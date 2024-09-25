Владимир Путин снимает барьеры

В среду вечером президент РФ Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию, объявив о внесении в ядерную доктрину страны важных изменений. Речь, судя по анонсированным новшествам, идет о расширении сценариев, при которых власти РФ оставляют за собой право применить ядерное оружие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анонсируя внесение изменений в ядерную доктрину, президент РФ Владимир Путин подчеркнул: «военно-политическая обстановка динамично меняется» и не учитывать это нельзя

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Анонсируя внесение изменений в ядерную доктрину, президент РФ Владимир Путин подчеркнул: «военно-политическая обстановка динамично меняется» и не учитывать это нельзя

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Открывая постоянное совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию, Владимир Путин подчеркнул, что речь идет о плановом мероприятии, которое проводится дважды в год. Ранее, впрочем, подобные заседания проходили за закрытыми дверями и не транслировались. На сей же раз вступительную речь президента показали в прямом эфире — властям явно было важно послать четкий сигнал своим оппонентам.

Главной темой заседания стало внесение уточнений в «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания» — российскую ядерную доктрину, в последний раз обновлявшуюся в 2020 году. Прежде чем анонсировать новшества, Владимир Путин подчеркнул, что власти РФ «всегда в высшей степени ответственно подходили к таким (касающимся ядерного оружия.— “Ъ”) вопросам». В то же время он отметил, что «современная военно-политическая обстановка динамично меняется» и руководство страны «обязано это учитывать». «В том числе возникновение новых источников военных угроз и рисков для России и наших союзников. Важно прогнозировать развитие ситуации и соответственно адаптировать положения документа стратегического планирования к нынешним реалиям»,— заявил президент.

По его словам, за последний год специалисты Минобороны, МИДа, аппарата Совета безопасности и других ведомств провели «глубокий, всесторонний анализ, оценили необходимость корректировки подходов к возможному использованию ядерных сил». По результатам этой работы, продолжил Владимир Путин, предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия.

Как менялась ядерная доктрина СССР и России История вопроса В СССР не было публичной ядерной доктрины, за исключением принятого в 1987 году документа «О военной доктрине государств—участников Варшавского договора», который заверял, что они «не применят ядерное оружие первыми». 2 ноября 1993 года Борис Ельцин подписал указ «Об основных положениях военной доктрины РФ», но текст самих положений опубликован не был. 21 апреля 2000 года Владимир Путин утвердил первую публичную Военную доктрину РФ. В ней говорилось, что Россия оставляет за собой право на ядерный удар в ответ на использование против нее и (или) ее союзников оружия массового уничтожения, а также «в ответ на крупномасштабную агрессию с применением обычного оружия в критических для национальной безопасности ситуациях». В том же году были приняты засекреченные «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания», действовавшие до 2010 года. 5 февраля 2010 года президент Дмитрий Медведев утвердил новую Военную доктрину РФ, в которой появился пункт о возможности применения ядерного оружия в ответ на «агрессию против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства». В последний раз Военную доктрину обновлял Владимир Путин в 2014 году. Статьи о применении ядерного оружия в ней не менялись. 2 июня 2020 года Владимир Путин подписал указ «Об основах государственной политики в области ядерного сдерживания». В документе перечислены еще два повода для использования Россией своих СЯС: атака баллистических ракет и воздействие на «критически важные» объекты, вывод которых из строя «приведет к срыву ответных действий ядерных сил».

Во-первых, в проекте «Основ» будет расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

В документе 2020 года сказано, что Россия осуществляет ядерное сдерживание в отношении государств и военных коалиций, которые рассматривают ее в качестве потенциального противника и обладают ядерным оружием и (или) другими видами оружия массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения. Также в ныне действующих «Основах» перечислено шесть видов военных угроз, на нейтрализацию которых направлена ядерная доктрина. Судя по заявлению президента, эти положения будут расширены.

Во-вторых, в обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ.

Право применить ядерное оружие против неядерной страны, если та нападет на нее при содействии какой-либо ядерной державы, Россия в принципе оставила за собой еще в 1995 году, когда вместе с США, Францией и Великобританией подписалась под приложением к резолюции Совета Безопасности ООН 984, принятой 11 апреля того года. В резолюции речь шла о «негативных гарантиях» ядерных держав неядерным странам (то есть о том, что в отношении последних не будет применено ядерное оружие). Однако четыре из пяти официальных ядерных держав сочли необходимым сделать оговорку, что в отдельных случаях против неядерных стран ядерное оружие все же может быть применено. Под этой оговоркой не подписался только Китай, утверждающий, что он не применит ядерное оружие первым. По мнению ряда экспертов, это положение применимо к вторжению украинских вооруженных сил в Курскую область и атакам ВСУ по стратегическим объектам на территории РФ, поскольку эти действия осуществляются при поддержке ядерных держав — США, Франции и Великобритании (см. “Ъ” от 4 сентября).

В-третьих, по словам Владимира Путина, уточнены условия перехода России к применению ядерного оружия. Впредь власти РФ будут рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации не только о старте баллистических ракет, но и «о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими государственной границы». Речь, как следует из пояснений главы государства, идет о самолетах стратегической и тактической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах.

В-четвертых, власти РФ оставляют за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участницы Союзного государства.

В ныне действующей редакции «Основ» сказано, что Россия может ответить ядерным ударом в случае старта баллистических ракет, атакующих территории РФ и (или) ее союзников, а также в случае применения противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям РФ и (или) ее союзников, но ни один из этих союзников не назван поименно.

В-пятых, уточняется, что ядерное оружие может быть применено «в том числе, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету» России и Белоруссии.

Это можно рассматривать как понижение порога применения ядерного оружия по сравнению с документом 2020 года, в котором сказано, что ядерное оружие может быть задействовано в случае «агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства».

По словам Владимира Путина, «все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации».

Елена Черненко