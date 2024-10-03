Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рейсы из Омска, Хургады и Челябинска в Казань перенаправили в Самару и Бегишево

Авиарейсы из Омска, Хургады и Челябинска, которые должны были прилететь в Казань, перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Бегишево. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта города.

Рейсы из Омска, Хургады и Челябинска в Казань перенаправили в Самару и Бегишево

Рейсы из Омска, Хургады и Челябинска в Казань перенаправили в Самару и Бегишево

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Рейсы из Омска, Хургады и Челябинска в Казань перенаправили в Самару и Бегишево

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сейчас в аэропорту Казани 11 авиарейсов задержаны на вылет и 11 — на прилет. В среднем начало полета задерживают на время около 2 часов.

В аэропорту города с пассажирами работают представители авиакомпаний и работники аэропорта.

Сегодня утром пресс-секретарь аэропорта в Волгограде Анастасия Голодова рассказала ТАСС, что в гавани также вводили ограничения на работу. Из-за этого задержали вылет рейса «Аэрофлота» в Москву. Сейчас ограничения на работу аэропорта в Волгограде сняли.

По данным Минобороны РФ, ночью 3 октября системы ПВО ликвидировали 113 беспилотников над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями.

Диана Соловьёва

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...