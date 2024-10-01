Больше, выше, быстрее

Изучение влияния массированной господдержки отраслей и изменений структуры бюджетных расходов на инфляцию, как и дискуссии о нем, нужно продолжать, следует из свежей аналитической записки департамента исследований и прогнозирования (ДИП) ЦБ «Как изменение структуры бюджетных потоков влияет на краткосрочную динамику цен». С оговоркой, что приведенные в ней выводы «предварительные» и «отражают личную позицию авторов», ДИП констатирует более сильный инфляционный отклик на госрасходы в отраслях, оказавшихся в фокусе господдержки в 2022–2023 годах. Новые же траты казны для реализации послания президента 2024 года, хотя и будут влиять на инфляцию в моменте слабее, могут искажать ценовые равновесия в отдельных отраслях дольше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Банк России опубликовал аналитическую записку (.pdf) своего департамента исследований и прогнозирования (аналитический think tank регулятора) о влиянии изменения структуры бюджетных расходов в РФ на отраслевую ценовую динамику. Предположения о том, что во многом за ценовые шоки в отраслях ответственна именно концентрация в них бюджетных вливаний (в том числе из-за роста спроса в условиях ограниченного предложения), не раз высказывались в последние годы макроэкономистами, однако работа ДИП интересна сравнительным анализом этого явления для различных направлений бюджетных расходов.

Описывая масштаб явления в целом, аналитики отмечают, что бюджетная политика носила контрциклический характер, смягчив последствия изменений внешних условий и ускорив структурную перестройку экономики ценой существенного роста дефицита — за счет как роста расходов, так и снижения доходов (на пике, в середине 2023 года, скользящий за 12 месяцев дефицит бюджета был больше 5% ВВП). Структура расходов также значительно изменилась — и сохранит заметные отличия от прежней даже после (пока осторожной) нормализации бюджетной политики (см. материал «Бюджет крепчает»).

При этом исследование на модели распространения монетарных шоков «изолированного влияния одномоментного поступления/изъятия бюджетных средств в различные отрасли на скорость перехода к новому равновесному уровню цен в экономике» в разрезе 90 отраслей показало, что краткосрочная реакция цен в них «существенно различается» — в силу различий в характере вовлечения секторов в цепочки создания стоимости и особенностей «внутренней» трансляции роста цен на используемые сырье, услуги и рабочую силу. Это, в свою очередь, создает различия в скорости и масштабах изменения цен между отраслями. «Модельным» в работе ДИП выступало «одномоментное увеличение бюджетных расходов или снижение изъятий в бюджет объемом, эквивалентным 5% денежной массы». Оценивалась изолированная реакция ИПЦ (индекс потребцен) без учета вторичных эффектов, и, хотя «конечный равновесный уровень цен во всех сценариях формируется на 5% выше (ниже) исходного», масштаб колебаний и скорость этой подстройки зависят от каналов реализации бюджетного стимула — де-факто в отраслях с господдержкой цены в модели растут быстрее, чем в прочих (см. график).

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Оценили авторы и потенциальное влияние на структуру расходов на прогнозном горизонте и за его пределами инициатив, изложенных в послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года,— они еще не успели трансформироваться в бюджетные ассигнования (по оценке ДИП, последние составят около 7,3 трлн руб. в 2024–2027 годах «при смещении основного объема расходов на период 2027–2030 годов»). Медианная реакция ИПЦ на инъекцию дополнительных средств в отрасли, упомянутые в послании, «в целом ниже и более отдаленная, чем у мер господдержки 2022–2023 годов, но по-прежнему ощутимо более выраженная, чем в прочих отраслях», констатируют авторы, ожидая, что это смягчит краткосрочную реакцию ИПЦ на бюджетные решения, «но может и продлить период затухания реакции цен на них».

Отметим, что, несмотря на опровержение Банком России в конце августа существования «совместного с правительством плана по борьбе с инфляцией», в целом регуляторы, очевидно, «слышат» резоны друг друга: внесенный вчера Белым домом бюджетный пакет уже содержит несколько мер, ограничивающих проинфляционные эффекты госстимулирования адаптации экономики к новым условиям, а дальнейшие исследования такого рода, вероятно, увеличат детализацию этой «тонкой настройки».

Олег Сапожков