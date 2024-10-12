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Положение вне игры

Разработчики видеоигр объединились в новом формате

На российском рынке видеоигр появилось новое объединение — Ассоциация игровой индустрии. В организацию, по данным “Ъ”, войдут Lesta Games (игры «Мир танков», «Мир кораблей»), а также другие российские разработчики. Участники рынка полагают, что основной задачей объединения станет консолидированное решение регуляторных задач. Действующие отраслевые объединения в этом пока не преуспели.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Участники видеоигрового рынка зарегистрировали новую Ассоциацию игровой индустрии (АИИ), рассказали “Ъ” источники в отрасли. С 3 октября должность директора ассоциации занял бывший замдиректора по развитию АНО «Цифровая экономика» (объединение госорганов и бизнеса по вопросам цифрового регулирования; в него входят представители Минцифры, «Сбера», «Почты России» и т. д.) Владимир Прокуронов, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

В АИИ уточнили, что объединение сосредоточится на «вопросах формирования позиции бизнес-сообщества по инициативам в сфере геймдева и цифровых креативных индустрий».

Представитель ассоциации отказался раскрывать состав учредителей. Само юрлицо АИИ было зарегистрировано еще в 2020 году, но с декабря 2021 года сведения об его учредителях скрыты. Одним из учредителей ассоциации стала Lesta Games, говорят собеседники “Ъ” в отрасли: «В перспективе планируется включить в ее состав и других российских разработчиков».

На видеоигровом рынке уже существует несколько объединений, в их числе Ассоциация профессионалов индустрии оперирования и разработки игры (АПРИОРИ; включает VK Play, Astrum Entertainment, United Games), АНО «Организация развития видеоигровой индустрии» (РВИ; глава — разработчик платформы PvP.Tools Василий Овчинников), «Р.А.Д.И. Видеоигр» (объединяет основных поставщиков и продавцов видеоигр — DNS, diHouse, «Бука», ЭМСИ, «Ачивка» и др.), а также Ассоциация развития киберспортивной инфраструктуры (включает сети Colizeum, True Gamers, CyberX). При этом действующие ассоциации работают разрозненно, говорит топ-менеджер одной из студий видеоигровой разработки: «Поэтому необходима структура, которая объединит крупные компании». По данным собеседников “Ъ” на видеоигровом рынке, в будущем АПРИОРИ и ее участники могут войти в состав АИИ.

Видеоигровая отрасль должна решать задачи, связанные с регулированием, консолидированно, соглашается руководитель московского подразделения ГК Lesta Games Гаухар Алдиярова. Это позволит упростить и сделать эффективнее «диалог между индустрией и государством», добавляет глава 1C Game Studios Альберт Жильцов. Действующие объединения в решении этой задачи пока не продвинулись, считает собеседник «Ъ» на медиарынке.

Одна из основных задач, которая стоит перед отраслью,— участие в маркировке видеоигр, говорит собеседник “Ъ” на медиарынке.

Сейчас в России нет такой системы (по аналогии с американской ESRB, европейской PEGI и т. п.). Игры в России маркируются возрастными ограничениями в соответствии с федеральным законом «О защите детей от информации…», наравне с другими информационными материалами — фильмами, книгами и т. п.

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Власти уже не первый год пытаются выработать решение по этому вопросу. Один из проектов по маркировке игр был предложен Минэкономики. Согласно ему, для исключения «избыточного регулирования и негативного влияния на креативную отрасль» студии должны будут сами присваивать рейтинг своим продуктам (см. “Ъ” от 27 июля 2023 года). Параллельно с этим Минцифры разрабатывает акт об эксперименте по регулированию видеоигровой индустрии, в рамках которого также будут затронуты вопросы маркировки (см. “Ъ” от 30 мая). При этом единых правил регулирования отрасли по-прежнему нет.

Юлия Тишина, Юлия Юрасова

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