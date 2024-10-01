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Коммерсантъ FM
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Больше, выше, быстрее

В ДИП ЦБ показали связь госстимулирования с ростом цен в отраслях экономики

Изучение влияния массированной господдержки отраслей и изменений структуры бюджетных расходов на инфляцию, как и дискуссии о нем, нужно продолжать, следует из свежей аналитической записки департамента исследований и прогнозирования (ДИП) ЦБ «Как изменение структуры бюджетных потоков влияет на краткосрочную динамику цен». С оговоркой, что приведенные в ней выводы «предварительные» и «отражают личную позицию авторов», ДИП констатирует более сильный инфляционный отклик на госрасходы в отраслях, оказавшихся в фокусе господдержки в 2022–2023 годах. Новые же траты казны для реализации послания президента 2024 года, хотя и будут влиять на инфляцию в моменте слабее, могут искажать ценовые равновесия в отдельных отраслях дольше.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Банк России опубликовал аналитическую записку (.pdf) своего департамента исследований и прогнозирования (аналитический think tank регулятора) о влиянии изменения структуры бюджетных расходов в РФ на отраслевую ценовую динамику. Предположения о том, что во многом за ценовые шоки в отраслях ответственна именно концентрация в них бюджетных вливаний (в том числе из-за роста спроса в условиях ограниченного предложения), не раз высказывались в последние годы макроэкономистами, однако работа ДИП интересна сравнительным анализом этого явления для различных направлений бюджетных расходов.

Описывая масштаб явления в целом, аналитики отмечают, что бюджетная политика носила контрциклический характер, смягчив последствия изменений внешних условий и ускорив структурную перестройку экономики ценой существенного роста дефицита — за счет как роста расходов, так и снижения доходов (на пике, в середине 2023 года, скользящий за 12 месяцев дефицит бюджета был больше 5% ВВП). Структура расходов также значительно изменилась — и сохранит заметные отличия от прежней даже после (пока осторожной) нормализации бюджетной политики (см. материал «Бюджет крепчает»).

ЦБ назвал причины замедления экономической активности

При этом исследование на модели распространения монетарных шоков «изолированного влияния одномоментного поступления/изъятия бюджетных средств в различные отрасли на скорость перехода к новому равновесному уровню цен в экономике» в разрезе 90 отраслей показало, что краткосрочная реакция цен в них «существенно различается» — в силу различий в характере вовлечения секторов в цепочки создания стоимости и особенностей «внутренней» трансляции роста цен на используемые сырье, услуги и рабочую силу. Это, в свою очередь, создает различия в скорости и масштабах изменения цен между отраслями. «Модельным» в работе ДИП выступало «одномоментное увеличение бюджетных расходов или снижение изъятий в бюджет объемом, эквивалентным 5% денежной массы». Оценивалась изолированная реакция ИПЦ (индекс потребцен) без учета вторичных эффектов, и, хотя «конечный равновесный уровень цен во всех сценариях формируется на 5% выше (ниже) исходного», масштаб колебаний и скорость этой подстройки зависят от каналов реализации бюджетного стимула — де-факто в отраслях с господдержкой цены в модели растут быстрее, чем в прочих (см. график).

Оценили авторы и потенциальное влияние на структуру расходов на прогнозном горизонте и за его пределами инициатив, изложенных в послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года,— они еще не успели трансформироваться в бюджетные ассигнования (по оценке ДИП, последние составят около 7,3 трлн руб. в 2024–2027 годах «при смещении основного объема расходов на период 2027–2030 годов»). Медианная реакция ИПЦ на инъекцию дополнительных средств в отрасли, упомянутые в послании, «в целом ниже и более отдаленная, чем у мер господдержки 2022–2023 годов, но по-прежнему ощутимо более выраженная, чем в прочих отраслях», констатируют авторы, ожидая, что это смягчит краткосрочную реакцию ИПЦ на бюджетные решения, «но может и продлить период затухания реакции цен на них».

Отметим, что, несмотря на опровержение Банком России в конце августа существования «совместного с правительством плана по борьбе с инфляцией», в целом регуляторы, очевидно, «слышат» резоны друг друга: внесенный вчера Белым домом бюджетный пакет уже содержит несколько мер, ограничивающих проинфляционные эффекты госстимулирования адаптации экономики к новым условиям, а дальнейшие исследования такого рода, вероятно, увеличат детализацию этой «тонкой настройки».

Олег Сапожков

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