехов