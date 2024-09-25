Как менялась ядерная доктрина СССР и России

В СССР не было публичной ядерной доктрины, за исключением принятого в 1987 году документа «О военной доктрине государств—участников Варшавского договора», который заверял, что они «не применят ядерное оружие первыми».

2 ноября 1993 года Борис Ельцин подписал указ «Об основных положениях военной доктрины РФ», но текст самих положений опубликован не был.

21 апреля 2000 года Владимир Путин утвердил первую публичную Военную доктрину РФ. В ней говорилось, что Россия оставляет за собой право на ядерный удар в ответ на использование против нее и (или) ее союзников оружия массового уничтожения, а также «в ответ на крупномасштабную агрессию с применением обычного оружия в критических для национальной безопасности ситуациях». В том же году были приняты засекреченные «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания», действовавшие до 2010 года.

5 февраля 2010 года президент Дмитрий Медведев утвердил новую Военную доктрину РФ, в которой появился пункт о возможности применения ядерного оружия в ответ на «агрессию против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства». В последний раз Военную доктрину обновлял Владимир Путин в 2014 году. Статьи о применении ядерного оружия в ней не менялись.

2 июня 2020 года Владимир Путин подписал указ «Об основах государственной политики в области ядерного сдерживания». В документе перечислены еще два повода для использования Россией своих СЯС: атака баллистических ракет и воздействие на «критически важные» объекты, вывод которых из строя «приведет к срыву ответных действий ядерных сил».