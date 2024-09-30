Бюджет крепчает

Белый дом внес на рассмотрение Госдумы бюджетный пакет, включающий в себя проект федерального бюджета на 2025–2027 годы и «Основные направления налоговой и бюджетной политики» на трехлетку. Идеология главного финансового плана — накопление достаточного объема ликвидных резервов на фоне неблагоприятной внешней среды и переход к полноценному следованию «бюджетному правилу». Структурно же объявленные приоритеты расходования бюджетных денег — социалка, оборона и технологии. Бюджет-2025 получился достаточно «жестким» — при росте доходов на 12% к этому году расходы увеличиваются только на 5%, а относительно размера ВВП и вовсе сокращаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минфин (на фото слева — глава ведомства Антон Силуанов) и Белый дом (справа — председатель правительства Михаил Мишустин) сошлись на том, что бюджет-2025 должен быть умеренным по части общего роста расходов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Минфин (на фото слева — глава ведомства Антон Силуанов) и Белый дом (справа — председатель правительства Михаил Мишустин) сошлись на том, что бюджет-2025 должен быть умеренным по части общего роста расходов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Правительство в понедельник в установленный законодательством срок (до 1 октября) внесло в Госдуму бюджетный пакет — проект бюджета на 2025–2027 годы и большое количество увязанных с ним законопроектов и материалов.

Второй год подряд депутаты уже не позируют на фоне тележки, груженной тысячами присланных правительством страниц,— в прошлом году бюджетный пакет впервые был внесен в электронном виде (на носителе), а в этом — еще и в порядке межведомственного электронного документооборота.

Общий подход к финансовому плану на трехлетку его основной автор Минфин сформулировал в приложенных к бюджету «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики». Отмечается, что бюджет формируется в сложных внешних условиях и при сохранении санкций, поэтому главное для обеспечения его устойчивости — достаточный объем ликвидных резервов и следование долгосрочным «бюджетным правилам».

Это значит, что после довольно интенсивной «накачки» экономики деньгами в 2024 году (вызывавшей в том числе тревогу и отвечающего за инфляцию ЦБ) Минфин на 2025-й намечает попытку бюджетной консолидации.

Если в этом году, по свежей оценке Минфина, доходы относительно 2023-го увеличатся сразу на 24%, а расходы на 18%, то в 2025-м прирост по обеим частям бюджета должен быть существенно меньшим: плюс 12% по доходам (до 40,3 трлн руб.) и лишь плюс 5% — по расходам (до 41,5 трлн руб.).

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Получаемое при таком раскладе снижение общего дефицита более чем втрое — до 0,5% ВВП после 1,7% в 2024 году — пока подтверждает стремление правительства к «жизни по средствам». Отметим, что в более объективном выражении — в процентах к растущему размеру экономики — расходы, как следует из пояснительной записки к проекту бюджета, вовсе сокращаются — с 20,1% ВВП в 2024 году до 19,3% в 2025-м. Доходы в этом измерении при этом немного, но вырастут — с 18,4% до 18,8% ВВП.

Надежда на высокие доходы позволила Минфину добиться реализации своего давнего желания — перехода к полноценному использованию «бюджетного правила». Поясним, речь идет о том, что на расходы должны идти только базовые нефтегазовые доходы, исчисляемые из цены нефти Urals в $60 баррель, а все, что выше,— накапливается в Фонде национального благосостояния (ФНБ).

Согласно макропрогнозу, такие допдоходы будут — в 2025 году российская нефть будет стоить в среднем $69,7 за баррель после $70 в этом году.

Вторая часть «бюджетного правила» — это нулевой первичный баланс бюджета (когда доходы равны расходам без учета обслуживания госдолга). До сих пор эта часть «правила» в полной мере не действовала — первичный структурный баланс был отрицательным (в 2024-м он составит, по оценке Минфина, минус 1,6% ВВП). На следующую же трехлетку ведомство ждет нулевого значения показателя.

«Базово бюджет сбалансирован, его расходные обязательства определены при цене $60 за баррель»,— пояснил в понедельник министр финансов Антон Силуанов.

Отметим, что выйти на первичный баланс позволил в том числе оперативно принятый в этом году пакет налоговых поправок, который должен добавить в 2025 году к доходам бюджета 2,7 трлн руб. В дополнение к уже известным новациям вроде увеличения налога на прибыль и введения многоступенчатой шкалы НДФЛ «бюджетный пакет» добавил еще несколько новаций.

В частности, внесенные в понедельник в Госдуму поправки предусматривают рост акцизов на бензин, алкоголь, сигареты и сладкие напитки. На газировку повышение будет косвенным — через увеличение критерия признания сахаросодержащих напитков подакцизными. Как поясняют в правительстве, «мера направлена прежде всего на сбережение здоровья населения». Такая же мотивировка — у увеличения на 10% акциза на алкоголь (плюс 180 млрд руб. в бюджеты, в том числе 39 млрд — в федеральный). Здесь же — увеличение адвалорной составляющей ставки акциза на сигареты с 16% до 18% от расчетной стоимости (плюс 30 млрд руб. для бюджетной системы). Еще одна поправка — увеличение ставок акциза на нефтепродукты (на 1 руб. с литра на бензин и дизтопливо, плюс 131 млрд руб.). Обоснование — эти акцизы являются источником формирования как федерального, так и региональных дорожных фондов, нуждающихся в пополнении.

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Отметим, что относительно жесткая конструкция бюджета позволяет Минфину рассчитывать на то, что она «поможет сдержать инфляционные процессы на краткосрочном горизонте», Это, отметим, должно понравиться ЦБ, который считает рост госстимула в экономике проинфляционным фактором (см. материал «Больше, выше, быстрее») и стремится к снижению темпов роста цен с ожидаемых в этом году 7,3% до целевых 4% (прогноз Минэкономики на 2025 год — 4,5%).

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Структурно же тремя основными приоритетами нового бюджета правительство назвало исполнение социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности, достижение технологического суверенитета. Помимо традиционных соцобязательств у бюджета появятся и дополнительные: возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров, адресная помощь семьям с детьми по новым правилам, продление программы материнского капитала до 2030 года, субсидирование процентной ставки по ипотеке для семей с детьми и единовременные выплаты многодетным семьям на частичное погашение ипотеки.

Расходы по разделу «Социальная политика» на 2025 год — 6,49 трлн руб. после плановых 7,73 трлн в этом году.

По части второго приоритета бюджета — финансирования обороноспособности — Минфин сообщает о «значительных средствах на укрепление обороноспособности для обеспечения задач СВО». «Ресурсы будут предусмотрены (и уже предусмотрены) на оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия, поддержку предприятий ОПК»,— сообщило ведомство.

Из пояснительной записки к проекту следует, что расходы по разделу «Национальная оборона» в следующем году вырастут до 13,5 трлн руб., или 32,5% трат бюджета.

В 2024 году, согласно действующему закону о бюджете, эти расходы должны были составить 10,8 трлн руб., или 29,4% (фактические данные текущего исполнения расходной части, напомним, закрыты).

Третий приоритет — технологическое лидерство — объединяет комплекс мер по развитию экономики. Это, в частности, вводимый с 2025 года федеральный инвестиционный налоговый вычет, который позволит компаниям немного уменьшить увеличиваемый налог на прибыль, получив возмещение части инвестиционных затрат. На мероприятия по достижению технологического лидерства на трехлетку предусмотрены 6,1 трлн руб., в том числе на 2025 год — 1,6 трлн руб.

Вадим Вислогузов