Авиарейсы из Омска, Хургады и Челябинска, которые должны были прилететь в Казань, перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Бегишево. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рейсы из Омска, Хургады и Челябинска в Казань перенаправили в Самару и Бегишево

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Рейсы из Омска, Хургады и Челябинска в Казань перенаправили в Самару и Бегишево

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сейчас в аэропорту Казани 11 авиарейсов задержаны на вылет и 11 — на прилет. В среднем начало полета задерживают на время около 2 часов.

В аэропорту города с пассажирами работают представители авиакомпаний и работники аэропорта.

Сегодня утром пресс-секретарь аэропорта в Волгограде Анастасия Голодова рассказала ТАСС, что в гавани также вводили ограничения на работу. Из-за этого задержали вылет рейса «Аэрофлота» в Москву. Сейчас ограничения на работу аэропорта в Волгограде сняли.

По данным Минобороны РФ, ночью 3 октября системы ПВО ликвидировали 113 беспилотников над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями.

Диана Соловьёва