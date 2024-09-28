СКР не нашел следов взрывчатки на месте взрыва АЗС в Дагестане

СКР сообщил, что следователи продолжают осматривать место взрыва на заправке в Дагестане, в результате которого погибло уже до 13 человек. По предварительным результатам, следов взрывчатых веществ на месте ЧП не найдено. В рамках расследования уголовного дела создана следственная группа.

По делу назначены судебно-медицинские экспертизы, а также комплексная пожарно- и взрывотехническая экспертиза. Были изъяты техническая документация, видео с камер наружного наблюдения, также проводится допрос свидетелей произошедшего, говорится в пресс-релизе СКР.

Взрыв произошел вчера, 27 сентября, на АЗС в Карабудахкентском районе. Там объявлен режим ЧС. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что на этой заправке нашли нарушения, но их устранили до взрыва. В регионе объявлен траур. Семьям погибших выплатят по 1 млн руб.

Лаура Кеффер