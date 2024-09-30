Документ становится все прозрачнее

В Кремле на фоне продолжения специальной военной операции призвали чрезмерно не «апеллировать» к новой российской ядерной доктрине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможную реакцию Москвы на массовый налет украинских беспилотников на Россию в минувшие выходные. Ранее Владимир Путин объявил о расширении сценариев, при которых Россия может применить ядерное оружие. Глава МИД РФ Сергей Лавров же рассказал, по какому критерию в Москве будут судить, поняли ли на Западе направленный Россией сигнал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жилой дом после атаки беспилотника в Курске

Фото: @gubernator_46 Жилой дом после атаки беспилотника в Курске

Фото: @gubernator_46

Власти РФ продолжают давать разъяснения в связи с анонсированной президентом Владимиром Путиным корректировкой российской ядерной доктрины (официальное название документа — «Об основах государственной политики в области ядерного сдерживания»). В понедельник пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова в ходе брифинга спросили, может ли стать произошедшая накануне массовая атака украинских беспилотников на российские регионы прецедентом для применения ядерного оружия.

«Не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу,— ответил он (цитата по ТАСС).— Этот документ чрезвычайно важный, приняты важные решения, они будут формализованы соответствующим образом, но специальная военная операция продолжается, и здесь не нужно каждый раз искать какие-то увязки».

В воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 29 сентября дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено 125 украинских БПЛА самолетного типа, атаковавших сразу семь российских регионов и акваторию Азовского моря. Эта атака стала третьим по масштабу налетом украинских дронов за осень.

Между тем, анонсируя грядущее обновление российской ядерной доктрины, Владимир Путин 25 сентября заявил, что впредь власти будут рассматривать вариант применения ядерного оружия не только при получении достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории РФ, но и при данных «о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими государственной границы». Речь, как следует из пояснений главы государства, идет о самолетах стратегической и тактической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах.

Помимо этого, Владимир Путин заявил, что агрессию против России любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства впредь предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ. Будут расширены категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и перечень военных угроз, на нейтрализацию которых направлена доктрина. Россия отныне оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии в отношении Белоруссии как участницы Союзного государства. Критическая угроза суверенитету России обычным оружием также может стать основанием для применения ядерных вооружений (см. “Ъ” от 26 сентября).

Указ, фиксирующий внесение этих уточнений в ядерную доктрину, пока не опубликован. «Корректировки подготовлены, сейчас это будет оформляться. Обозначены основные принципы, основные подходы — собственно, главное это»,— сказал по этому поводу Дмитрий Песков журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, не уточнив, сколько времени может понадобиться на подготовку и публикацию соответствующего указа.

На вопрос же журналиста, почему об изменении ядерной доктрины страны было объявлено именно сейчас, Дмитрий Песков ответил: «Мы видим, что степень вовлеченности западных государств постепенно имеет тенденцию к росту... Сами украинцы совершенно утопически рассуждают о том, что надо Россию, дескать, "принуждать к миру". Такие идут ошибочные и способные вызвать очень негативные последствия для киевского режима разговоры. И на фоне этого всего, конечно, мы должны принимать решения, мы должны быть в готовности их имплементировать». Развитие ситуации, добавил он, требовало «документального оформления», «канонизации» новых условий. По мнению Дмитрия Пескова, «трезвые головы услышали (сигналы РФ.— “Ъ”), оголтелые головы — продолжают эту оголтелую политику, которая может иметь весьма и весьма негативные последствия для всех».

Глава МИД РФ Сергей Лавров же в ходе пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на выходных рассказал, по какому критерию в Москве будут судить, дошел ли сигнал до западных адресатов.

«Когда станет окончательно ясно, дадут ли они (страны—члены НАТО.— “Ъ”) Украине разрешение на дальнобойные орудия, тогда и будет понятно, как они поняли то, что услышали»,— уточнил он.

Уходящий с поста генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил агентству Reuters, что члены альянса не должны отказываться от предоставления дополнительной военной помощи Украине из-за «безрассудной ядерной риторики» российских властей. «Всякий раз, когда мы наращивали помощь в виде новых видов вооружений — танков, дальнобойного оружия или истребителей F-16,— россияне пытались предотвратить это. У них не получилось, и этот последний пример (обновление ядерной доктрины РФ.— “Ъ”) не помешает помощи Украине со стороны союзников по НАТО»,— объявил он. По словам генсека, в альянсе не обнаружили «никаких изменений» в ядерной политике России, «которые требуют каких-либо изменений (в подходах.— “Ъ”) со стороны членов НАТО».

Разрешения наносить удары дальнобойным оружием — американскими ATACMS, британскими Storm Shadow и французскими SCALP — вглубь российской территории украинские власти активно добиваются уже несколько месяцев, однако пока их западные союзники однозначного положительного ответа на это не дают. В середине сентября Владимир Путин предупредил, что снятие запрета Украине наносить удары западным дальнобойным оружием вглубь территории России будет означать прямое вовлечение стран НАТО в военный конфликт и это «существенным образом изменит» саму его суть. Глава государства пообещал не оставить такой шаг без ответа.

Елена Черненко