Аэропорт Казани временно закрыли

Сегодня с 6:00 на работу международного аэропорта Казань ввели ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Причиной закрытия аэропорта назвали обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас в аэропорту города временно не принимают и не отправляют рейсы.

Сообщается, что главный приоритет сотрудников воздушной гавани — принять все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Последний раз ограничения на работу аэропорта вводили 10 сентября. Тогда рейсы, направлявшиеся в Казань, перенаправили в Бегишево, Самару и Ульяновск.

UPD: С 9:00 казанский аэропорт возобновил работу.

Диана Соловьёва