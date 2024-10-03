Рейсы из Омска, Хургады и Челябинска в Казань перенаправили в Самару и Бегишево
Авиарейсы из Омска, Хургады и Челябинска, которые должны были прилететь в Казань, перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Бегишево. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта города.
Рейсы из Омска, Хургады и Челябинска в Казань перенаправили в Самару и Бегишево
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Сейчас в аэропорту Казани 11 авиарейсов задержаны на вылет и 11 — на прилет. В среднем начало полета задерживают на время около 2 часов.
В аэропорту города с пассажирами работают представители авиакомпаний и работники аэропорта.
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