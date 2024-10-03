Аэропорт Бегишево возобновил работу

С 9:33 с аэропорта Бегишево в Нижнекамске сняли ограничения на работу. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

На работу гавани ввели ограничения сегодня с 7:45. Аэропорт почти 2 часа не отправлял и не принимал авиарейсы.

Работу воздушной гавани ограничили для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Сегодня в 9:00 также возобновил работу аэропорт Казани. Пока он не работал, самолеты из Омска, Хургады и Челябинска перенаправили на запасные аэродромы в Самару и Бегишево.

Диана Соловьёва