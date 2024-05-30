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Коммерсантъ FM
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Метку ставить негде

Разработчики разошлись во взглядах на маркировку игр

В РФ запускают сразу несколько экспериментов по маркировке видеоигр. В начале 2025 года проект «зеленой маркировки» начнет Организация развития видеоигровой индустрии, отдельный проект готовит Lesta Games. Также, по данным “Ъ”, летом эксперимент в этом направлении начнет Минэкономики. В министерстве считают, что добровольные маркировки позволят выработать единые правила регулирования рынка. Но некоторые его участники считают введение такого количества пометок избыточным и для компаний, и для пользователей.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) готовит к запуску проект по маркировке видеоигр «Зеленая маркировка», сообщил “Ъ” ее глава Василий Овчинников. Он уточнил, что эксперимент будет добровольным и стартует в начале 2025 года.

На первом этапе вводится несколько критериев получения меток — игра сделана в РФ, содержит обучающие материалы и является киберспортивной дисциплиной. В дальнейшем, говорит господин Овчинников, категории будут дополняться.

Для получения маркировки разработчикам, издателям или иным правообладателям нужно подать заявку РВИ, поясняет Василий Овчинников: «Маркировка будет присвоена экспертами после оценки видеоигры, затем издатель сможет ее использовать». Для платформ распространения контента будет сделан доступ к базе по API (Application Programming Interface, позволяет получать информацию с сайта в обход пользовательского интерфейса), уточнил он. Маркировка также обеспечит помощь с рекламным продвижением, в том числе в офлайн-магазинах и через образовательную систему, говорит господин Овчинников: «Игры "Сделано в России" будут рекламировать институты развития, которые продвигают отечественные продукты».

Участие в эксперименте РВИ примут «Р.А.Д.И. Видеоигр» (объединяет основных поставщиков и продавцов видеоигр — DNS, diHouse, «Бука», ЭМСИ, «Ачивка» и др.), члены Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ; входят сети Colizeum, True Gamers, CyberX), магазин приложений AppBazar (принадлежит МТС), платформа компьютерных клубов и киберспорта Langame.ru, магазин HobbyGames.ru, сайт об играх kanobu.ru. В организациях подтвердили участие. В РВИ ожидают, что к эксперименту присоединятся крупные участники рынка, такие как Lesta Games и VK Play. В VK не предоставили комментарии.

В мировой практике есть несколько систем возрастных рейтингов для контента, в том числе компьютерных игр: американская ESRB или европейская PEGI. Над системой маркировки в России с прошлого года работает Минэкономики (см. “Ъ” от 27 июля 2023 года). По данным “Ъ”, министерство планирует начать эксперимент в рамках разработки соответствующего законопроекта летом (см. “Ъ” от 8 мая). В Минэкономики сказали “Ъ”, что поддерживают проведение эксперимента по добровольной маркировке: «Подход позволит сформировать опыт применения базовых правовых механизмов и определений, в том числе апробировать саму технологию, и сформировать общее регулирование».

В Минцифры сообщили, что разрабатывают акт об эксперименте по регулированию видеоигровой индустрии, в рамках которого будут затронуты вопросы маркировки.

В законопроекте Минэкономики «нет строгого ограничения на позитивную маркировку», уточняет руководитель московского подразделения группы Lesta Games Гаухар Алдиярова. Так что в компании уже приступили к реализации собственного проекта, «в течение ближайших месяцев все игры получат маркировку». «Надеемся, что в течение года коллеги по индустрии присоединятся к эксперименту и мы вместе сможем выработать эффективные критерии оценки российского игрового контента»,— подчеркнула она.

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В ассоциации АПРИОРИ (входят VK Play, Astrum Entertainment, United Games) называют инициативу РВИ избыточной: «Она не отражает контентного содержания игровых продуктов, предложенные критерии не несут никакой пользы ни для разработчиков, ни для игроков». В организации уточнили, что в разработке дескрипторов, отражающих наличие в играх чувствительного контента (например, мата, сцен насилия и т. д.), наряду с другими крупными участниками рынка уже участвуют Lesta Games, 1С Games, VK Play. В то же время в 1C Game Studios, говорит ее директор Альберт Жильцов, «поддерживают инициативу РВИ».

Юлия Юрасова

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