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Коммерсантъ FM
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Малый бизнес затаился

Предприятия отказываются от развития на фоне высоких ставок по кредитам

В августе текущего года банки сократили выдачи кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) до 1,31 трлн руб., минимального значения с начала года. Выдачи сокращались и в следующие месяцы. Компании сокращают финансирование бизнеса на фоне высоких ставок, а также сложностей с трансграничными расчетами. В таких условиях предприятия МСБ обращают внимание на другие варианты финансирования, в частности через лизинг и факторинг.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно данным Банка России, опубликованным во вторник,15 октября, объем кредитования малого и среднего бизнеса по итогам августа составил всего 1,31 трлн руб. Это минимальный результат с февраля (1,22 трлн руб.). Кредиты в отчетном месяце получили менее 224,94 тыс. предприятий, что является годовым минимумом.

Причем снижение продолжилось третий месяц подряд, тогда как в два предыдущих года в летние месяцы, напротив, наблюдалось увеличение выдачи кредитов МСБ. В частности, в 2022 году рост за три месяца составил почти 42%, в 2023-м — более 27,5%.

Во многом негативная конъюнктура этого сегмента кредитования связана с высокими ставками.

По словам собеседника “Ъ” в крупном банке, существующие ставки «МСБ уже не может переварить». По итогам отчетного месяца МСБ мог привлечь заемные средства в банках под 18,45% годовых для кредитов сроком до одного года и под 17,64% годовых для кредитов сроком более одного года. При этом, исходя из публичных предложений на сайтах банков, в зависимости от целей и суммы кредита ставки могут достигать 25% годовых. «Банки готовы кредитовать МСБ, так как ограничения по капиталу покрываются маржой, но бизнес не берет по такой цене. А те предприятия, которые готовы брать даже по текущим ставкам, могут получать отказ: при текущих ставках растет риск дефолтности и банки осторожничают»,— поясняет собеседник “Ъ”. Бизнес сократил расходы на те направления и проекты, на которые раньше шли кредитные средства. «Даже несмотря на то, что банки идут, как и в случае с кредитованием физлиц, на удлинение сроков кредитования, чтобы снизить размер платежа в моменте»,— отмечает руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора Kept Ольга Бледнова. Ситуацию не спасают и льготные программы кредитования МСБ. Так, Минэкономразвития реализует программу льготного кредитования «1764», в рамках которой для микро- и малого бизнеса доступны кредиты с доходностями ключевая ставка плюс 2,75% и ключевая ставка плюс 3,5%.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ, 14 октября 2024 года:

«Потенциал сегодня сосредоточен не только у отраслевых лидеров, таких как «Росатом», но и в широком спектре представителей среднего и малого бизнеса».

По оценке директора по рейтинговой деятельности «Эксперт РА» Александра Сараева, в сентябре и первой половине октября падение объемов кредитования МСБ замедлилось по сравнению с летними месяцами на фоне активного делового сезона. Однако высокая стоимость займов «по-прежнему остается серьезным препятствием для привлечения нового финансирования», отмечает он. Тем более что ЦБ еще раз поднял ключевую ставку в середине сентября до 19% и не исключает дальнейшего ее роста. «Также на снижение выдач помимо уровня ставок могло оказать влияние и удлинение цепочек в расчетах при оплате товаров за границей»,— говорит управляющий директор рейтингов финансовых институтов НРА Константин Бородулин.

Темпы кредитования малого бизнеса замедляются

На этом фоне эксперты и участники рынка отмечают, что банки стали активнее использовать другие инструменты для финансирования МСБ, в частности такие, как лизинг и факторинг. Однако к настоящему времени лизинговые ставки также оказываются слишком высокими для бизнеса (см. “Ъ” от 3 октября). Рост сохраняется только в сегменте факторинга, где влияние высоких ставок не столь заметно ввиду короткого срока договоров — около двух месяцев (см. “Ъ” от 8 октября).

Полина Трифонова, Ксения Дементьева, Юлия Пославская

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