На работу аэропорта в Нижнекамске временно ввели ограничения

Сегодня с 7:45 ввели ограничения на работу аэропорта Бегишево в Нижнекамске. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Аэропорт Бегишево временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Сотрудники гавани принимают меры для обеспечения безопасности пассажиров.

Сегодня с 6:00 на работу аэропорта также Казани ввели ограничения. Ранее сообщили, что авиарейсы из Омска, Хургады и Челябинска, направлявшиеся в Казань, перенаправили на запасные аэродромы в Самару и Бегишево.

UPD: Аэропорт в Нижнекамске возобновил свою работу.

Диана Соловьёва