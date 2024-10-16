Темпы кредитования малого бизнеса замедляются

Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) продолжают брать кредиты, но менее активно, чем раньше, свидетельствуют данные Банка России. По итогам августа прирост портфеля кредитов МСП в годовом выражении составил 28,3% против 29% в июле. Всего за январь—август банки предоставили малому бизнесу кредиты на 11,5 трлн руб.— это на 22,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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В августе малый и средний бизнес получил 262,4 тыс. кредитов на 1,3 трлн руб.— после 1,4 трлн руб. в июле и 1,6 трлн руб. в июне. Пик кредитования МСП (с 2020 года, когда ЦБ начал предоставлять такие данные) пришелся на май 2024 года — было выдано 1,96 трлн руб. (см. график). Эксперты отмечали, что ставки по кредитам МСП изначально были заметно выше, чем в других сегментах, поэтому влияние роста ключевой ставки ЦБ на малый бизнес оказалось менее заметным. Кроме того, поддержку сектору оказали программы господдержки.

Во втором квартале малые компании сохраняли интерес к кредитованию на фоне устойчивого внутреннего спроса и стремились получить займы до нового повышения ставки (в июле она была поднята с 16% до 18%, а в сентябре до 19%). В третьем же квартале наметились негативные тенденции в кредитовании МСП — сокращение размера кредитов и их сроков (см. “Ъ” от 23 августа).

В вышедшем во вторник бюллетене «О трендах» ЦБ констатирует замедление динамики внутреннего спроса в экономике, в том числе в сегменте кредитования МСП. «Вместе с тем банки сохраняют высокий аппетит к риску. В частности, они ужесточают неценовые условия кредитования только в силу возросших макропруденциальных требований»,— отмечают в ЦБ.

По данным регулятора, в августе число получателей кредитов среди МСП почти не изменилось по сравнению с июлем — 224,9 тыс. против 223,9 тыс. При этом средний размер кредита сократился с 5,3 млн до 5 млн руб.— бизнес чаще занимает на оборотные, а не на инвестиционные цели. В целом задолженность по кредитам МСП выросла с 13,3 трлн руб. в июле до 13,9 трлн руб. в августе (плюс 4,5%), в годовом выражении прирост составил 28,3%. Доля МСП с кредитами в общей численности компаний сектора остается невысокой — на уровне 10%.

Диана Галиева