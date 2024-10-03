На работу аэропорта в Нижнекамске временно ввели ограничения
Сегодня с 7:45 ввели ограничения на работу аэропорта Бегишево в Нижнекамске. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Аэропорт Бегишево временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Сотрудники гавани принимают меры для обеспечения безопасности пассажиров.
Сегодня с 6:00 на работу аэропорта также Казани ввели ограничения. Ранее сообщили, что авиарейсы из Омска, Хургады и Челябинска, направлявшиеся в Казань, перенаправили на запасные аэродромы в Самару и Бегишево.
UPD: Аэропорт в Нижнекамске возобновил свою работу.