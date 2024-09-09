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Коммерсантъ FM
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Дефицит устремился к нулю

По итогам двух третей года доходы отстали от расходов всего на 0,2% ВВП

В августе федеральный бюджет существенно сократил размер накопленного в этом году дефицита — до 0,2% с 0,7% ВВП, зафиксированных по итогам семи месяцев. Это произошло из-за сложившегося месячного профицита, возникшего вследствие роста доходов (в том числе разовых, таких как дивиденды Сбербанка), и некоторого сокращения расходов относительно предыдущих месяцев.

Дивиденды Сбербанка резко улучшили в августе бюджетную статистику возглавляемого Антоном Силуановым Минфина

Дивиденды Сбербанка резко улучшили в августе бюджетную статистику возглавляемого Антоном Силуановым Минфина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Дивиденды Сбербанка резко улучшили в августе бюджетную статистику возглавляемого Антоном Силуановым Минфина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По итогам восьми месяцев года, как следует из обнародованных в пятницу данных Минфина, федеральный бюджет закрыт с дефицитом 0,2% ВВП, или 331 млрд руб. Это гораздо меньше, чем значится в обновленном этим летом бюджетном плане, который предусматривает дефицит по итогам всего 2024 года в размере 1,1% ВВП, или 2,1 трлн руб. (впрочем, самые значительные траты госказны традиционно приходятся на конец года).

Заметное улучшение накопленного баланса бюджета произошло из-за его профицита в отдельно взятом августе.

Исходя из цифр Минфина (месячные показатели ведомство не приводит), следует, что августовский профицит составил 767 млрд руб. Из ранее обнародованной информации о движении средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) следует, что почти половина этой суммы обеспечена крупным разовым поступлением — в августе бюджет пополнили дивиденды от размещения средств фонда в акции Сбербанка в сумме 376 млрд руб. Отметим, что месячный профицит в этом году фиксируется уже в четвертый раз (был также в марте, мае и июне), остальные четыре месяца были дефицитными.

Августовский профицит (кроме «помощи» от Сбербанка) сложился из-за роста доходов при одновременном сокращении расходов. В августе бюджетные поступления выросли до 3,3 трлн руб. после 2,65 трлн в июле и 2,8 трлн руб. в июне.

Годовое же сравнение доходов (восемь месяцев 2024-го к такому же периоду 2023-го) из-за эффекта низкой базы выглядит еще более впечатляющим — поступления по отношению к прошлому году выросли на 35,5%. Их общая сумма в январе—августе 2024-го составила 23 трлн руб. Прибавили обе составляющие доходной части. Ненефтегазовых доходов собрано 15,5 трлн руб. (плюс 27% к такому же периоду прошлого года). Нефтегазовые сборы на подорожавшей за год нефти выросли на 56%, до 7,6 трлн руб. (см. “Ъ” от 5 сентября).

Какие компании заплатят самые высокие промежуточные дивиденды

Расходная же часть бюджета по итогам восьми месяцев 2024 года составила 23,4 трлн руб., что выше уровня сопоставимого периода 2023-го на 22%. Помесячная динамика трат продолжает выглядеть весьма неровной. После всплесков в феврале и апреле (до 3,6 трлн и 3,8 трлн руб. соответственно), которые Минфин объяснял опережающим заключением контрактов и авансированием «по отдельным контрактуемым расходам», в мае траты упали до 2,2 трлн руб., увеличившись затем до 3 трлн руб. в июне и 3,1 трлн руб. в июле. В августе же месячные расходы снизились до 2,5 трлн руб. На какие именно разделы бюджета расходуются собранные средства, Минфин в текущей статистике, напомним, давно не сообщает.

Вадим Вислогузов

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